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"Аэрофлот" стал спонсором Академии донецкого футбольного клуба "Шахтер"
"Аэрофлот" стал спонсором Академии донецкого футбольного клуба "Шахтер" - 19.06.2025 Украина.ру
"Аэрофлот" стал спонсором Академии донецкого футбольного клуба "Шахтер"
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" стала спонсором Академии донецкого футбольного клуба "Шахтер". Об этом в своём телеграм-канале сообщил 19 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2025-06-19T19:16
2025-06-19T19:16
2025-06-19T19:27
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восстановление донбасса
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Договорённость с руководством авиаперевозчика о спонсорской поддержке состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Средства от "Аэрофлота" пойдут на организацию сборов, закупку экипировки, инвентаря и помощь спортсменам."Также в рамках соглашения сможем организовать еще больше физкультурных и спортивных мероприятий в регионе. Это еще один шаг в развитии доступного массового и детского спорта в Донбассе", - рассказал глава ДНР.Пушилин напомнил, что в 2024 году в республике восстановили 31 спортивный объект. В нынешнем году запланировано открытие 22 таких объектов.Актуальный комментарий на эту тему: Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, новороссия, "шахтер", футбол, футболист, донецк, днр, спонсоры, восстановление донбасса, новые регионы, спорт, спортсмены
Новости, Донецкая Народная Республика, Новороссия, "Шахтер", футбол, футболист, Донецк, ДНР, спонсоры, восстановление Донбасса, Новые регионы, спорт, спортсмены
"Аэрофлот" стал спонсором Академии донецкого футбольного клуба "Шахтер"
19:16 19.06.2025 (обновлено: 19:27 19.06.2025)
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" стала спонсором Академии донецкого футбольного клуба "Шахтер". Об этом в своём телеграм-канале сообщил 19 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин