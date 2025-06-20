https://ukraina.ru/20250620/krysy-vory-predateli-i-dissidenty-pochemu-verkhovnaya-rada-ukrainy-poteryala-tret-narodnykh-deputatov-1064085217.html

Крысы, воры, "предатели" и диссиденты. Почему Верховная Рада Украины потеряла треть народных депутатов

Крысы, воры, "предатели" и диссиденты. Почему Верховная Рада Украины потеряла треть народных депутатов - 20.06.2025 Украина.ру

Крысы, воры, "предатели" и диссиденты. Почему Верховная Рада Украины потеряла треть народных депутатов

На этой неделе Верховную Раду покинул очередной депутат. Внефракционный нардеп Олесь Довгий написал заявление о сложении полномочий, заявив, что вообще уходит из политики.

2025-06-20T14:19

2025-06-20T14:19

2025-06-20T15:59

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По данным украинского издания "Зеркало недели", Довгий был фигурантом антикоррупционных расследований о махинациях с природными ресурсами и политической коррупции, а также обвинялся в налоговых злоупотреблениях. Поскольку он был "мажоритарщиком", его место никто не наследует. В Раде, таким образом, остается уже 398 депутатов из 450, а это своеобразный антирекорд для украинского парламента."Шагреневая кожа" украинского парламентаЧасть народных избранников томится в застенках Зеленского, как Александр Дубинский или Евгений Шевченко, часть – сбежала из Украины, как бывший "Слуга народа" Артем Дмитрук, хотя формально они не лишены депутатских мандатов. Дубинский в своем Telegram-канале и сейчас позиционирует себя, как "действующий народный депутат Украины".Некоторые депутаты уходят добровольно, чтобы дистанцироваться от непопулярного режима и обеспечить себе политическую карьеру в будущем.Некоторые депутаты от "Слуги народа" предпочли Верховной Раде карьеру чиновника. В 2019-2021 годах в правительство, правоохранительные и местные органы власти перешли избранные депутаты: Владислав Криклий, Денис Малюська, Анна Новосад, Михаил Федоров, Анна Коваленко, Александр Кубраков, Алексей Оржель, Александр Ткаченко, Ирина Венедиктова, Александр Скичко, Денис Монастырский и Ирина Верещук.Игорь Колыхаев ушел из парламента, когда стал украинским мэром Херсона. Руслан Требушкин стал мэром Покровска, а Зиновий Андрийович – мэром Надворной в Ивано-Франковской области.После февраля 2022 года от депутатского мандата ради другой должности отказались Андрей Костин, Николай Сольский, Дмитрий Лубинец, Ольга Совгиря, Рустем Умеров и Алена Шкрум. Генерал Михаил Забродский (от "Евросолидарности") сложил мандат и некоторое время работал в украинском Генштабе.С формулировкой "по состоянию здоровья" из Рады ушли Ирина Луценко, Ольга Белькова и Святослав Вакарчук, хотя последний числится в ВСУ, дает концерты в Варшаве и выглядит достаточно бодрым.Поскольку на Украине запретили партию "Оппозиционная платформа – за жизнь", избранных депутатов этой фракции лишили мандатов. Среди них: убитый в Подмосковье Илья Кива, а также Юлия Левочкина, Игорь Абрамович, Олег Волошин, Наталья Королевская, Юрий Солод, Татьяна Плачкова.Других депутатов этой фракции (Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Виктора Медведчука, Рената Кузьмина) – лишили депутатского мандата после лишения их гражданства Украины. По этой же причине из Рады выгнали "Слугу народа" Игоря Васильковского и внефракционного Андрея Деркача, который впоследствии стал российским сенатором от Астраханской области.По собственному желанию Раду покинули внефракционные Дмитрий Шенцев, Андрей Аксенов, Дмитрий Шпенов, Вадим Новинский и член фракции "Батькивщина" Виталий Данилов.В начале июня сложила мандат депутат от "Слуги народа" Анна Колесник. Ранее она получила подозрение в ложном декларировании доходов на миллионы гривен. До этого она стала фигуранткой скандала, когда написала, что надо "сваливать из страны". В Раде она не появлялась с начала года и, по видимому, все-таки "свалила".В феврале мандат сложила "Слуга народа" Ирина Кормышкина, которую подозревали в незаконном обогащении. Хотя ее взяло на поруки руководство фракции (Давид Арахамия), но после этого она получила еще одно подозрение.После скандала с отдыхом на Мальдивах лишили мандата депутата Юрия Аристова, а депутатские полномочия Андрея Холодова были досрочно прекращены из-за его систематической неявки в парламент.Еще пять депутатов (Валерий Давиденко, Антон Поляков, Алексей Ковалев, Андрей Иванчук и Олег Макаров) умерли или были убиты.Тем, кто избирался по партийным спискам, находят замену, тем не менее, количество депутатов неуклонно сокращается, а сама Рада сжимается как шагреневая кожа.Рада как зеркало УкраиныСпикер Рады Руслан Стефанчук на днях заявил, что даже из оставшихся формально 398 депутатов, только 340 реально голосуют и присутствуют в сессионном зале, а по ключевым решениям Рада принимают участие около 300 депутатов. "Это исторически минимальная цифра количества народных депутатов", - подчеркивает Стефанчук.Тем не менее, он считает, что несмотря на потерю мажоритарщиков из ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской области, как на Украине официально называют подконтрольные РФ территории Донбасса) и Крыма, исчезновение некоторых депутатов и уголовные дела против отдельных лиц, Рада остается дееспособным органом.