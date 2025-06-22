https://ukraina.ru/20250622/raketnyy-ping-pong-do-oseni-ekspert-o-stsenariyakh-dlya-ukrainy-i-blizhnego-vostoka-1064055398.html

"Ракетный пинг-понг" до осени: эксперт о сценариях для Украины и Ближнего Востока

"Ракетный пинг-понг" до осени: эксперт о сценариях для Украины и Ближнего Востока - 22.06.2025 Украина.ру

"Ракетный пинг-понг" до осени: эксперт о сценариях для Украины и Ближнего Востока

До осени на российско-украинском фронте не произойдёт существенных изменений, тогда как на Ближнем Востоке кризис может разрешиться значительно раньше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2025-06-22T07:00

2025-06-22T07:00

2025-06-22T07:00

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По его словам, летнее наступление российских войск продолжится. Украина будет мешать ему. Это могут быть симметричные меры — контратаки в Сумской и Днепропетровской областях, отметил эксперт. А могут быть ассиметричные меры — наступление в Брянскую область, добавил он.Это могут быть новые диверсионные атаки с фургонами, набитыми беспилотниками, также заявил собеседник издания. Он подчеркнул, что ситуация кардинально не изменится до осенних дождей. Говоря о Ближнем Востоке, политолог отметил более динамичное развитие событий.По словам эксперта, исход ближневосточного кризиса определит нефтяной фактор. "Пока мы имеем нестабильное равновесие между Ираном и Израилем. И этот ракетный пинг-понг будет продолжаться до тех пор, пока цены на нефть не достигнут каких-то показателей, которые будут решающими для команды [президента США Дональда] Трампа", — считает эксперт.Ранее Дональд Трамп, несмотря на угрозы в адрес Ирана и выход американских кораблей и их союзников с базы в Бахрейне в открытое море, во время заседания совета по национальной безопасности так и не принял решения о нанесения ракетно-бомбовых ударов по исламской республике. В свою очередь Аятолла Хаменеи заявил, что Иран не сдастся и что любое вмешательство США встретит мощный ответ и непоправимый урон.Полный текст интервью Андрея Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250619/nikto-ne-znaet-chto-ya-sobirayus-sdelat-do-resheniya-trampa-po-voyne-s-iranom-ostayutsya-sutki-1064048950.html

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