https://ukraina.ru/20250620/krovavyy-gesheft-zelenskogo-vsya-pravda-pro-novoe-kievskoe-vundervaffe-liniyu-dronov-1064081462.html

Кровавый гешефт Зеленского. Вся правда про новое киевское вундерваффе "Линию дронов"

Кровавый гешефт Зеленского. Вся правда про новое киевское вундерваффе "Линию дронов" - 20.06.2025 Украина.ру

Кровавый гешефт Зеленского. Вся правда про новое киевское вундерваффе "Линию дронов"

Чуть более года назад, в начале 2024 года комментируя для многочисленных медиа планы Киева построить "линию Зеленского" (по аналогии с блестяще показавшей себя в 23-м "линией Суровикина") тысячекилометровые оборонительные сооружения, я называл этот проект последней гастролью Зеленского.

2025-06-20T12:48

2025-06-20T12:48

2025-06-20T12:48

украина

киев

банковая

владимир зеленский

трамп и зеленский

михаил драпатый

вооруженные силы украины

офис президента

нато

мнения

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Если по простому – это стало последним масштабным распилом киевского режима на миллиарды долларов. Нет, красть западную помощь они не прекращали ни на минуту. Но механизм ее распила сложный, многоуровневый, муторный. А, такая вот большая афера аналогичная "Большому строительству" (мнимые тысячи отремонтированных дорог), и "ковидным деньгам" (огромные бесплатные поставки медицинских средств, которые потом оказались в продаже в торговых сетях бизнес-партнеров Зеленского), вряд ли еще светила Зеленскому и Ко в виду всё ухудшающихся экономической ситуации и положения дел на фронте. "Линию Зеленского" как я и предполагал, конечно же разворовали. Собственно ее и не было. "Потемкинские линии" понастроили под Киевом и возили туда журналистов и официальные делегации. Там, где они были нужны, везде была имитация. А потратили из госбюджета на это дело почти миллиард долларов США. Так вот, я предполагал, что "линия Зеленского" это последняя гастроль клептоманов с Банковой. И я ошибался. Зеленский и Ермак придумали новую аферу, еще круче и наглее. Но, обо всем по порядку. Для начала я расскажу о череде странных отставок и назначений в верхах ВСУ. На которые многие обратили внимание, а большинство посчитало разборками генералов в борьбе за внимание Банковой. Но, в действительности, у этого кадрового хоровода есть совершенно приземлённая, материальная причина.Итак, новость вчерашнего дня - Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны (ВСУ). Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства. Шаповалов ранее возглавлял украинскую команду в миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины. На посту командующего Сухопутными войсками он сменил ушедшего в отставку Михаила Драпатого.Это назначение стало последним, по крайней мере пока, в череде кадровых перестановок в командовании Вооруженных Сил Украины, включавших отставку генерал-майора Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и смещение полковника Вадима Сухаревского с должности главы Сил беспилотных систем. Большинство украинских, да и российских комментаторов посчитали эти события следствием военно-тактических разногласий.Вообще, конфликт между Михаилом Драпатым и главнокомандующим Александром Сырским, который привел к отставке генерала, формально объяснялся разногласиями в вопросах стратегии – Драпатый настаивал на жесткой обороне, тогда как Сырский допускал отступление. Однако ключевой причиной по мнению большинства обозревателей стала амбициозность Драпатого, открыто заявлявшего о своих претензиях на пост главкома, что не могло не раздражать Сырского, чью позицию курирует непосредственно Офис президента. И, главное – Драпатый, будучи командующим Сухопутными войсками, казался слишком независимой фигурой в вопросах управления процессами, а его растущее влияние в армии и популярность в купе с узнаваемостью у обывателей явно формировали предпосылки для появления "нового Залужного", что было уж совсем неприемлемо для Банковой. Однако был и еще один фактор отставки оставшийся в тени. Своенравность и независимость Драпатого создавали угрозу для сложившейся системы распределения военных бюджетов, контролируемой окружением Владимира Зеленского и Андрея Ермака и реализуемой под управлением Сырского.А вишенкой на торте стал конфликт вокруг нового мегапроекта киевского режима – "Линия дронов", запуск которого совсем не случайно совпал с отставкой командующего Сухопутными войсками Украины. Ведь "Линия дронов" с точки зрения PR украинской власти - инициатива, которая должна стать репетиционной альтернативой полностью провалившегося проекта "зубов Зеленского", как прозвали эти кучи бетонных тетраэдров сваленных в разных местах около ЛБС – тех самых не построенных оборонительных сооружений, на которые были потрачены колоссальные средства, но которые так и не сыграли никакой роли в сдерживании российского наступления, да и не могли, и не должны были, потому что с самого начала это была афера. И вот этот новый мегапроект "Линия дронов" был придуман, чтобы залатать репутационные дыры оставленные "зубами просроченного". Но, главное – стать новой, как это модно говорить у экономистов, точкой роста. Только рост этот будет не ростом обороноспособности Незалежной, а ростом благосостояния Зеленского и отдельных сопричастных персонажей.