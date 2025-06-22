https://ukraina.ru/20250622/110-let-nazad-lvov-poteryal-shans-snova-stat-russkim-1064064706.html

110 лет назад Львов потерял шанс снова стать русским

110 лет назад Львов потерял шанс снова стать русским - 22.06.2025 Украина.ру

110 лет назад Львов потерял шанс снова стать русским

22 июня 1915 года австрийские войска снова заняли Львов, оставленный ими под натиском русских в сентябре 1914-го. После "освобождения" все горожане фактически стали обвиняемыми в "сотрудничестве с врагом"

2025-06-22T15:59

2025-06-22T15:59

2025-06-22T15:59

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Восточная Галиция с центром во Львове рассматривалась в Петрограде как территория, которая по итогам Первой мировой войны должна быть присоединена к Российской империи.Со вступлением российских войск в Галицию в середине августа 1914 года главнокомандующий армии великий князь Николай Николаевич объявил манифест, в котором, в частности, говорилось:"Да не будет больше подъяремной Руси! Владения Владимира Святого, земля Ярослава Осмомысла и князей Данилы и Романа, сбросив иго, да поднимут знамя единой, неделимой и великой России. Да осуществится Промысел Божий, который благословил дело великих собирателей земли русской. Да поможет Господь царствующему своему помазаннику, императору Николаю Александровичу всея Руси, завершить дело великого князя Ивана Калиты".Львов был занят русскими войсками 3 сентября 1914 года в результате успешного развития одной из крупнейших стратегических операций Первой мировой войны, вошедшей в историю как "Галицийская битва" (18 августа – 21 сентября 1914 года). Причём боёв за сам город не было, австрийские войска в спешке покинули его сами. А уже 5 сентября во Львове начала работать канцелярия временного военного генерал-губернатора Галиции графа Георгия Александровича Бобринского, днём ранее назначенного на эту должность.Представителям польской общественности края Георгий Бобринский сообщил, что Галиция – "искони коренная часть единой Руси великой. В этих землях коренное население всегда было русское, и устройство их должно быть основано на русских началах. Я буду здесь вводить русский язык, закон и строй".Российское командование особо подчёркивало, что большинство местных жителей русские, а потому армии необходимо относиться к ним не как к оккупированным иностранцам, а как к собственному населению. Издавались специальные рекомендации, которые должны были способствовать налаживанию контактов с местными жителями. В одном из них рекомендовалось перенять "некоторые местные русские обычаи", например, приветствие "Слава Иисусу Христу!" и ответ "Слава навеки!" (чисто греко-католическая традиция).Несмотря на то, что наиболее лояльной общественно-политической группой львовян были оставшиеся в городе русофилы, российские власти отказывались видеть в них главную опору. Бобринский проводил политику демонстративной толерантности ко всем новым подданным вне зависимости от национальности и религии (кроме евреев), что противопоставлялось прежним австро-венгерским практикам игры на межэтнических и межконфессиональных противоречиях. Такой подход у многих русофилов вызывал понятное недовольство.Большинство жителей Львова восприняли его переход под власть Петрограда спокойно, тем более, что изменений в привычной жизни было немного – некоторых раздражал разве что введённый по примеру остальной России "сухой закон". Комендантский час ввели ещё австрийские власти, к петроградскому времени вместо центрально-европейского в городе вскоре привыкли, закрытие украинских организаций и газет никто особо не заметил, а от попытки сменить левостороннее движение трамваев на правостороннее новая администрация вскоре отказалась по техническим причинам.Визит Николая II во Львов 9 апреля 1915 года был триумфальным. Как отметил генерал Дубенский: "Сочувствие населения к Русскому Императору, русским людям и русским войскам сквозило всюду. Львов в эти дни был совершенно русским городом, оживлённым, красивым и более всего напоминающим своим видом Киев и, пожалуй, Варшаву"."Город производит очень хорошее впечатление, напоминает в небольшом виде Варшаву, но с русским населением на улицах", – написал впоследствии сам император в своём дневнике.Планируя кампанию 1915 года, германское командование решило, ограничиваясь на Западном фронте активной обороной, основные усилия перенести на восток, где ещё сохранялась возможность для ведения маневренной войны, и где не было надобности начинать боевые действия с прорыва позиционной обороны. С этой целью с французского фронта в Карпаты, в район Горлице, были направлены четыре германских корпуса. Они вместе с 6-м австро-венгерским корпусом и 11-й кавалерийской дивизией образовали 11-ю армию, командующим которой был назначен один из наиболее способных германских военачальников – генерал Август фон Макензен.2 мая 1915 года германо-австрийские войска перешли в наступление. Началась Горлицкая операция, которая в итоге решила судьбу русского Львова.В первые дни мая жизнь во Львове ещё шла как обычно. Но 13 мая небо над горизонтом с южной стороны небо осветило огромное зарево – при отступлении русских войск были подожжены нефтеперегонные заводы в Бориславе и Дрогобыче.Во Львов начали прибывать беженцы, спасающиеся от австрийских и германских войск. В середине мая во Львове началась эвакуация. На восток вывозили раненых и больных из львовских госпиталей, выезжали гражданские служащие, русские купцы, которые ликвидировали свои предприятия с большими для себя убытками, уезжали галичане – сторонники русского движения.На львовском направлении наступала 2-я австро-венгерская армия генерала Эдуарда фон Бём-Эрмоли. На основании приказа главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерал-губернатор Галиции граф Бобринский издал 15 июня объявление:"Во избежание вербовки мужского населения Галиции в возрасте от 18 до 50 лет в ряды австро-венгерской армии в местностях, оставляемых русскими войсками, главнокомандующий армиями юго-западного фронта приказал всех таких жителей, кроме евреев, высылать в пределы Российской Империи, в Волынскую губернию, предоставляя им брать с собой семьи, домашний скарб, рогатый скот и лошадей".На другой день у дворца наместника, где помещалась канцелярия военного генерал-губернатора, собралась огромная толпа желающих получить пропуска на выезд в Россию. К полудню 18 июня было выдано более 25 тысяч пропусков, и их выдача продолжилась в следующие дни.В субботу, 19 июня 1915 года, генерал-губернатор Бобринский оставил свою резиденцию. Военным губернатором Львова вновь, как и в сентябре 1914 года, был назначен полковник граф Сергей Шереметев, который разместил свою канцелярию во дворце наместника. Полиция была отведена со своих постов, а ее место заняли полевые жандармы и казачьи патрули.Около полудня 20 июня начали взрывать и жечь военные склады, чтобы не оставлять их неприятелю. Сильнее всего выделялся пожар на главном вокзале, где на станционных складах были подожжены большие запасы бензина и керосина, вывезти которые уже не было возможности.Жители Львова и окрестностей бросились на оставляемые военными объекты, стремясь запастись какими-либо полезными в хозяйстве вещами. Во время пожара на станции люди почти из огня вытягивали мешки с мукой и овсом, большим спросом пользовались дрова, которые мешками вывозили с места пожара. Из канцелярий и залов ожидания вокзала толпа растащила столы, кресла, зеркала и картины. Разграбили также библиотеку железнодорожников, откуда унесли все книги. Конец грабежам положила полевая жандармерия, которая явилась вечером.Пользуясь моментом, принялись за дело и откровенно уголовные элементы. Они грабили магазины и обывателей. Однако в отличие от сентября 1914 года, когда после отхода австрийцев город был оставлен на произвол судьбы, теперь власть в городе была. Согласно законам военного времени, грабителей, схваченных на месте преступления, полевая жандармерия без долгих церемоний расстреливала. Стоит отметить, что русские войска не делали исключения и для своих военных, совершивших преступления – вечером 20 июня был расстрелян пьяный солдат, который до того открыл в городе беспорядочную стрельбу, убив кондуктора трамвая.