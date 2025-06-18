Полковник Алехин рассказал, как идет работа по расширению буферной зоны. В том числе под Сумами
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
О текущей ситуации на фронтах специальной военной операции в эксклюзивном материале для издания Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Зона действия российской группировки "Север"
Российские подразделения продолжают создавать буферную зону в приграничных районах Украины. В районе курского поселка Теткино идут ожесточенные бои. Командование ВСУ, вопреки логике, продолжает перебрасывать резервы с Северского и Новопавловского направлений, что приводит к значительным потерям среди украинских военных.
"В частности, несколько раз из окрестностей Рыжевки через лесные массивы на нашу территорию пытались просочиться штурмовики противника. В результате стрелковых боев уничтожено больше половины из состава вражеского отряда, остальные сбежали вглубь украинской территории", - отметил Алехин, уточнив, что аналогичная ситуация сложилась у Искрисковщины, где российские дроноводы эффективно ликвидировали маневренную группу противника.
Зона действия российской группировки "Запад"
Полностью материал полковника Геннадия Алехина: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку можно прочитать на сайте Украина.ру.
ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область, в том числе в районе Теткино, а также со стороны Глушковского направления. Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" отметил, что "неонацисты не считаются с потерями, доукомплектовывают и бросают на "мясные штурмы" новые группы, продолжительность жизни которых на данном участке фронта не превышает 2-3 дней".
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Параллельно с зачисткой противника российские вооруженные силы также работают над задачей, поставленной перед ними главнокомандующим Владимиром Путиным - создают буферную зону.
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