А сама "дроновая" афера оказалась еще более наглая и циничная чем мегараспил на оборонительных сооружениях. И если "линия Зеленского" была классическим распилом бюджетных средств под видом строительства укреплений, то "Линия дронов" – это более изощренная схема, позволяющая перенаправлять деньги под закупку огромного числа самых разнообразных беспилотников, учет реального расхода которых практически невозможен.Изначально проект должен был курироваться Силами беспилотных систем под руководством того самого отправленного в отставку Сухаревского, но он, будучи профессиональным военным, не проявил должного энтузиазма, понимая, что за громкими заявлениями о "50-километровой зоне поражения" скрывается очередная информационная трескотня и воровство. На Банковой посовещались с Сырским и управление программой перешло к Сухопутным войскам, а ключевой фигурой стал майор Роберт "Мадяр" Бровди – человек с крайне сомнительной репутацией, известный в деловых кругах как аферист и "кидала", до войны промышлявший отжимами и рейдерскими захватами на аграрном рынке, но человек медийно раскрученный и близкий к Ермаку. Его назначение на место Сухаревского, который был фактически понижен до заместителя командующего оперативным командованием "Восток", окончательно подтвердило, что речь идет не о военной эффективности, а о тотальном контроле над финансированием.Суммы, заявленные в рамках проекта, поражают: только в 2025 году Украина планирует закупить 4,5 миллиона FPV-дронов на 2,8 миллиарда долларов, причем закупать собираются у неких украинских производителей, а деньги на это по задумке клептоманов с Банковой будут поступать от западных партнеров – Великобритании, Германии и скандинавских стран. Однако прозрачность этих закупок естественно вызывает сомнения, учитывая, что производство дронов в Украине остается кустарным, раздробленным между множеством мелких мастерских, а цены на компоненты, да и на готовые изделия легко завышаются. До сих пор многие подразделения ВСУ закупали дроны через волонтерские фонды или самостоятельно, что хотя бы создавало конкуренцию среди поставщиков. Теперь же, с централизацией процесса под контролем "Мадяра" и его кураторов из Офиса президента, схема становится идеальной для коррупции: закупки будут проводиться через "своих" подрядчиков, а реальное количество переданных на фронт дронов никто не сможет проверить. Ну а что до генерала Драпатого, то очевидно, что он не захотел по итогу оказаться крайним в этой схеме (напомню, что сейчас на Украине судят целый ряд генералов), да и не был своим для Сырского и Зеленского с Ермаком. Учитывая рост его популярности, сложилась убойная для Драпатого ситуация и генерал написал по собственному, но не удержался и вылил ушат критики на руководство. Правда ситуацию быстро замяли отправив генерала в почетную ссылку на должность командующего объединёнными силами. Ну, и вот назначили ручного не амбициозного Шаповалова. А "Мадяра", повторюсь, вместо Сухаревского, оставив "Линию дронов" формально в Сухопутных войсках, но по факту отдав на управление Бровди.Но, повторюсь все это не схематозы руководства ВСУ, ниточки уводят на самый верх. Роль Зеленского и Ермака в этой схеме невозможно переоценить. После провала "линии Зеленского", которая оказалась чистой воды имитацией, им срочно нужен был новый мегапроект, способный оправдать колоссальные военные расходы перед западными спонсорами. "Линия дронов" идеально подошла для этой роли – она звучит технологично, соответствует трендам современной войны и, главное, позволяет осваивать деньги практически бесконтрольно. Именно поэтому Драпатый и Сухаревский, как относительно независимые командиры, были отстранены, а на их места поставлены управляемые фигуры, которые не станут задавать лишних вопросов.Таким образом, за всеми этими перестановками стоит не борьба за военную стратегию, а банальная схватка за доступ к финансовым потокам. "Линия дронов" – это не оборонительная концепция, а очередной "распил" под патронатом Зеленского и Ермака, где главными бенефициарами станут приближенные к власти бизнесмены и чиновники, а вовсе не украинская армия. И если "линия Зеленского" оказалась фикцией, то "Линия дронов" может стать еще более циничной аферой, в которой миллиарды долларов западной помощи растворятся в карманах коррумпированных чиновников, оставив фронт без реального усиления. И слава Богу!P.S. Не хотелось бы, конечно, морализаторствовать - война - есть война. И все же стоит сказать пару слов о полной деградации режима, который ворует уже не по Жванецкому "с прибыли" или "бюджета", а что называется - на крови солдат.О том, что происходит в эти дни с режимом Зеленского - в статье Михаила Павлива "Украина на грани стратегического краха"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

киев

банковая

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

украина, киев, банковая, владимир зеленский, трамп и зеленский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, офис президента, нато, мнения