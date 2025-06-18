https://ukraina.ru/20250618/polkovnik-alekhin-rasskazal-kak-idet-rabota-po-rasshireniyu-bufernoy-zony-v-tom-chisle-pod-sumami-1063975313.html

Полковник Алехин рассказал, как идет работа по расширению буферной зоны. В том числе под Сумами

Полковник Алехин рассказал, как идет работа по расширению буферной зоны. В том числе под Сумами - 18.06.2025 Украина.ру

Полковник Алехин рассказал, как идет работа по расширению буферной зоны. В том числе под Сумами

О текущей ситуации на фронтах специальной военной операции в эксклюзивном материале для издания Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-06-18T05:00

2025-06-18T05:00

2025-06-18T05:00

новости

сумы

украина

теткино

геннадий алехин

владимир путин

украина.ру

вооруженные силы украины

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Зона действия российской группировки "Север"Российские подразделения продолжают создавать буферную зону в приграничных районах Украины. В районе курского поселка Теткино идут ожесточенные бои. Командование ВСУ, вопреки логике, продолжает перебрасывать резервы с Северского и Новопавловского направлений, что приводит к значительным потерям среди украинских военных.Зона действия российской группировки "Запад"На западном берегу Оскола российские войска развивают наступление в направлении Двуречного, укрепляют контроль над Красным Первым и продвигаются к Кутьковке и Великой Шапковке. Одновременно идет давление на противника на северных подступах к Купянску - вблизи Радьковки и Голубовки.Полностью материал полковника Геннадия Алехина: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку можно прочитать на сайте Украина.ру.ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область, в том числе в районе Теткино, а также со стороны Глушковского направления. Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" отметил, что "неонацисты не считаются с потерями, доукомплектовывают и бросают на "мясные штурмы" новые группы, продолжительность жизни которых на данном участке фронта не превышает 2-3 дней".Параллельно с зачисткой противника российские вооруженные силы также работают над задачей, поставленной перед ними главнокомандующим Владимиром Путиным - создают буферную зону.Что еще происходит в зоне СВО - в материале Елизаветовский "карман" готов, Комарский - "зашивают": фронтовая сводка.

https://ukraina.ru/20250611/1063845249.html

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новости, сумы, украина, теткино, геннадий алехин, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины