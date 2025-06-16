https://ukraina.ru/20250616/rossiya-ne-opasaetsya-sblizheniya-kitaya-so-sredneaziatskimi-partnrami-1063919716.html

Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами

Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами - 16.06.2025 Украина.ру

Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами

Нет повода для опасений из-за сближения КНР с постсоветскими азиатскими республиками. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-06-16T13:58

2025-06-16T13:58

2025-06-16T13:58

новости

китай

россия

азия

дмитрий песков

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

евразия

евразийская интеграция

средняя азия

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Россия рассматривает КНР и постсоветские республики Азии как своих партнёров и союзников, отметил руководитель пресс-службы Кремля. Поэтому, по словам Пескова, у Москвы нет опасений из-за сближения Китая с постсоветскими республиками, российские интересы в регионе не пострадают."Нет, у нас нет таких опасений, нет повода для таких опасений. Китай является нашим привилегированным стратегическим партнером, и страны Центральной Азии естественно являются нашими естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами", - заявил Песков.Также 16 июня стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Астану с официальным визитом по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. Пекин намерен рассмотреть углубление всестороннего сотрудничества с постсоветской республикой. Главы государств запланировали на 17 июня участие в саммите "Центральная Азия - Китай".Актуальное интервью на эту тему: Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам

китай

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азия

евразия

средняя азия

центральная азия

кнр (китай)

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новости, китай, россия, азия, дмитрий песков, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, евразия, евразийская интеграция, средняя азия, центральная азия, постсоветское пространство, кнр (китай)