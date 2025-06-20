https://ukraina.ru/20250620/est-li-retsept-protivoyadiya-lzhi-monstr-feyk-ob-ukrainskikh-detyakh-ili-okno-overtona-v-nikuda-1064085160.html
Есть ли рецепт противоядия лжи? Монстр-фейк об украинских детях, или окно Овертона в никуда
Есть ли рецепт противоядия лжи? Монстр-фейк об украинских детях, или окно Овертона в никуда - 20.06.2025 Украина.ру
Есть ли рецепт противоядия лжи? Монстр-фейк об украинских детях, или окно Овертона в никуда
Одной из важных тем, затронутых на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этого года стал монстр-фейк про якобы украденных Россией украинских детей
2025-06-20T16:08
2025-06-20T16:08
2025-06-20T16:49
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Этот вопрос на сессии ПМЭФ "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий" подняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Тему "детского" фейка в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру прокомментировал и российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков. Он отметил, что "утка" про якобы украденных украинских детей пока - это типичная попытка шить дело из ничего с вполне очевидной целью: протолкнуть через Международный уголовный суд (МУС) хоть что-нибудь, что позволило бы обвинять Россию в любых страшных преступлениях.И ожидать, что Запад ослабит информационную хватку не стоит, считает собеседник издания. Обвинения Москве и дальше будут шить из всего, из чего получится, причем чем масштабнее будут эти нападки, тем с большим усердием их будут муссировать. Если получится, откроют и окна Овертона. И противоядия от этого пока нет.В пятницу, 20 июня, на сессии ПМЭФ-2025 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "монстр-фейк", совместно придуманный Украиной и Западом против России: "украденные" украинские дети.Дипломат отметила, что какое-то время Киев нагнетал, пытаясь определиться, сколько точно у него "похитили" несовершеннолетних. Сначала звучали цифры в "сотни тысяч схваченных украинских детей", потом даже были миллионы, но в конце концов киевский режим зафиксировался на числе в 20 тысяч. Это значение стало "официальным" в документах ОБСЕ и Европарламента.Захарова подчеркнула, что весь период муссирования этого фейка работал Институт по правам ребенка, куда Киев передавал запросы на поиск потерявшихся детей, их находили и возвращали семьям. А когда российская делегация на переговорах потребовала передать ей список якобы украденных украинских детей, Киев передал перечень из 339 фамилий."Но еще более чудовищная вещь заключается в том, что украинские дети действительно изымаются из украинских семей, но происходит это не в России, а на территории стран западной Европы. Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории. Польша бьет во все колокола, потому что там тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были зафиксированы изначально, но в школу перестали ходить. И где они, никто понятия не имеет. Апофеозом этой фейковой кампании стала статья в [канадской газете] The Globe and Mail, которая называлась, я прошу прощения, но я должна назвать этот заголовок - "ГУЛАГ для украинских детей", - рассказала Захарова.При этом у России также есть претензии к Украине по поводу детей. Накануне на полях ПМЭФ их озвучила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения со своими российскими семьями. <...> В настоящий момент у нас восемь детей, которые находятся в странах Евросоюза - они были эвакуированы с Украины, и родители их сейчас находятся на территории России. И с Украины у нас пока около 10 человек, с кем тоже сейчас ведём переговоры по возвращению", - заявила Львова-Белова.Другие темы ПМЭФ: Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией.
https://ukraina.ru/20250620/massmarket-feykov-zakharova-rasskazala-kak-izmenilas-lozh-mirovogo-masshtaba-1064085041.html
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Новости, Россия, Украина, Европа, ОБСЕ, Европарламент, дети, Мария Захарова, Эксклюзив, Киев, Александр Дюков, Мария Львова-Белова, Петербургский международный экономический форум (фонд), Международный уголовный суд (МУС), Украина.ру
Есть ли рецепт противоядия лжи? Монстр-фейк об украинских детях, или окно Овертона в никуда
16:08 20.06.2025 (обновлено: 16:49 20.06.2025)
Одной из важных тем, затронутых на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этого года стал монстр-фейк про якобы украденных Россией украинских детей
Этот вопрос на сессии ПМЭФ "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий" подняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Тему "детского" фейка в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру прокомментировал и российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков. Он отметил, что "утка" про якобы украденных украинских детей пока - это типичная попытка шить дело из ничего с вполне очевидной целью: протолкнуть через Международный уголовный суд (МУС) хоть что-нибудь, что позволило бы обвинять Россию в любых страшных преступлениях.
И ожидать, что Запад ослабит информационную хватку не стоит, считает собеседник издания. Обвинения Москве и дальше будут шить из всего, из чего получится, причем чем масштабнее будут эти нападки, тем с большим усердием их будут муссировать. Если получится, откроют и окна Овертона. И противоядия от этого пока нет.
"Здесь, к сожалению, нет никаких рецептов, потому что перед нами прямая фальсификация. Это видно любому непредвзятому человеку, причем не только в России. Каким-нибудь образом помешать Международному уголовному суду фабриковать такие обвинения, мы не имеем возможности. Да, в общем-то, мы и не признаем МУС, а к обвинениям и окнам Овертона давным-давно привыкли. Единственное, что точно нужно регулярно делать - показывать западным журналистам, как живут эти самые якобы похищенные дети", - сказал Дюков.
В пятницу, 20 июня, на сессии ПМЭФ-2025 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "монстр-фейк", совместно придуманный Украиной и Западом против России: "украденные" украинские дети.
Дипломат отметила, что какое-то время Киев нагнетал, пытаясь определиться, сколько точно у него "похитили" несовершеннолетних. Сначала звучали цифры в "сотни тысяч схваченных украинских детей", потом даже были миллионы, но в конце концов киевский режим зафиксировался на числе в 20 тысяч. Это значение стало "официальным" в документах ОБСЕ и Европарламента.
Захарова подчеркнула, что весь период муссирования этого фейка работал Институт по правам ребенка, куда Киев передавал запросы на поиск потерявшихся детей, их находили и возвращали семьям. А когда российская делегация на переговорах потребовала передать ей список якобы украденных украинских детей, Киев передал перечень из 339 фамилий.
"Но еще более чудовищная вещь заключается в том, что украинские дети действительно изымаются из украинских семей, но происходит это не в России, а на территории стран западной Европы. Более ста детей, которые приписывали России в качестве похищенных, нашлись в Германии. Страны Северной Европы говорят о том, что они не знают даже количество пропавших украинских детей у себя на территории. Польша бьет во все колокола, потому что там тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были зафиксированы изначально, но в школу перестали ходить. И где они, никто понятия не имеет. Апофеозом этой фейковой кампании стала статья в [канадской газете] The Globe and Mail, которая называлась, я прошу прощения, но я должна назвать этот заголовок - "ГУЛАГ для украинских детей", - рассказала Захарова.
При этом у России также есть претензии к Украине по поводу детей. Накануне на полях ПМЭФ их озвучила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения со своими российскими семьями. <...> В настоящий момент у нас восемь детей, которые находятся в странах Евросоюза - они были эвакуированы с Украины, и родители их сейчас находятся на территории России. И с Украины у нас пока около 10 человек, с кем тоже сейчас ведём переговоры по возвращению", - заявила Львова-Белова.