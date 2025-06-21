https://ukraina.ru/20250621/deputat-gosdumy-starshiy-navodchik-orudiya-vitaliy-milonov-ukraina-vyshla-na-tonkiy-led-i-skoro-1064118581.html

Депутат Госдумы, старший наводчик орудия Виталий Милонов: Украина вышла на тонкий лед и скоро провалится

Депутат Госдумы, старший наводчик орудия Виталий Милонов: Украина вышла на тонкий лед и скоро провалится - 21.06.2025 Украина.ру

Депутат Госдумы, старший наводчик орудия Виталий Милонов: Украина вышла на тонкий лед и скоро провалится

Нашими силами мы приближали независимость и свободу для некоторых населённых пунктов Украины. Я сам лично принимал участие в их освобождении в составе 132 горловской бригады.

2025-06-21T12:49

2025-06-21T12:49

2025-06-21T12:50

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О том, как служил добровольцем в составе российских войск и участвовал в ходе СВО в боевых действиях по освобождению Донбасса от нацистов, а так же, что значит независимость для России журналистам Украина.ру рассказал бывший старший наводчик, а ныне опять депутат Государственной Думы, известный политический и общественный деятель Виталий Милонов.– Виталий Валентинович, не так давно мы праздновали День России. Что для вас значит этот праздник? – День России – это праздник, динамично развивавшийся России. Праздник наш трансформировался из некого вот непонятного "Дня независимости", независимости непонятно от чего.Я понимаю, когда отвоёвывают независимость какие-то оккупированные государства, которые были с кем-то в унии. Поэтому тогда, в девяностом году, когда была провозглашена независимость России, не было никакого смысла объявлять о своём суверенитете, потому что мы и так были суверенны.Ну да ладно, этот праздник сейчас переродился, он стал праздником гордости за нашу страну, за нашу Россию. Мы - не Соединённые Штаты, они задавали тренд модный для наших демократов, в том числе "День независимости".Когда-то американцы отделились от Англии и для них это был праздник - День независимости. В России таких проблем не было - мы не были никогда чьей-то колонией. Поэтому для нас это праздник мощного государства – государства, которое ни от кого не должно зависит и ни с кем не должно заигрывать.– Я знаю, вы часто бываете в освобожденном Мариуполе. Как вы думаете, сейчас для жителей Мариуполя, других освобождённых регионов, что значит этот праздник? Какой символ он несёт?– Это праздник большой Родины. Это праздник той Родины, которая была отделена от людей вот этими нелепыми решениями, принятыми совместно национал-предателями и западными кураторами.Ведь очевидно, что то разделение (СССР в 1991-ом году), которое было произведено, было сделано как минимум под надзором и под руководством – и американских, и британских политических лидеров.Это было сделано в угоду им и в интересах западных стран. Разрезанная Россия, располосованная на некоторые независимые, так называемые государства, была крайне важна для западной условной "демократии", потому что СССР было мощное единое государство. Было бы для них большой проблемой, стало бы проблемой.– Виталий Валентинович, а как вы лично взаимодействуете с новыми регионами? – Я служил добровольцем в 132 горловской бригаде. Нашими силами мы приближали независимость и свободу для некоторых населённых пунктов. Я сам лично принимал участие в освобождении нескольких населённых пунктов.Но сейчас понятно, что работа депутата Госдумы не подразумевает военную службу и я посещаю любимую мною теперь Горловку, дорогой Мариуполь, уже, так сказать, от случая к случаю, с гуманитарными вопросами.Я помню, как тогда в Мариуполе, только освобождённом, мы общались и налаживали контакт с дорогими мне мариупольцами, и вместе с "Единой Россией" организовывали гуманитарные штабы.И отдельно у меня было вот такое очень тёплое общение с греческой диаспорой Мариуполя, поскольку мои товарищи – этнические азовские греки, проживающие во многих странах мира. Они тогда вот тоже были очень обеспокоены и очень радовались, что наконец-то греки Приазовья будут ощущать себя в более защищенном, более комфортном состоянии, нежели чем при Украине.Ведь ни для кого не секрет, что при Украине всех пытались подравнять под единую гребёнку. И уникальные румеи и урумы с богатейшим историческим наследием, просто подводились под единый некий общеевропейско-грантовый стандарт.Я очень рад, что сейчас в Российской Федерации с большим уважением относятся к традициям народов, населяющих это прекрасное Приазовье.– Виталий Валентинович, вы сказали, что воевали в составе артиллерии под Горловкой... – У меня не была большая пушка, будем так говорить – маленькая, МТ-12, она же прозвище имеет "Рапира".