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Израиль за ночь нанес несколько масштабных ударов по Ирану

Израиль за ночь нанес несколько масштабных ударов по Ирану - 17.06.2025 Украина.ру

Израиль за ночь нанес несколько масштабных ударов по Ирану

Армия обороны Израиля в телеграм-канале сообщила, что ночью ВВС страны нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране

2025-06-17T08:58

2025-06-17T08:58

2025-06-17T08:58

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"В ходе ударов были поражены десятки складов ракет класса "земля-земля" и пусковой инфраструктуры. Кроме того, на западе Ирана нанесены удары по пусковым установкам ракет класса "земля-воздух" и местам хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации.Агентство Nour News писало о двух взрывах, прогремевших в Тебризе на северо-западе Ирана. Звуки были слышны с разницей в пять минут. Других подробностей агентство не привело. Это же агентство отметило, что ПВО ВКС КСИР уничтожили израильские дроны над ядерным объектом в иранском Натанзе.В свою очередь РИА Новости информировало о звуках активной работы средств ПВО в центральной части Тегерана.В ночь на вторник СМИ также писали о звуках сирен и взрывах в Тель-Авиве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват.Посольство Китая в Израиле просит всех граждан КНР покинуть странуВ ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Подробнее о конфликте - в материале Дмитрий Голубовский: Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертв на сайте Украина.ру.

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