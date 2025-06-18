Полковник Алехин рассказал, как идет работа по расширению буферной зоны. В том числе под Сумами - 18.06.2025 Украина.ру
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Полковник Алехин рассказал, как идет работа по расширению буферной зоны. В том числе под Сумами
Полковник Алехин рассказал, как идет работа по расширению буферной зоны. В том числе под Сумами - 18.06.2025 Украина.ру
Полковник Алехин рассказал, как идет работа по расширению буферной зоны. В том числе под Сумами
О текущей ситуации на фронтах специальной военной операции в эксклюзивном материале для издания Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-06-18T05:00
2025-06-18T05:00
новости
сумы
украина
теткино
геннадий алехин
владимир путин
украина.ру
вооруженные силы украины
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Зона действия российской группировки "Север"Российские подразделения продолжают создавать буферную зону в приграничных районах Украины. В районе курского поселка Теткино идут ожесточенные бои. Командование ВСУ, вопреки логике, продолжает перебрасывать резервы с Северского и Новопавловского направлений, что приводит к значительным потерям среди украинских военных.Зона действия российской группировки "Запад"На западном берегу Оскола российские войска развивают наступление в направлении Двуречного, укрепляют контроль над Красным Первым и продвигаются к Кутьковке и Великой Шапковке. Одновременно идет давление на противника на северных подступах к Купянску - вблизи Радьковки и Голубовки.Полностью материал полковника Геннадия Алехина: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку можно прочитать на сайте Украина.ру.ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область, в том числе в районе Теткино, а также со стороны Глушковского направления. Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" отметил, что "неонацисты не считаются с потерями, доукомплектовывают и бросают на "мясные штурмы" новые группы, продолжительность жизни которых на данном участке фронта не превышает 2-3 дней".Параллельно с зачисткой противника российские вооруженные силы также работают над задачей, поставленной перед ними главнокомандующим Владимиром Путиным - создают буферную зону.Что еще происходит в зоне СВО - в материале Елизаветовский "карман" готов, Комарский - "зашивают": фронтовая сводка.
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новости, сумы, украина, теткино, геннадий алехин, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Сумы, Украина, Теткино, Геннадий Алехин, Владимир Путин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Полковник Алехин рассказал, как идет работа по расширению буферной зоны. В том числе под Сумами

05:00 18.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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О текущей ситуации на фронтах специальной военной операции в эксклюзивном материале для издания Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Зона действия российской группировки "Север"

Российские подразделения продолжают создавать буферную зону в приграничных районах Украины. В районе курского поселка Теткино идут ожесточенные бои. Командование ВСУ, вопреки логике, продолжает перебрасывать резервы с Северского и Новопавловского направлений, что приводит к значительным потерям среди украинских военных.

"В частности, несколько раз из окрестностей Рыжевки через лесные массивы на нашу территорию пытались просочиться штурмовики противника. В результате стрелковых боев уничтожено больше половины из состава вражеского отряда, остальные сбежали вглубь украинской территории", - отметил Алехин, уточнив, что аналогичная ситуация сложилась у Искрисковщины, где российские дроноводы эффективно ликвидировали маневренную группу противника.

Зона действия российской группировки "Запад"

На западном берегу Оскола российские войска развивают наступление в направлении Двуречного, укрепляют контроль над Красным Первым и продвигаются к Кутьковке и Великой Шапковке. Одновременно идет давление на противника на северных подступах к Купянску - вблизи Радьковки и Голубовки.
Полностью материал полковника Геннадия Алехина: Украина перебрасывает силы под Сумы, оголяя Северск и Новопавловку можно прочитать на сайте Украина.ру.
ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область, в том числе в районе Теткино, а также со стороны Глушковского направления. Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" отметил, что "неонацисты не считаются с потерями, доукомплектовывают и бросают на "мясные штурмы" новые группы, продолжительность жизни которых на данном участке фронта не превышает 2-3 дней".
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Параллельно с зачисткой противника российские вооруженные силы также работают над задачей, поставленной перед ними главнокомандующим Владимиром Путиным - создают буферную зону.
Что еще происходит в зоне СВО - в материале Елизаветовский "карман" готов, Комарский - "зашивают": фронтовая сводка.
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