Пиар на крови. Киев пытается обвинить ВС РФ в ударах по жилым домам и ухудшении воздуха - 17.06.2025 Украина.ру
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Пиар на крови. Киев пытается обвинить ВС РФ в ударах по жилым домам и ухудшении воздуха
Пиар на крови. Киев пытается обвинить ВС РФ в ударах по жилым домам и ухудшении воздуха - 17.06.2025 Украина.ру
Пиар на крови. Киев пытается обвинить ВС РФ в ударах по жилым домам и ухудшении воздуха
В ночь на вторник Украина попала под массированные ракетный и БПЛА удар, сообщает телеграм-канал Украина.ру.
2025-06-17T10:16
2025-06-17T10:20
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Глава МВД Украины Игорь Клименко указал, что несколько объектов критической инфраструктуры повреждено из-за взрывов в Киеве."В Киеве в районе аэропорта Жуляны было множество прилетов. Били в одну точку много раз. В Дарницком и Святошинском районе Киева после обстрела ухудшился воздух. В Киеве и Одессе разрушения. В столице подбитая ракета попала в жилой дом. Много жертв, пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", - перечислили в посте жалобы местных пабликов. Там отмечается, что при этом тактика ВС РФ остается прежней: они "выявляют цель и массово ее атакуют 10-20 дронами, чтобы уничтожить".Подробнее о ночной атаке — в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина
Новости, Киев, Россия, Украина

Пиар на крови. Киев пытается обвинить ВС РФ в ударах по жилым домам и ухудшении воздуха

10:16 17.06.2025 (обновлено: 10:20 17.06.2025)
 
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В ночь на вторник Украина попала под массированные ракетный и БПЛА удар, сообщает телеграм-канал Украина.ру.
Глава МВД Украины Игорь Клименко указал, что несколько объектов критической инфраструктуры повреждено из-за взрывов в Киеве.
"В Киеве в районе аэропорта Жуляны было множество прилетов. Били в одну точку много раз. В Дарницком и Святошинском районе Киева после обстрела ухудшился воздух. В Киеве и Одессе разрушения. В столице подбитая ракета попала в жилой дом. Много жертв, пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", - перечислили в посте жалобы местных пабликов.
Там отмечается, что при этом тактика ВС РФ остается прежней: они "выявляют цель и массово ее атакуют 10-20 дронами, чтобы уничтожить".

"Трагедии после сегодняшней ночи, произошли снова из-за: 1.Подбитых дронов (мобильные группы ПВО подбивают из пулемета дрон и он падает... на жилые кварталы); 2.Упавших осколков от сбитых дронов (упавших ракет и остатков выпущенных пуль и снарядов в небо); 3.Подбитых ракет, которые не уничтожились в воздухе, а поменяли траекторию полёта", - объяснили в материале.

Подробнее о ночной атаке — в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.
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