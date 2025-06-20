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Крысы бегут с тонущего корабля Зеленского. Для них еще не наступило время Нюрнбергского процесса

Крысы бегут с тонущего корабля Зеленского. Для них еще не наступило время Нюрнбергского процесса - 20.06.2025 Украина.ру

Крысы бегут с тонущего корабля Зеленского. Для них еще не наступило время Нюрнбергского процесса

Украинские СМИ пестрят заголовками о бегстве из страны вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Обоих называют "кошельками" Владимира Зеленского, а их "испарение" из страны большинство экспертов считает сигналом к скорому краху киевского режима

2025-06-20T13:13

2025-06-20T13:13

2025-06-20T13:18

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Однако, несмотря на небывалый формат бегства (а Чернышов - первый в истории Украины действующий вице-премьер, дезертировавший из страны), раньше подобные пропажи людей к критическим последствиям не приводили. Будет ли также и теперь, или слом все же произошел? На этот вопрос издания Украина.ру ответил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."Нынешняя Украина - это такой вариант Третьего Рейха, который создавали в свое время для борьбы с Советским Союзом. История имеет свойство повторяться в виде фарса, и нынешний Третий Рейх в виде киевского режима, при всем его ужасе, крови, убитых детях и сожженных одесситах, все-таки во многом карикатурный. Немецкий Третий Рейх сражался и был смертоносной машиной, работавшей почти до самого конца. А нынешний украинский Третий Рейх дырявый. Он весь пронизан коррупцией, которая и позволяет этим людям уходить от ответственности и сбегать в предчувствии неизбежного конца. Поэтому, несмотря на то, что Украина еще держится, на мой взгляд, эти люди очень хорошо понимают, чем все закончится", - сказал Безпалько.Он добавил, что пока ждать Нюрнберга для таких людей, как Чернышов и Миндич, слишком рано. Суду должна предшествовать полная победа России с безоговорочной капитуляцией Украины. Собеседник издания напомнил, что представителей немецкого Третьего Рейха начали судить только глубокой осенью 1945 года.Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда" сообщил, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно после того, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников вице-премьера.Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который и сам ранее сбежал с Украины, оценил пропажу Чернышова как свидетельство скорого падения режима Владимира Зеленского и отметил, что эта ситуация крайне позорная для Банковой. Другой депутат украинского парламента - Александр Дубинский, который с ноября 2023 года находится в СИЗО по подозрению в госизмене - назвал Чернышова "кошельком" Зеленского и оценил произошедшее как "личный кризис" главаря киевского режима."Ситуация ведь уникальнейшая! На моей памяти, это первый в истории Украины сбежавший за границу действующий вице-премьер. Причем, по иронии судьбы - в чьи полномочия входит возвращать украинцев из-за рубежа. <...> Кроме того, сбежавший министр - первый в своем роде - считается координатором и "кассиром" части черного кеша в криптовалюте для Зеленского", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.Посты Дубинского в Телеграм - тоже в определенной степени уникальная ситуация: опальный Зеленскому депутат имеет в СИЗО доступ к телефону и соцсетям и свободно критикует кого захочет. А раскритиковал Дубинский еще и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который параллельно с Чернышовым бежал с Украины.Миндича Дубинский также назвал "кошельком" Зеленского, уточнив, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с Миндичем.Дубинский добавил, что на Украине остался последний "кошелек" Зеленского - директор и основатель студии "Квартал 95" Сергей Шефир.Автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что чуть больше года назад, когда киевский режим обещал построить для ВСУ тысячекилометровые оборонительные сооружения, уже было понятно, что это "последняя гастроль Зеленского". Она же стала и последним масштабным распилом киевского режима на миллиарды долларов. Подробности - в материале Кровавый гешефт Зеленского. Вся правда про новое киевское вундерваффе "Линию дронов".

https://ukraina.ru/20250620/nevozvraschenets-iz-mineda-chto-govoryat-na-ukraine-o-begstve-glavy-ministerstva-edinstva-ukraintsev-1064067445.html

https://ukraina.ru/20250620/1064082397.html

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