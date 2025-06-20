https://ukraina.ru/20250620/v-mire-vystroilas-ochered-za-chasami-russkiy-kod---v-nikh-est-to-chto-besit-zapad-v-rossii-bolshe-1064066919.html

В мире выстроилась очередь за часами "Русский код" - в них есть то, что бесит Запад в России больше всего

В мире выстроилась очередь за часами "Русский код" - в них есть то, что бесит Запад в России больше всего - 20.06.2025 Украина.ру

В мире выстроилась очередь за часами "Русский код" - в них есть то, что бесит Запад в России больше всего

Большое внимание на ПМЭФ-2025 уделяется вопросу продвижения российской продукции на зарубежных рынках. В стране уже несколько лет действует комплексная госпрограмма по продвижению экспортёров под единым национальным брендом "Сделано в России".

2025-06-20T05:30

2025-06-20T05:30

2025-06-20T13:35

эксклюзив

россия

юрий гагарин

владимир путин

петербургский международный экономический форум (фонд)

ракета

пмэф

механики

бренд

предприниматели

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История одного из участников этого проекта достойна отдельного внимания.Петергофский часовой завод "Ракета" - старейший в России, совсем недавно ему исполнилось 300 лет. В 1961 году в честь полёта Юрия Гагарина ​​​​​​​в космос предприятие, выпустив одноимённую серию часов, и получило название "Ракета", в 1980-х стало одним из ключевых в часовой промышленности СССР, а после распада Советского Союза оказалось на грани существования. К счастью, нашёлся тот, кто возродил легендарный завод, - это англичанин Дэвид Хендерсон-Стюарт."Англичане придумали часовую технологию, по которой мы сейчас производим в "Ракете", но Англия потеряла эту технологию. То есть то, что мы делаем на нашем заводе в России, Англия уже не умеет. Англия, Америка, Франция не умеют делать механические часы от А до Я. Я занимаюсь часами, поэтому я в России, а не в Англии", - заявил он на сессии ПМЭФ-2025.Об уникальности часов "Ракета" говорит тот факт, что, несмотря на сложную обстановку, представителей завода по-прежнему приглашают на самые престижные выставки, в Швейцарию в том числе. Дело в том, что часы практически полностью производятся на одном заводе. А это, по словам Дэвида, адски сложный процесс, поэтому, наверное, так мало предприятий, которые делают механические часы."Мы сохранили этот советский технологический процесс, советское ноу-хау. И многие швейцарцы, которые к нам приезжали до СВО (а мы устраивали у себя на заводе очень много пресс-туров, приглашали почти всех блогеров, журналистов, специализирующихся на часах), говорили: "Мы видим у вас те операции, которые даже в Швейцарии никогда не видели!" - вспоминал он.В России всегда любили и умели делать часы, подчеркнул Дэвид. По его оценке, в СССР производили больше часов, чем в Швейцарии. Но в 1990-е и 2000-е годы всё разрушилось, часовой завод "Ракета" умирал. Самым лёгким решением, самым рациональным с точки зрения бизнеса и с финансовой точки зрения было бы закрыть завод, оставить маленькое ателье и притворяться, что что-то делают, на самом деле покупая механизмы, шестерёнки, корпуса, но руководители приняли очень сложное решение - сохранить завод, рассказал Дэвид. Содержать такое предприятие — это очень дорогое удовольствие, поэтому на рекламу остаётся так мало денег."Но постепенно мы растём. У нас есть магазины в Париже, Голландии, Швейцарии, по всему Ближнему Востоку. За границей очень ценят российские часы, потому что они очень аутентичные, их механизм не похож ни на какой другой. Что привязало меня к "Ракете" в самом начале? Я ведь ничего не понимал в часах. Это советский промышленный дизайн, он очень сильный и очень отличается от того, что вы видите за границей. В своей коллекции мы сохранили дизайн советских времен, конечно, немножко осовременив. Очень много плюсов быть российским брендом", - отметил директор завода "Ракета".К слову, часы нового бренда предприятия - "Императорской Петергофской Фабрики" - носит президент РФ Владимир Путин."И один маленький пример. У нас есть модель, которая называется "Русский код" (Russian code). Это единственные часы в мире, где все стрелки ходят в обратную сторону. И это №1 в наших продажах за границей, особенно на Западе. То есть на Западе до сегодняшнего дня есть очереди, чтобы купить наши часы Russian code. Это то, что бесит Запад, когда они смотрят на Россию: когда весь мир идёт в одну сторону, Россия всегда пытается идти в другую сторону", - заявил Дэвид Хендерсон-Стюарт.За последние годы объёмы продаж часов "Ракета" выросли, и это при том, что выпускаются они под брендом "Сделано в России", к тому же надписи на циферблате исключительно на русском языке, а это принципиальный момент: на русских часах русское время нужно писать на русском языке.Обо всех интересных деталях, оставшихся за кулисами ПМЭФ-2025, читайте в статье "Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, юрий гагарин, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), ракета, пмэф, механики, бренд, предприниматели, русский язык, дипломатия, культура