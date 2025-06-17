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Израиль за ночь нанес несколько масштабных ударов по Ирану
Израиль за ночь нанес несколько масштабных ударов по Ирану - 17.06.2025 Украина.ру
Израиль за ночь нанес несколько масштабных ударов по Ирану
Армия обороны Израиля в телеграм-канале сообщила, что ночью ВВС страны нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране
2025-06-17T08:58
2025-06-17T08:58
2025-06-17T08:58
новости
иран
израиль
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дмитрий голубовский
ввс
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"В ходе ударов были поражены десятки складов ракет класса "земля-земля" и пусковой инфраструктуры. Кроме того, на западе Ирана нанесены удары по пусковым установкам ракет класса "земля-воздух" и местам хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации.Агентство Nour News писало о двух взрывах, прогремевших в Тебризе на северо-западе Ирана. Звуки были слышны с разницей в пять минут. Других подробностей агентство не привело. Это же агентство отметило, что ПВО ВКС КСИР уничтожили израильские дроны над ядерным объектом в иранском Натанзе.В свою очередь РИА Новости информировало о звуках активной работы средств ПВО в центральной части Тегерана.В ночь на вторник СМИ также писали о звуках сирен и взрывах в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват.Посольство Китая в Израиле просит всех граждан КНР покинуть странуВ ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Подробнее о конфликте - в материале Дмитрий Голубовский: Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертв на сайте Украина.ру.
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новости, иран, израиль, китай, дмитрий голубовский, ввс, вкс
Новости, Иран, Израиль, Китай, Дмитрий Голубовский, ВВС, ВКС
Израиль за ночь нанес несколько масштабных ударов по Ирану
Армия обороны Израиля в телеграм-канале сообщила, что ночью ВВС страны нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране
"В ходе ударов были поражены десятки складов ракет класса "земля-земля" и пусковой инфраструктуры. Кроме того, на западе Ирана нанесены удары по пусковым установкам ракет класса "земля-воздух" и местам хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации.
Агентство Nour News писало о двух взрывах, прогремевших в Тебризе на северо-западе Ирана
. Звуки были слышны с разницей в пять минут. Других подробностей агентство не привело.
Это же агентство отметило, что ПВО ВКС
КСИР уничтожили израильские дроны над ядерным объектом в иранском Натанзе.
В свою очередь РИА Новости информировало о звуках активной работы средств ПВО в центральной части Тегерана
.
В ночь на вторник СМИ также писали о звуках сирен и взрывах в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват.
Посольство Китая
в Израиле
просит всех граждан КНР покинуть страну
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата.
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.