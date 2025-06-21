Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины — указ - 21.06.2025 Украина.ру
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Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины — указ
Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины — указ - 21.06.2025 Украина.ру
Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины — указ
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента Украины
2025-06-21T15:35
2025-06-21T15:35
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Кравченко почти год возглавлял Киевскую областную военную администрацию, а в последнее время занимал пост главы Государственной налоговой службы. Его имя стало широко известно после попыток пополнить бюджет за счет налогообложения украинских моделей платформы OnlyFans. В последние месяцы силовики неоднократно проводили обыски у создателей контента для взрослых, что вызвало резонанс в обществе.Должность генерального прокурора оставалась вакантной с октября 2024 года, когда в отставку ушел Андрей Костин. Его уход был связан со скандалами вокруг злоупотреблений в работе медико-социальных экспертных комиссий. Временное исполнение обязанностей генпрокурора было возложено на Алексея Хоменко.Назначение Кравченко происходит на фоне продолжающихся антикоррупционных реформ и усиления контроля за финансовыми потоками в условиях военного времени.Что сейчас обсуждают украинские эксперты — в материале Натальи Мареевой "Ухудшилось качество человеческого материала". Украинские эксперты про ситуацию в Сумах на сайте Украина.ру.
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новости, украина, кравченко, прокуратура, закон, обыски, украина.ру, владимир зеленский, власти украины, главные новости
Новости, Украина, Кравченко, Прокуратура, Закон, обыски, Украина.ру, Владимир Зеленский, власти Украины, Главные новости

Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины — указ

15:35 21.06.2025
 
© Фото : Стрингер
- РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© Фото : Стрингер
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Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента Украины
"Назначить Кравченко Руслана Андреевича генеральным прокурором", — говорится в тексте указа.
Кравченко почти год возглавлял Киевскую областную военную администрацию, а в последнее время занимал пост главы Государственной налоговой службы. Его имя стало широко известно после попыток пополнить бюджет за счет налогообложения украинских моделей платформы OnlyFans.
В последние месяцы силовики неоднократно проводили обыски у создателей контента для взрослых, что вызвало резонанс в обществе.
Должность генерального прокурора оставалась вакантной с октября 2024 года, когда в отставку ушел Андрей Костин. Его уход был связан со скандалами вокруг злоупотреблений в работе медико-социальных экспертных комиссий. Временное исполнение обязанностей генпрокурора было возложено на Алексея Хоменко.
Назначение Кравченко происходит на фоне продолжающихся антикоррупционных реформ и усиления контроля за финансовыми потоками в условиях военного времени.
Что сейчас обсуждают украинские эксперты — в материале Натальи Мареевой "Ухудшилось качество человеческого материала". Украинские эксперты про ситуацию в Сумах на сайте Украина.ру.
Виталий Милонов интервью - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
12:49
Депутат Госдумы, старший наводчик орудия Виталий Милонов: Украина вышла на тонкий лед и скоро провалитсяНашими силами мы приближали независимость и свободу для некоторых населённых пунктов Украины. Я сам лично принимал участие в их освобождении в составе 132 горловской бригады.
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