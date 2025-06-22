https://ukraina.ru/20250622/raketnyy-ping-pong-do-oseni-ekspert-o-stsenariyakh-dlya-ukrainy-i-blizhnego-vostoka-1064055398.html
"Ракетный пинг-понг" до осени: эксперт о сценариях для Украины и Ближнего Востока
"Ракетный пинг-понг" до осени: эксперт о сценариях для Украины и Ближнего Востока - 22.06.2025 Украина.ру
"Ракетный пинг-понг" до осени: эксперт о сценариях для Украины и Ближнего Востока
До осени на российско-украинском фронте не произойдёт существенных изменений, тогда как на Ближнем Востоке кризис может разрешиться значительно раньше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2025-06-22T07:00
2025-06-22T07:00
2025-06-22T07:00
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По его словам, летнее наступление российских войск продолжится. Украина будет мешать ему. Это могут быть симметричные меры — контратаки в Сумской и Днепропетровской областях, отметил эксперт. А могут быть ассиметричные меры — наступление в Брянскую область, добавил он.Это могут быть новые диверсионные атаки с фургонами, набитыми беспилотниками, также заявил собеседник издания. Он подчеркнул, что ситуация кардинально не изменится до осенних дождей. Говоря о Ближнем Востоке, политолог отметил более динамичное развитие событий.По словам эксперта, исход ближневосточного кризиса определит нефтяной фактор. "Пока мы имеем нестабильное равновесие между Ираном и Израилем. И этот ракетный пинг-понг будет продолжаться до тех пор, пока цены на нефть не достигнут каких-то показателей, которые будут решающими для команды [президента США Дональда] Трампа", — считает эксперт.Ранее Дональд Трамп, несмотря на угрозы в адрес Ирана и выход американских кораблей и их союзников с базы в Бахрейне в открытое море, во время заседания совета по национальной безопасности так и не принял решения о нанесения ракетно-бомбовых ударов по исламской республике. В свою очередь Аятолла Хаменеи заявил, что Иран не сдастся и что любое вмешательство США встретит мощный ответ и непоправимый урон.Полный текст интервью Андрея Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250619/nikto-ne-znaet-chto-ya-sobirayus-sdelat-do-resheniya-trampa-po-voyne-s-iranom-ostayutsya-sutki-1064048950.html
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новости, ближний восток, украина, иран, израиль, россия, прогнозы сво, сво
Новости, Ближний Восток, Украина, Иран, Израиль, Россия, прогнозы СВО, СВО
"Ракетный пинг-понг" до осени: эксперт о сценариях для Украины и Ближнего Востока
До осени на российско-украинском фронте не произойдёт существенных изменений, тогда как на Ближнем Востоке кризис может разрешиться значительно раньше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
По его словам, летнее наступление российских войск продолжится. Украина будет мешать ему. Это могут быть симметричные меры — контратаки в Сумской и Днепропетровской областях, отметил эксперт. А могут быть ассиметричные меры — наступление в Брянскую область, добавил он.
Это могут быть новые диверсионные атаки с фургонами, набитыми беспилотниками, также заявил собеседник издания. Он подчеркнул, что ситуация кардинально не изменится до осенних дождей. Говоря о Ближнем Востоке, политолог отметил более динамичное развитие событий.
"Это не наземная операция, поэтому запас ракет будет потихоньку исчерпываться у всех. Это по поводу Украины американцам плевать, продвинутся русские на 500 километров вглубь страны или нет. Это не является ресурсом в геополитической игре. А вот контроль над ценами на нефть и новый баланс сил на Ближнем Востоке — является", — пояснил Серенко.
По словам эксперта, исход ближневосточного кризиса определит нефтяной фактор. "Пока мы имеем нестабильное равновесие между Ираном и Израилем. И этот ракетный пинг-понг будет продолжаться до тех пор, пока цены на нефть не достигнут каких-то показателей, которые будут решающими для команды [президента США Дональда] Трампа", — считает эксперт.
Ранее Дональд Трамп, несмотря на угрозы в адрес Ирана и выход американских кораблей и их союзников с базы в Бахрейне в открытое море, во время заседания совета по национальной безопасности так и не принял решения о нанесения ракетно-бомбовых ударов по исламской республике. В свою очередь Аятолла Хаменеи заявил, что Иран не сдастся и что любое вмешательство США встретит мощный ответ и непоправимый урон.