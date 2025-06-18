https://ukraina.ru/20250618/1500-km-ne-spasli-iran-zimovskiy-usomnilsya-v-effektivnosti-bufernykh-zon-1064008431.html

"1500 км не спасли Иран": Зимовский усомнился в эффективности буферных зон

"1500 км не спасли Иран": Зимовский усомнился в эффективности буферных зон - 18.06.2025 Украина.ру

"1500 км не спасли Иран": Зимовский усомнился в эффективности буферных зон

Создание буферной зоны у границы РФ является скорее тактической задачей для войск, чем стратегическим приоритетом, поскольку основные события летней кампании развернутся в Донбассе. Однако боевые действия на этом направлении будут продолжены, чтобы компенсировать ущерб от украинских рейдов и нейтрализовать угрозу со стороны отступивших частей ВСУ

2025-06-18T20:30

2025-06-18T20:30

2025-06-18T20:30

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сумская область

донбасс

иран

владимир путин

вооруженные силы украины

вс рф

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский.Зимовский отметил, что главной задачей СВО остается освобождение конституционных территорий Донбасса. Действия же в Сумской области направлены на предотвращение новых угроз после отхода украинских частей из-под Суджи."Это все-таки угрожаемое направление, поскольку там находится много украинских войск, которые отошли из-под Суджи и никуда не исчезли. И чтобы купировать эту угрозу, там будут проходить события второго уровня", — подчеркнул собеседник издания.Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/polkovnik-alekhin-rasskazal-kak-idet-rabota-po-rasshireniyu-bufernoy-zony-v-tom-chisle-pod-sumami-1063975313.html

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новости, сумская область, донбасс, иран, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф