https://ukraina.ru/20250619/a-teper-my-vas-lishim-grazhdanstva-kak-zelenskiy-gotovitsya-k-vyboram-1064037842.html

А теперь мы вас лишим гражданства. Как Зеленский готовится к выборам

А теперь мы вас лишим гражданства. Как Зеленский готовится к выборам - 19.06.2025 Украина.ру

А теперь мы вас лишим гражданства. Как Зеленский готовится к выборам

В настоящее время в Верховной Раде принят закон о лишении миллионов украинцев гражданства этой страны, из которой они по воле обстоятельств (в том числе и-за несогласия с режимом Зеленского) выехали в другие государства.

2025-06-19T17:41

2025-06-19T17:41

2025-06-19T17:41

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Напомним, Зеленский пришёл к власти с лозунгом, что 65 млн украинцев по всему миру должны вернуться домой. "И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире, нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов — тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, Австралии и Африке — я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать на Украину не в гости, а домой, мы ждем вас",- рассказывал с трибуны Верховной Рады новоизбранный президент Зеленский в 2019 году. Спустя шесть лет его ручной парламент принимает закон о множественном гражданстве, по которому десятки миллионов украинцев лишатся своих украинских паспортов. В законе прописано, что украинцы, которые получили российское гражданство (либо белорусское, армянское, и далее целый список стран) автоматически лишатся украинского. Эксперты уже указали на то, что этот закон противоречит Конституции страны, но дело даже не в этом. Украина, испытывающий острый демографический кризис, из которой выехали миллионы граждан, сама отказывается от своих украинцев. Здесь есть еще и политический контекст: инакомыслящие, те кто не поддерживает киевский режим просто лишатся права в будущем не только вернуться домой, но и демократическим способом поменять власть – они утратят право голосовать. Ведь лишаться украинского гражданства будут украинцы в тех странах, которые не поддерживают устремления и практику режима Зеленского. Более подробно о новых законодательных инициативах – эксперты написали в своих соцсетях.Политический аналитик Александр ЛазаревВерховная Рада приняла законопроект 11469 о множественном гражданстве. Интересный нюанс, этот закон предусматривает лишение гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт. Еще одна причина лишения гражданства - "создание угрозы безопасности и интересам Украины". То есть потенциально лишат гражданства осужденных за коллаборационизм и госизмену. Интересно, а как можно не добровольно получить гражданство? Человеку насильно паспорт выдают? То есть речь в законе идет о всех украинцах, которые стали гражданами России! Это значит лишь одно, что выродки, которые по ошибке находятся в парламенте, заранее готовят почву для выборов. Следите за руками. С 2022 года с Украины выехало свыше 15 млн граждан. Из них 6 млн находятся в РФ (часть вместе с территориями)! Большинство, даже при получении российского гражданства, украинское сохранили! А значит и сохранили за собой право избирать власть! Как вы думаете, если когда-то будут выборы и будут созданы условия для голосования на территории РФ, то за какие политические силы проголосуют эти люди? Вряд ли за любителей Бандеры, правда? А это значит, что люди которые находятся в РФ, в электоральном смысле, несут угрозу львовским когутам, оккупировавшим Верховную Раду. Вот эти мрази и принимают закон, по которому 6 млн украинцев лишатся гражданства! Это будет впервые в истории, лишение гражданства в таком количестве! Но и это еще не все! Лишать будут гражданства и за угрозу безопасности Украине. То есть всех политических! Теперь речь идет о тех, которых обвиняют в госизмене. А этот шаг уже для того, чтобы оппозиционные политики (место пребывания значения не имеет) не могли баллотироваться. Вот вам и закон о двойном гражданстве, который по своей сути, является законом о лишении прав миллионов украинцев выбирать власть и быть избранным!Общественный деятель Александр СкубченкоВерховная Рада проголосовала в целом закон о множественном гражданстве. После подписания Зеленским — а он его подпишет, так как он и был инициатором, — закон вступит в силу. А что же этот закон предусматривает? Да особо ничего для "дружественных" бандеровскому режиму стран. Но суть закона об ином: не о взаимном признании гражданства, а больше о лишении гражданства всех неугодных режиму Зеленского. Например, этот закон определяет, помимо некоторых прочих, такие основания для утраты гражданства Украины: приобретение гражданства России; создание угрозы безопасности, интересам Украины; преступления против Украины (осуждение на Украине). Меня, например, гражданства анти-России лишат однозначно. Наконец-то! Но речь не обо мне. Во-первых, Зеленский потенциально, на основании этого закона, может лишить гражданства всех тех граждан Украины, кто живёт в России и стал её гражданином; а это более 6 миллионов человек. Получается, Зеленский не признаёт Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область российскими, но от всех, кто там живёт, Украина отказывается. Как так? Какие права Украина может иметь на территории, где проживают только граждане России? А как Зеленский будет факты гражданства России устанавливать, запросами в МВД России? Так он же себе запретил контакты с Россией. Во-вторых, Зеленский может лишить гражданства любого гражданина Украины, где бы он не находился (не только в России), только на том основании, что Зеленский счёл его преступником против бандеровского режима. В общем, (Зеленский ) готовится к выборам, лишая гражданства всех, кто может составить хоть какую-то конкуренцию. Однако, считаю этот закон слишком слабым. Нужно гражданство Украины оставить только самому Зеленскому и максимум пяти его лучшим друзьям, которые его и изберут президентом единогласно. Ну, это чтобы без рисков зацементировать бандеровскую диктатуру на Украине. Все остальные — даже на Украине — не достойны быть гражданами, ведь они могут и против проголосовать.Политический аналитик Дмитрий КорнейчукЗакон о множественном гражданстве - это не про много паспортов для украинцев. Это про лишение гражданства неугодных. И живите теперь с этим…Подробности принятия нового закона о гражданстве - в статье Елены Кирюшкиной "Тихой сапой новая кровь. Рада готовит выборы - примет "особый" закон, а у нелояльных отберут паспорта"

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