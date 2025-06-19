https://ukraina.ru/20250619/pmef-25-protiv-chernykh-lebedey-den-vtoroy-ekonomike-nuzhny-stabilnost-i-sotrudnichestvo-1064057037.html

ПМЭФ-25 против черных лебедей. День второй: экономике нужны стабильность и сотрудничество

ПМЭФ-25 против черных лебедей. День второй: экономике нужны стабильность и сотрудничество - 19.06.2025 Украина.ру

ПМЭФ-25 против черных лебедей. День второй: экономике нужны стабильность и сотрудничество

Несколько корпусов конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Экспофорум" в Санкт-Петербурге, где второй день работает Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), напоминали части одного большого улья, в котором огромное количество обитателей носится с места на место.

2025-06-19T18:53

2025-06-19T18:53

2025-06-19T18:53

россия

санкт-петербург

япония

владимир путин

александр новак

ксения собчак

петербургский международный экономический форум (фонд)

брикс

госдума

мнения

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И сравнение с ульем уместно, потому что как пчелы всегда знают свои функции в разделении труда и по крупинке работают на общее дело, так и ПМЭФ подчинялся жесткой организации. И группы людей в больших и малых залах, в комнатах и аудиториях знали, что им там делать, кто туда придет и какую тему будут обсуждать собравшиеся. В этом и смысл ПМЭФ – каждый занят своим. Кто-то подписывает конкретные договора о сотрудничестве, кто-то их намечает и обсуждает на переговорах, а кто просто обсуждает проблему или тему со всех сторон, выискивая пути ее дальнейшего решения. И параллельно идет поиск желающих ее решить в одиночку или сообща. Мозговой штурм в словах с возможным выходом в будущем на конкретные дела.Например, сессию "Технологии будущего: единое мировое пространство или каждый сам за себя" вела Ксения Собчак. И надо отметить делала это умело и споро – как-то обошлось без пошлых намеков на то, что "Путина надо бы остановить или поменять", чтобы и западные партнеры Ксюши вспомнили, что есть еще порох в оппозиционных пороховницах и ягоды в таких же ягодицах.Собравшиеся спикеры даже сравнили искусственный интеллект (ИИ) с плесенью, которая в одних условиях может излечить, став основой для лекарства, а в других убить, обернувшись ядом, а потому и пользоваться ИИ нужно с умом. А потом выяснили, что прогресс не остановить, но он принесет больше пользы всему человечеству, если не запирать его в национальных квартирах, изолируя от человечества.Собравшиеся вспомнили Японию, которая на зависть и удивление всем еще несколько десятилетий назад была передовым монстром научно-технического прогресса, но заперлась в себе и сейчас превратилась в бледную тень самой себя, в заповедник. И все вспомнили, как кто-то очень точно сказал о Японии: это страна будущего из нашего прошлого…Но речь не об этом. Не успела Ксюша закончить сессию в этом зале, как туда уже засобирались другие участники со своей темой. И, для примера, только за два дня там разные люди, сменяя друг друга, обсудили, кроме ИИ и новых технологий, также высокоскоростное движение как точку роста экономики будущего, мировой рынок ТЭК в поисках баланса между производителями и потребителями, общие ценности как общие инвестиции в диалоге партнеров для устойчивого роста, экономку внимания (уже есть такая, оказывается), поиск новой модели глобальной финансовой и торговой архитектуры и там же состоялся бизнес-диалог Россия – Африка.И так в каждой точке кипения, а их в КВЦ почти три десятка, и четыре дня подряд они заняты участниками.Или, к примеру, сессия "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов", которую модерировал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, а в ней в одном зале одновременно участвовали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Первая борется за то, чтобы уровень инфляции не превышал 4% в год, второму всегда не хватает денег и плохой инвестиционный климат, добавочно дающей эти деньги, а третий эти деньги должен распределять так, чтобы всем хватило.Все трое остались при своем, но пообещали, что все будет хорошо, чем вызвали добродушный смех собравшихся в зале. Но с другой стороны, ведь все действительно может быть хорошо, если вспомнить, что еще в XVIII веке русских генерал-фельдмаршал и немец Христофор Миних заявил: "Россия управляется напрямую Богом, иначе нельзя объяснить, как она до сих пор еще существует".Сейчас у России есть защитники и на земле, поэтому все и должно быть хорошо. И ПМЭФ, кстати, как минимум, обсуждает сценарии и выкладки, нарративы и проекты развития страны.А потом 19 июня 2025 года наконец-то состоялось торжественное открытие ПМЭФ, которое посетили Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, Александр Новак, зампред правительства России во втором кабинете Михаила Мишустина, Абдулазиз бен Салман Аль Сауд, принц и министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии (с Новаком они сопредседатели комиссии по нефти в рамках ОПЕК+), Дилма Русеф, президентом Нового банка развития БРИКС, Ле Тхань Лонг заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам и Лазар Комэнеску, генсек Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).И модерировала мероприятие тоже знаковая и знатная девушка – Хэдли Гэмбл, американская телеведущая, сотрудница корпункта телеканала CNBC в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби. Она еще на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве с 13 по 15 октября в 2021 года пыталась своими шикарными ногами произвести впечатление и сбить с мысли президента России Владимира Путина, чем и прославилась на весь мир. Но Путин по-любому сказал то, что хотел сказать.И сейчас Хэдли пыталась вставить в привычную повестку ПМЭФ вопрос израильско-иранского конфликта и войны в Украине как двух исключительных факторов, мешающих нормальному развитию мировой экономики.С ней никто и не спорил, но спикеры расширили перечень триггеров и, как выразился г-н Новак, "черных лебедей", которые влияют на нормальное экономическое развитие во всем мире. Среди таких вызовов изменение экологии и демографические проблемы, паралич признанных международных институтов типа ООН или ВТО и насильственные действия применительно к экономике, протекционизм и давление, тарифные войны и санкционные запреты.Вот с этими препятствиями на пути нормального развития человечества и призвали бороться спикеры и многие участники ПМЭФ. Чтобы на новых общих ценностях и представлениях, принципах и установках равенства и равноправия построить и утвердить новый многополярный мир – как альтернативу уходящему и, как оказалось, идеологически лживому старому миру, основанному на гегемонии Запада и его лидера США.А еще, были уверены все спикеры на открытии ПМЭФ, миру нужны переговоры вместо войн и стабильность вместо хаоса, сотрудничество вместо соперничества и справедливость вместо насилия, честная конкуренция вместо подсиживания и подстав. Именно мир и стабильность ради честного и равноправного сотрудничества – драйверы развития будущей экономики процветания. Мечта, но окрыляющая. Ориентир, но не мираж или призрак…При этом все собравшиеся поддержали развитие БРИКС как прообраза будущего нового многополярного мироустройства, который уже зарекомендовал и подтвердил свою жизнеспособность. Как сказал Новак, если в начале пути страны БРИКС составляли 22% мирового ВВП, то сейчас это уже 36%. В то время как лидер коллективного Запада – Большая семерка – составляли в момент возникновения БРИКС 45%, а сейчас упали до 30%. Красноречиво, однако……А 20 июня 2025 года на ПМЭФ ждут Путина, который, собственно, и стоял у истоков и БРИКС, и всего многополярного мира.О том, что было в первый день ПМЭФ - в статье Владимира Скачко "ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, санкт-петербург, япония, владимир путин, александр новак, ксения собчак, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, госдума, мнения