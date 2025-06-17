Рада рассматривает назначение нового генпрокурора Украины, грубо нарушая закон – Геращенко - 17.06.2025 Украина.ру
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Рада рассматривает назначение нового генпрокурора Украины, грубо нарушая закон – Геращенко
Рада рассматривает назначение нового генпрокурора Украины, грубо нарушая закон – Геращенко - 17.06.2025 Украина.ру
Рада рассматривает назначение нового генпрокурора Украины, грубо нарушая закон – Геращенко
Верховная Рада рассматривает вопрос о назначении нового генерального прокурора Украины с грубым нарушением регламента и закона. На это обратила внимание 17 июня в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ирина Геращенко
2025-06-17T13:51
2025-06-17T13:43
новости
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рада
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"Статья 212 пункт 4 четко определяет, что представлять кандидата на должность генерального прокурора должен субъект представления - президент Украины. Зеленский на данный момент отсутствует не только в Раде, но и в стране… Примечательно, что и спикера сейчас нет на заседании", - написала Геращенко.Она добавила, что фракция "Европейская солидарность" предложила перенести рассмотрение вопроса до возвращения Зеленского, однако председательствующий проигнорировал запрос.Накануне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщал, что Владимир Зеленский предложил Раде кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора УкраиныПредыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку осенью 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был. Руслан Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины.Подробнее о кадровых перестановках - в материале Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, хмельницкая область, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, рада, верховная рада
Новости, Украина, Хмельницкая область, Киев, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада

Рада рассматривает назначение нового генпрокурора Украины, грубо нарушая закон – Геращенко

13:51 17.06.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Верховная Рада рассматривает вопрос о назначении нового генерального прокурора Украины с грубым нарушением регламента и закона. На это обратила внимание 17 июня в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ирина Геращенко
"Статья 212 пункт 4 четко определяет, что представлять кандидата на должность генерального прокурора должен субъект представления - президент Украины. Зеленский на данный момент отсутствует не только в Раде, но и в стране… Примечательно, что и спикера сейчас нет на заседании", - написала Геращенко.
Она добавила, что фракция "Европейская солидарность" предложила перенести рассмотрение вопроса до возвращения Зеленского, однако председательствующий проигнорировал запрос.
Накануне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщал, что Владимир Зеленский предложил Раде кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины
Предыдущий генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку осенью 2024 года на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении. Новый генпрокурор до сих пор назначен не был.
Руслан Кравченко ранее занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. В декабре 2024 года он был назначен главой налоговой службы Украины.
Подробнее о кадровых перестановках - в материале Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня на сайте Украина.ру.
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