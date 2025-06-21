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Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины — указ

Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины — указ - 21.06.2025 Украина.ру

Зеленский назначил Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины — указ

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента Украины

2025-06-21T15:35

2025-06-21T15:35

2025-06-21T15:35

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Кравченко почти год возглавлял Киевскую областную военную администрацию, а в последнее время занимал пост главы Государственной налоговой службы. Его имя стало широко известно после попыток пополнить бюджет за счет налогообложения украинских моделей платформы OnlyFans. В последние месяцы силовики неоднократно проводили обыски у создателей контента для взрослых, что вызвало резонанс в обществе.Должность генерального прокурора оставалась вакантной с октября 2024 года, когда в отставку ушел Андрей Костин. Его уход был связан со скандалами вокруг злоупотреблений в работе медико-социальных экспертных комиссий. Временное исполнение обязанностей генпрокурора было возложено на Алексея Хоменко.Назначение Кравченко происходит на фоне продолжающихся антикоррупционных реформ и усиления контроля за финансовыми потоками в условиях военного времени.Что сейчас обсуждают украинские эксперты — в материале Натальи Мареевой "Ухудшилось качество человеческого материала". Украинские эксперты про ситуацию в Сумах на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250621/deputat-gosdumy-starshiy-navodchik-orudiya-vitaliy-milonov-ukraina-vyshla-na-tonkiy-led-i-skoro-1064118581.html

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новости, украина, кравченко, прокуратура, закон, обыски, украина.ру, владимир зеленский, власти украины, главные новости