Однако в интервью РБК-Украина Стефанчук предложил на днях сократить Раду до 300 человек. По его словам, соответствующий законопроект уже имеется. Но для этого необходимо вносить изменения в конституцию, а во время военного положения это запрещено. "Когда нас было 52 миллиона — 450 депутатов, это было оправдано. После войны нам нужно посмотреть, потому что я думаю, что такая идея имеет право на жизнь", - рассказывает спикер Рады.В ответ на заявления о коррумпированности украинских депутатов Стефанчук оправдывает своих коллег тем, что они якобы - "слепок общества". Дескать, не депутаты такие плохие, а общество такое. По такой логике можно оправдать, что угодно, так как любой преступник является частью общества и в какой-то степени - его продуктом. Тем не менее, для обеспечения голосования о продлении военного положения Стефанчуку пришлось запугивать депутатов возможными обвинениями в "работе на РФ", если те откажутся. Даже в принятии неких формальных решений украинская "демократия" с 2014 года держится на запугивании.Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" считает, что заявления Стефанчука о необходимости сокращения численности депутатов вызваны продолжающейся потерей территорий, а с ними – мажоритарных округов."Если наложить карту последних "цельных" выборов Украины образца 2012 года на текущую линию фронта, то из Верховной Рады выпадает уже 51 депутат. На фоне 225 мажоритарщиков это уже ну очень заметно. И война еще и близко не закончена. Собственно, по этой причине Стефанчук и делает привязку к "сократившемуся населению", - пишет "Рубикон".Проще говоря, территория Украины сокращается с каждым месяцем, население страны неуклонно сокращается с 1991 года, эти тенденции отражаются и на законодательном органе государства.Депутаты на "продлёнке"Как и Зеленский на посту президента, нынешнийдепутатский состав "пересидел" уже год — очередные парламентские выборы должны были состояться еще летом 2024-го. Депутаты сейчас фактически находятся "на продлёнке", но это может ставить под сомнение любые решения, которые они принимали с прошлого года и которые примут в будущем, включая любые соглашения с РФ.Беглый депутат Артем Дмитрук пишет из Лондона, что для заключения перемирия и устранения причин конфликта сначала необходимо отстранить от власти Зеленского и переизбрать Верховную Раду.Депутат Александр Дубинский из СИЗО, где он находится по обвинению в госизмене, пишет 20 июня, что по Конституции Украины выборы парламента должны пройти через 60 дней после отмены военного положения, а выборы президента - через 90 дней. Но это, по его словам, в корне не устраивает Зеленского, который хочет сначала "выборы себя", а затем – в парламент. Но такой вариант, как считает Дубинский, не устраивает ни РФ, ни США, которые Зеленского у власти дальше не видят, поэтому будут настаивать на выборах только в парламент.ПослесловиеНо дело, конечно, не в том, что Рада "слепок общества", как вальяжно рассуждает спикер парламента Стефанчук. Всё намного сложнее и в тоже время проще. Во-первых, надо вспомнить, как формировался нынешний состав парламента. Например, фракция правящей партии "Слуга народа" (детище Зеленского и Квартала 95) составлялась из друзей и друзей друзей Зеленского. Чуть ли не по объявлению в газете. Поэтому народными избранниками в 2019-ом становились свадебные фотографы и собачьи парикмахеры, едва представлявшие, чем им придётся заниматься в законодательном собрании страны. И теперь они либо валят из парламента, опасаясь последствий и наказаний за служение преступному режиму, либо с той же целью не посещают заседания, чтобы потом по сложившейся традиции спросить "А нас за шо?"Во-вторых, на политическом корабле Зеленского в Раду заплыли и откровенные коррупционеры и воры, которые мечтали на этом заработать, что у многих получилось, но расплата все же настигает (хотя и не безусловно) через неподконтрольные власти органы, не подчиняющиеся Зеленскому и Офису президента - прежде всего НАБУ (Независимое антикоррупционное бюро Украины) , которое было создано и профинансировано США для контроля за парламентом, чиновниками и политиками Незалежной. Теперь они тоже спешно, словно крысы бегут с тонущего корабля.И третья группа - те, кто сопротивлялся режиму, кто не был согласен с системой круговой поруки и безраздельной коррупции, царящих в стране. Их либо лишали депутатских мандатов, выдавливая из страны, либо, тех кто оказался "непонятливым", сажали в тюрьму, либо на худой конец, просто убивали.Какая власть в стране - такие депутаты. А вовсе не общество, запуганное и жестко контролируемое спецслужбами Зеленского. Подробнее о ситуации в парламенте и подготовке к выборам на Украине - в статье Елены Кирюшкиной "Тихой сапой новая кровь. Рада готовит выборы - примет "особый" закон, а у нелояльных отберут паспорта"

https://ukraina.ru/20250613/kulturnyy-obman-s-chem-mozhet-byt-svyazana-na-ukraine-travlya--svyatoslava-vakarchuka-1063866024.html

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