https://ukraina.ru/20250619/aeroflot-stala-sponsorom-akademii-donetskogo-futbolnogo-kluba-shakhter-1064058865.html

"Аэрофлот" стал спонсором Академии донецкого футбольного клуба "Шахтер"

"Аэрофлот" стал спонсором Академии донецкого футбольного клуба "Шахтер" - 19.06.2025 Украина.ру

"Аэрофлот" стал спонсором Академии донецкого футбольного клуба "Шахтер"

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" стала спонсором Академии донецкого футбольного клуба "Шахтер". Об этом в своём телеграм-канале сообщил 19 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

2025-06-19T19:16

2025-06-19T19:16

2025-06-19T19:27

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Договорённость с руководством авиаперевозчика о спонсорской поддержке состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Средства от "Аэрофлота" пойдут на организацию сборов, закупку экипировки, инвентаря и помощь спортсменам."Также в рамках соглашения сможем организовать еще больше физкультурных и спортивных мероприятий в регионе. Это еще один шаг в развитии доступного массового и детского спорта в Донбассе", - рассказал глава ДНР.Пушилин напомнил, что в 2024 году в республике восстановили 31 спортивный объект. В нынешнем году запланировано открытие 22 таких объектов.Актуальный комментарий на эту тему: Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию

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новости, донецкая народная республика, новороссия, "шахтер", футбол, футболист, донецк, днр, спонсоры, восстановление донбасса, новые регионы, спорт, спортсмены