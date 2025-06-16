Земфира* и Хаматова попали в базу скандального сайта "Миротворец" - 16.06.2025 Украина.ру
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Земфира* и Хаматова попали в базу скандального сайта "Миротворец"
Земфира* и Хаматова попали в базу скандального сайта "Миротворец" - 16.06.2025 Украина.ру
Земфира* и Хаматова попали в базу скандального сайта "Миротворец"
Певицу Земфиру* и актрису Чулпан Хаматову внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
2025-06-16T07:29
2025-06-16T07:29
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земфира
верховный суд
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Карточка с именем Земфиры появилась в базе данных сайта за "отрицание российской агрессии", а также манипуляции общественно значимой информацией.В свою очередь Хаматова оказалась в базе скандально известного украинского сайта за якобы нарушение украинской границы с целью попасть в Крым, а также за участие в попытках признать присоединение республики к России. Кроме того, на сайте "Миротворец" указано, что актриса вела нелегальную коммерческую деятельность в Крыму.При этом в феврале 2023 года Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов, объяснив решение ее поддержкой Украины, концертами в недружественных странах с призывами против спецоперации и получением финансирования из-за рубежа.В мае того же года Земфира через представителя подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, но Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил заявление. Позже певица обжаловала это решение. Однако суд отказался рассматривать жалобу певицы на отказ исключить ее из списка иноагентов.Народная артистка России Чулпан Хаматова после начала спецоперации прекратила работу в театре "Современник" и уехала из России в Латвию. Актриса вместе с другими деятелями культуры подписала обращения с призывом остановить военную операцию на Украине и начать переговоры между Россией и Украиной.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.Подробнее об иноагентах - в материале Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому* на сайте Украина.ру. * Признана Минюстом России иноагентом.
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Украина.ру
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новости, россия, украина, крым, земфира, верховный суд
Новости, Россия, Украина, Крым, Земфира, Верховный Суд

Земфира* и Хаматова попали в базу скандального сайта "Миротворец"

07:29 16.06.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКонцерт "Близкие города, близкие люди"
Концерт Близкие города, близкие люди - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Певицу Земфиру* и актрису Чулпан Хаматову внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Карточка с именем Земфиры появилась в базе данных сайта за "отрицание российской агрессии", а также манипуляции общественно значимой информацией.
В свою очередь Хаматова оказалась в базе скандально известного украинского сайта за якобы нарушение украинской границы с целью попасть в Крым, а также за участие в попытках признать присоединение республики к России. Кроме того, на сайте "Миротворец" указано, что актриса вела нелегальную коммерческую деятельность в Крыму.
При этом в феврале 2023 года Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов, объяснив решение ее поддержкой Украины, концертами в недружественных странах с призывами против спецоперации и получением финансирования из-за рубежа.
В мае того же года Земфира через представителя подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, но Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил заявление. Позже певица обжаловала это решение. Однако суд отказался рассматривать жалобу певицы на отказ исключить ее из списка иноагентов.
Народная артистка России Чулпан Хаматова после начала спецоперации прекратила работу в театре "Современник" и уехала из России в Латвию. Актриса вместе с другими деятелями культуры подписала обращения с призывом остановить военную операцию на Украине и начать переговоры между Россией и Украиной.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Подробнее об иноагентах - в материале Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому* на сайте Украина.ру.
* Признана Минюстом России иноагентом.
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