https://ukraina.ru/20250618/kamennyy-vek-za-raz-ekspert-o-tom-kak-iran-mozhet-unichtozhit-izrailskuyu-ekonomiku-bez-bombardirovok-1064007294.html

Каменный век за раз: эксперт о том, как Иран может уничтожить израильскую экономику без бомбардировок

Каменный век за раз: эксперт о том, как Иран может уничтожить израильскую экономику без бомбардировок - 18.06.2025 Украина.ру

Каменный век за раз: эксперт о том, как Иран может уничтожить израильскую экономику без бомбардировок

Израиль недооценивает угрозу ответного удара со стороны Ирана, который может вывести страну из строя без массовых жертв среди населения, считает военный эксперт. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-06-18T19:30

2025-06-18T19:30

2025-06-18T19:30

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По его словам, Ирану совсем необязательно бросать ядерную бомбу на какой-то израильский город или военный объект. Достаточно будет взорвать ее в атмосфере над Тель-Авивом, считает собеседник издания.Поликарпов подчеркнул, что для нанесения сокрушительного удара по Израилю не требуется массовых жертв. "Необязательно убивать миллион человек, чтобы спровоцировать в стране техногенную катастрофу, которая отбросит ее в каменный век", — пояснил он.По мнению эксперта, израильские власти недооценивают риски, продолжая ядерные спекуляции, несмотря на уязвимость страны из-за ее небольших размеров.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250616/putin-i-erdogan-obsudili-eskalatsiyu-irano-izrailskogo-konflikta-i-peregovory-s-ukrainoy-1063920447.html

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