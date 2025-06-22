https://ukraina.ru/20250622/putin-podverg-kritike-uchebniki-istorii-1064155748.html
Путин подверг критике учебники истории
Путин подверг критике учебники истории - 22.06.2025 Украина.ру
Путин подверг критике учебники истории
Чрезвычайно важная работа для сохранения национальной памяти и преемственности поколений проведена на основе принятой в 2013 году концепции преподавания истории. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин
2025-06-22T15:59
2025-06-22T15:59
2025-06-22T15:59
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Президент провёл встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для 5–11 классов и учреждений среднего профессионального образования."Мы с вами встречаемся 22 июня. Ровно 84 года назад фашистская Германия напала на нашу страну, началась Великая Отечественная война. И хотел бы отметить, что без всякого преувеличения в основе победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживала наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество. А эта вера закладывалась по разным каналам: и через школу, и через церковь, через наши традиционные религии. Больше того, вы знаете, это лучше, чем кто-либо другой, часто мы слышали, в том числе от противника, что победа была достигнута, вернее, основы этой победы были заложены как раз в школе", - сказал Путин.Он с сожалением отметил, что в девяностые годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. В России функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты и оценки давались прямо противоположные."Разобраться в этом было практически невозможно", - признал президент. - Конечно, мы всегда за то, чтобы были разные, альтернативные точки зрения, это очевидно. Но какие-то базовые, фактологические вещи должны же излагаться. Это было утрачено".По его словам, в некоторых учебниках он с удивлением обнаруживал, что там было всё, кроме правды о происходивших во время Великой Отечественной войны событиях.По мнению Путина, объяснение этому есть: часто такие учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты. Это напомнило президенту идеологические компании 20-х годов прошлого века, когда напрочь искажалась и целыми страницами вычёркивалась или искажалась история дореволюционной России."В 2013 году была принята концепция преподавания истории, и на основе этой концепции вы и организовали работу по школьным учебникам с пятого класса, потом колледжи, техникумы и так далее. Чрезвычайно важная работа для сохранения национальной памяти и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, весь коллектив, всех коллег ваших, которые работали над решением этой важнейшей задачи", - сказал президент.Он отметил, что теперь очень важно определиться с так называемой обратной связью - от самих школьников, от самих студентов, от преподавателей, которые пользуются этой учебной литературой, а также от родителей."Это чрезвычайно важно, чтобы понимать, как люди относятся, те, на кого рассчитана ваша работа, к тому, что сделано. А если нужно, вы сочтёте возможным, коррективы какие-то вносить – это вам виднее", - сказал президент.Также он назвал очень важным вопросом работу над учебниками по обществознанию.Также 22 июня Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
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новости, россия, владимир путин, учебник, история, история_старая, история ссср, образование, школа, вуз, общество, великая отечественная война, сталинградская битва
Новости, Россия, Владимир Путин, учебник, История, История_старая, история СССР, образование, Школа, вуз, Общество, Великая Отечественная война, Сталинградская битва
Путин подверг критике учебники истории
Чрезвычайно важная работа для сохранения национальной памяти и преемственности поколений проведена на основе принятой в 2013 году концепции преподавания истории. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин
Президент провёл встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для 5–11 классов и учреждений среднего профессионального образования.
"Мы с вами встречаемся 22 июня. Ровно 84 года назад фашистская Германия напала на нашу страну, началась Великая Отечественная война. И хотел бы отметить, что без всякого преувеличения в основе победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживала наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество. А эта вера закладывалась по разным каналам: и через школу, и через церковь, через наши традиционные религии. Больше того, вы знаете, это лучше, чем кто-либо другой, часто мы слышали, в том числе от противника, что победа была достигнута, вернее, основы этой победы были заложены как раз в школе", - сказал Путин.
Он с сожалением отметил, что в девяностые годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. В России функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты и оценки давались прямо противоположные.
"Разобраться в этом было практически невозможно", - признал президент. - Конечно, мы всегда за то, чтобы были разные, альтернативные точки зрения, это очевидно. Но какие-то базовые, фактологические вещи должны же излагаться. Это было утрачено".
По его словам, в некоторых учебниках он с удивлением обнаруживал, что там было всё, кроме правды о происходивших во время Великой Отечественной войны событиях.
"Так, как излагалась, скажем, в некоторых учебных пособиях Сталинградская битва, – это просто без всякого преувеличения уму непостижимо. Всё, что угодно писали, только не то, что именно Советский союз переломил хребет нацизму и положил на алтарь победы такие огромные жертвы. До сих пор сосчитать, по-моему, ещё никто не в состоянии. Как минимум 27 миллионов человек. И чего мы только в этих учебниках, учебных пособиях не видели. И откровенную русофобию, и, повторяю, искажение этих исторических фактов", - сказал президент.
По мнению Путина, объяснение этому есть: часто такие учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты. Это напомнило президенту идеологические компании 20-х годов прошлого века, когда напрочь искажалась и целыми страницами вычёркивалась или искажалась история дореволюционной России.
"В 2013 году была принята концепция преподавания истории, и на основе этой концепции вы и организовали работу по школьным учебникам с пятого класса, потом колледжи, техникумы и так далее. Чрезвычайно важная работа для сохранения национальной памяти и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, весь коллектив, всех коллег ваших, которые работали над решением этой важнейшей задачи", - сказал президент.
Он отметил, что теперь очень важно определиться с так называемой обратной связью - от самих школьников, от самих студентов, от преподавателей, которые пользуются этой учебной литературой, а также от родителей.
"Это чрезвычайно важно, чтобы понимать, как люди относятся, те, на кого рассчитана ваша работа, к тому, что сделано. А если нужно, вы сочтёте возможным, коррективы какие-то вносить – это вам виднее", - сказал президент.
Также он назвал очень важным вопросом работу над учебниками по обществознанию.