Дальность действия – до семи километров, как правило, это пять-шесть километров от цели, которую необходимо поразить. То есть, это где-то 3-4 км удалённости от линии боевого соприкосновения непосредственно от врага.Пушечка очень хорошая – скорострельная, очень точная. Она не бьёт по площадям, а именно как снайперская винтовка работает. Помню, учился я становиться наводчиком, учился работать. И, в общем, на пушке прослужил старшим наводчиком в расчёте.Главные цели были вражеские подразделения, то есть, во время наступательных действий мы буквально за 100, за 150-200 метров до наших штурмовиков, уничтожали цели противника для того, чтобы парни могли спокойно проходить дальше вот огневые позиции.Отдельная задача – это техника противника, которая выезжала – бронированные машины, танки, всевозможные самоходки. Там же их тьма тьмущая была, там же со всего мира свезли, так сказать. Мы уже сбивались со счёта, какие там модели. Шведские, английские, французские, чего там только не было! Немецкие машины.Ну и, конечно, для нас очень важно было оперативно, буквально в считанные минуты определить цели и уничтожить бронированную технику, или технику, которая подвозила материалы, подвозила живую силу. Можно сказать это пушка, которая действует в режиме по сути дела ручного оружия.– Виталий Валентинович, расскажите, как вы оцениваете текущее продвижение российских войск, которое мы сейчас наблюдаем уже не первый месяц. Чем обусловлен такой темп?– Скептики нас долго пытались убедить, дескать, медленно продвигается. Я бы сравнил это со льдом на каком-нибудь водоёме зимой.Нужно большое количество солнечной энергии, чтобы этот лёд растопить. И некоторое время да, ты тратишь огромную энергию, но лёд всё ещё держится. По нему всё ещё можно ходить. Но если ты не останавливаешься, продолжаешь, то этот лёд уже, в конце концов, становится тонким и уже не может выдержать нигде, ничего.Так и украинская оборона – мы её источаем, истончаем и вот сейчас уже Украина не обладает возможностью обеспечить полноценную оборону, масштабную, везде.Она сейчас, уже самое главное, не обладает возможностью серьёзного ресурса, связанного с контрнаступлением. Об этом на Украине уже даже пропагандисты, которые просто от вранья язык уже прикусили – даже они уже об этом не говорят. Поэтому слово "контрнаступ" позорно забыто в украинской политической речи.Но сейчас нам важно не останавливаться, не прекращать, поэтому Украина и просит через своих английских кураторов сделать так называемое перемирие, которое позволит нахватать людей ещё, так сказать, на Украине, насобирать, кто ещё не сбежал, и кинуть их силком на фронт.Я уверен, что сейчас уже украинский фронт близок к тому, чтобы посыпаться со всех сторон и это не будет одна точка, не будет одна область. Это будут несколько областей.И если российская армия, а я в этом уверен, начнёт наступление сразу с нескольких регионов, то просто украинские Вооружённые силы не смогут обеспечить присутствие достаточного контингента по всей линии боевого соприкосновения.Вы же понимаете, если прорывается оборона, то дальше не останавливаешься, потому что фортификационные сооружения уже не возводятся – ты должен идти дальше вперёд.– Мы вглубь продвигаемся, формируем буферную зону, но, тем не менее, как, на ваш взгляд, можно ускорить освобождение оставшихся населённых пунктов в ДНР ЛНР, в Херсонской, Запорожской областях? Или в принципе, возможно, это и не понадобится и переговорный процесс всё-таки – это "всё сделается?– Я с уважением отношусь всегда к дипломатам, считаю, что они большие молодцы и мастера тонких переговоров, очень ажурного дипломатического слова. Но всё-таки я прекрасно понимаю, что Украина не является стороной переговоров. Это некий интерфейс, который открывает рот не самостоятельно, а только после того как получает импульс от настоящих операторов этого проекта.Естественно, что ни англичане, ни их союзники не заинтересованы в том, чтобы переговорный процесс привёл к какому-то мирному соглашению.Пока Украина ещё существует хотя бы формально, потому что Украина как государство уже существовать-то прекратила. Пока эта территория бывшей Украины существует и может что-то делать, они будут выжимать все соки из неё.Самое интересное и печальное, что это мы уже видели многократно. И американцы и англичане уже столько раз обещали своим условным партнёрам быть с ними до конца, не бросить, что победа будет с ними, и потом, когда конъюнктура менялась – бросали, оставляли. И в общем-то, телефоны по которым Зеленский и его компания привыкают звонить – они просто становятся молчаливыми номерами. Абонент вне зоны доступа сети.О том, как на минувшей неделе складывалась картина боев на театре военных действий в СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость"

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Павел Русский

украина, россия, мариуполь, владимир зеленский, госдума, единая россия, интервью, милонов