В понедельник, 21 июня, стало очевидно, что русские войска не станут вести уличных боёв. Основные силы армии отступали в обход Львова, и через город в последние дни кроме обозов почти никакие подразделения войск не проходили. Этот день Сергей Шереметев посвятил борьбе с мародёрством, в городе было задержано около полусотни грабителей. Всех их военный губернатор приговорил к смерти, и приговор был немедленно приведён в исполнение.Утром 22 июня 1915 года на башню ратуши поднялся офицер в сопровождении казака. Дежуривший на башне пожарный стражник спустил русский флаг, офицер свернул его и молча спустился с башни. В то же время другой офицер в сопровождении двух казаков снял русский флаг на кургане Люблинской унии, также был снят флаг со здания наместничества. Когда офицеры возвратились, флаги положили в автомобиль. Полковник Шереметев сел на коня и вслед за автомобилем под эскортом казаков направился вверх по улице Лычаковской.Между церковью Петра и Павла и Лычаковской рогаткой казаки задержались почти до часа дня, до того момента, когда там появился первый конный патруль австрийцев. В это время со стороны рогаток Зеленой, Стрыйской, Гродецкой и Яновской начали входить в город небольшие отряды австрийской кавалерии. Затем подошла пехота и артиллерия. Собравшаяся на улицах публика восторженно приветствовала вступавшие австрийские войска. Ещё с вступлением первых патрулей в город, на башне ратуши были вывешены государственные австрийские флаги и флаги города. Также флаги были вывешены на всех административных зданиях.В 4 часа пополудни 22 июня во Львов въехал командующий 2-й армией генерал Бём-Эрмоли, на следующий день туда прибыл немецкий генерал Август фон Макензен, а 24 июня – верховный главнокомандующий австро-венгерской армии эрцгерцог Фридрих.Уже в первые дни после возвращения австрийцев очень многие жители, которые с энтузиазмом приветствовали входившие в город австрийские войска, почувствовали себя в "освобождённом" Львове весьма неуютно. Как вспоминал Юзеф Бялыня-Холодецкий:"С проявлениями счастья, с упоением, буквально с бешеной радостью приветствовали львовяне вступающие в город отряды австрийских войск. Не знали, не предчувствовали они тогда, что возвращение этих войск – это начало тяжёлых репрессий, начало тюремных страданий и тех грозных испытаний, которые выпали на долю невинных жертв, в результате фальшивых доносов, опирающихся на личных счетах, на жажде мести, хотя бы ценой жизни противника".Русские находились во Львове более девяти месяцев. И за это время многие львовяне с ними контактировали. Одни продавали им товары, другие отвечали на вопросы, третьи сдавали квартиры. И вот из таких неизбежных отношений доносчики выстраивали обвинения в "сотрудничестве с врагом" (прям как нынешние киевские власти в отношении сантехников и почтальонов в Херсонской области). Но даже если человек вообще не вступал в отношения с русскими, это вовсе не гарантировало ему безопасность.В дальнейшем доносительство приняло во Львове такие масштабы, что в начале 1916 года организация львовского мещанства направила в Вену депутацию, которая потребовала защиты своей гражданской чести, и принятия самых решительных мер против доносительства, так как оно "становится обвинением против всей столицы края".Кроме того, в первые же дни после прихода австрийцев во Львове возникла проблема обеспечения жителей города продовольствием. Австрийские власти продолжили практику установления максимально допустимых цен на основные продукты. Но в условиях нехватки самих продуктов ограничение цен вело к полному исчезновению этих продуктов с рынка. С 15 августа 1915 года во Львове были введены хлебные карточки, а в ноябре в городе образовался дефицит сахара.А вот кто действительно искренне радовался возвращению австрийцев, так это любители спиртного. Ведь с момента ухода из Львова русских войск прекратил свое действие запрет на продажу спиртных напитков, и многочисленные шинки возобновили свою работу. Вольготнее стали чувствовать себя и проститутки, которым теперь не грозило получить десять плетей за появление на центральных улицах города.И, конечно же, от возвращения австрийцев безусловно выиграли галицкие украинцы. Ведь теперь галицким русинам во Львове, как и на всей отвоёванной австрийцами территории, было позволено придерживаться только одной, единственно правильной идеологии – идеологии украинства.

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