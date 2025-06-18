"1500 км не спасли Иран": Зимовский усомнился в эффективности буферных зон
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Создание буферной зоны у границы РФ является скорее тактической задачей для войск, чем стратегическим приоритетом, поскольку основные события летней кампании развернутся в Донбассе. Однако боевые действия на этом направлении будут продолжены, чтобы компенсировать ущерб от украинских рейдов и нейтрализовать угрозу со стороны отступивших частей ВСУ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский.
"У меня нет иллюзий по поводу буферных зон как таковых. Иран обладал буферной зоной в 1500 километров, но его это не спасло. Скорее, буферная зона – это не стратегическая цель, а просто условное обозначение, чтобы войска понимали, зачем они заходят на территорию Украины", — пояснил эксперт.
Зимовский отметил, что главной задачей СВО остается освобождение конституционных территорий Донбасса. Действия же в Сумской области направлены на предотвращение новых угроз после отхода украинских частей из-под Суджи.
"Это все-таки угрожаемое направление, поскольку там находится много украинских войск, которые отошли из-под Суджи и никуда не исчезли. И чтобы купировать эту угрозу, там будут проходить события второго уровня", — подчеркнул собеседник издания.
Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.
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