Каменный век за раз: эксперт о том, как Иран может уничтожить израильскую экономику без бомбардировок
© AP / Leo Correa
© AP / Leo Correa
Израиль недооценивает угрозу ответного удара со стороны Ирана, который может вывести страну из строя без массовых жертв среди населения, считает военный эксперт. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По его словам, Ирану совсем необязательно бросать ядерную бомбу на какой-то израильский город или военный объект. Достаточно будет взорвать ее в атмосфере над Тель-Авивом, считает собеседник издания.
“Это вызовет такой электромагнитный импульс, что он уничтожит всю израильскую электронику, и вся израильская инфраструктура превратится в ненужный хлам", — заявил эксперт.
Поликарпов подчеркнул, что для нанесения сокрушительного удара по Израилю не требуется массовых жертв. "Необязательно убивать миллион человек, чтобы спровоцировать в стране техногенную катастрофу, которая отбросит ее в каменный век", — пояснил он.
По мнению эксперта, израильские власти недооценивают риски, продолжая ядерные спекуляции, несмотря на уязвимость страны из-за ее небольших размеров.
16 июня, 14:20Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с УкраинойАктуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая эскалацию ирано-израильского конфликта и российско-украинские переговоры обсудили 16 июня президенты России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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