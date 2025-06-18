Каменный век за раз: эксперт о том, как Иран может уничтожить израильскую экономику без бомбардировок - 18.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250618/kamennyy-vek-za-raz-ekspert-o-tom-kak-iran-mozhet-unichtozhit-izrailskuyu-ekonomiku-bez-bombardirovok-1064007294.html
Каменный век за раз: эксперт о том, как Иран может уничтожить израильскую экономику без бомбардировок
Каменный век за раз: эксперт о том, как Иран может уничтожить израильскую экономику без бомбардировок - 18.06.2025 Украина.ру
Каменный век за раз: эксперт о том, как Иран может уничтожить израильскую экономику без бомбардировок
Израиль недооценивает угрозу ответного удара со стороны Ирана, который может вывести страну из строя без массовых жертв среди населения, считает военный эксперт. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-06-18T19:30
2025-06-18T19:30
новости
иран
израиль
атака
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063930631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_991eca02b908f17e4cc892f13c61fbc3.jpg
По его словам, Ирану совсем необязательно бросать ядерную бомбу на какой-то израильский город или военный объект. Достаточно будет взорвать ее в атмосфере над Тель-Авивом, считает собеседник издания.Поликарпов подчеркнул, что для нанесения сокрушительного удара по Израилю не требуется массовых жертв. "Необязательно убивать миллион человек, чтобы спровоцировать в стране техногенную катастрофу, которая отбросит ее в каменный век", — пояснил он.По мнению эксперта, израильские власти недооценивают риски, продолжая ядерные спекуляции, несмотря на уязвимость страны из-за ее небольших размеров.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250616/putin-i-erdogan-obsudili-eskalatsiyu-irano-izrailskogo-konflikta-i-peregovory-s-ukrainoy-1063920447.html
иран
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063930631_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3f82f2a897dd8b34c28ce043f24cbd7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, израиль, атака, украина.ру
Новости, Иран, Израиль, атака, Украина.ру

Каменный век за раз: эксперт о том, как Иран может уничтожить израильскую экономику без бомбардировок

19:30 18.06.2025
 
© AP / Leo Correa
- РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP / Leo Correa
Читать в
ДзенTelegram
Израиль недооценивает угрозу ответного удара со стороны Ирана, который может вывести страну из строя без массовых жертв среди населения, считает военный эксперт. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По его словам, Ирану совсем необязательно бросать ядерную бомбу на какой-то израильский город или военный объект. Достаточно будет взорвать ее в атмосфере над Тель-Авивом, считает собеседник издания.
“Это вызовет такой электромагнитный импульс, что он уничтожит всю израильскую электронику, и вся израильская инфраструктура превратится в ненужный хлам", — заявил эксперт.
Поликарпов подчеркнул, что для нанесения сокрушительного удара по Израилю не требуется массовых жертв. "Необязательно убивать миллион человек, чтобы спровоцировать в стране техногенную катастрофу, которая отбросит ее в каменный век", — пояснил он.
По мнению эксперта, израильские власти недооценивают риски, продолжая ядерные спекуляции, несмотря на уязвимость страны из-за ее небольших размеров.
- РИА Новости, 1920, 16.06.2025
16 июня, 14:20
Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с УкраинойАктуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая эскалацию ирано-израильского конфликта и российско-украинские переговоры обсудили 16 июня президенты России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранИзраильатакаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:31Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию
05:25"Нафиг я сюда пришёл", вино рекой, заблуждения европейцев о Сталине. ПМЭФ - это не только про экономику
05:15"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области
05:15Политолог Аслан Рубаев: Падение Ирана позволило бы России выиграть спринт, но не марафон
05:13США меняют приоритеты, украинцы готовы к миру, но не и к капитуляции. Украина в международном контексте
05:08Позывной "Зима": Неожиданно от нашего РЭБ начинали работать принтер или компьютер, которые были выключены
05:00Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана
04:45От перемирия к катастрофе: почему нельзя избежать Третьей мировой — версия Живова
04:30Не леса, а поля и речки: Зимовский объяснил, как идет продвижение в Сумской области
04:15Помощь России Ирану в военной сфере не станет решающим фактором — Поликарпов
04:00Экономика против ракет: эксперт предрек поражение Израиля в противостоянии с Ираном
03:45"Неявная угроза": Зимовский о скрытой группировке ВСУ на белорусском направлении
03:30После "победы" — к бомбе: эксперт о том, почему деэскалация подтолкнет Иран к ядерному оружию
03:15"Иран остался один": Зимовский объяснил, почему Тегеран не получит российские "Герани" и системы ПВО
23:30Наступление ВС РФ на Днепропетровск откроет путь к ключевому узлу обороны ВСУ — Шкурлатов
23:15"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт
23:03ПМЭФ-25– против имитации. День первый: Путин призывает к настоящей работе
23:00Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов
22:00Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта
21:30Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк
Лента новостейМолния