https://ukraina.ru/20250617/parlament-rossii-prinyal-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-dropperstvo-1063963775.html

Парламент России принял закон об уголовной ответственности за дропперство

Парламент России принял закон об уголовной ответственности за дропперство - 17.06.2025 Украина.ру

Парламент России принял закон об уголовной ответственности за дропперство

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности за дропперство – содействие в обналичивании украденных средств. Текст документа опубликован на сайте законодательного органа.

2025-06-17T15:07

2025-06-17T15:07

2025-06-17T15:07

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Согласно нововведениям, дропперов будут наказывать лишением свободы на срок до шести лет. Ужесточение наказания предусмотрено в рамках дополненной статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).До трех лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений доступ к банковскому счету или карту другому лицу или совершившему операции по его указанию.За содействие в обналичивании украденных средств предусмотрен штраф до миллиона рублей."Мы с вами вводим жесткое наказание в отношении тех, кто передает злоумышленникам свою карту, более того, делает это с умыслом, получая за это денежные средства", — сказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.Он отметил, что ответственность настигнет всех, кто будет передавать свою карту для проводки денежных средств по просьбе мошенников.Ранее автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел другую современную форму криминального бизнеса в публикации Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится

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новости, россия, вячеслав володин, госдума, закон, криминал, мошенничество, мошенники, банкомат, деньги