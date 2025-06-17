https://ukraina.ru/20250617/piar-na-krovi-kiev-pytaetsya-obvinit-vs-rf-v-udarakh-po-zhilym-domam-i-ukhudshenii-vozdukha-1063948907.html

Пиар на крови. Киев пытается обвинить ВС РФ в ударах по жилым домам и ухудшении воздуха

Пиар на крови. Киев пытается обвинить ВС РФ в ударах по жилым домам и ухудшении воздуха - 17.06.2025 Украина.ру

Пиар на крови. Киев пытается обвинить ВС РФ в ударах по жилым домам и ухудшении воздуха

В ночь на вторник Украина попала под массированные ракетный и БПЛА удар, сообщает телеграм-канал Украина.ру.

2025-06-17T10:16

2025-06-17T10:16

2025-06-17T10:20

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Глава МВД Украины Игорь Клименко указал, что несколько объектов критической инфраструктуры повреждено из-за взрывов в Киеве."В Киеве в районе аэропорта Жуляны было множество прилетов. Били в одну точку много раз. В Дарницком и Святошинском районе Киева после обстрела ухудшился воздух. В Киеве и Одессе разрушения. В столице подбитая ракета попала в жилой дом. Много жертв, пишет украинский телеграм-канал "Легитимный", - перечислили в посте жалобы местных пабликов. Там отмечается, что при этом тактика ВС РФ остается прежней: они "выявляют цель и массово ее атакуют 10-20 дронами, чтобы уничтожить".Подробнее о ночной атаке — в материале "Просто ужасно громко": российские военные атаковали Украину рекордным количеством "Гераней" на сайте Украина.ру.

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