https://ukraina.ru/20250616/rossiya-ne-opasaetsya-sblizheniya-kitaya-so-sredneaziatskimi-partnrami-1063919716.html
Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами
Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами - 16.06.2025 Украина.ру
Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами
Нет повода для опасений из-за сближения КНР с постсоветскими азиатскими республиками. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-06-16T13:58
2025-06-16T13:58
2025-06-16T13:58
новости
китай
россия
азия
дмитрий песков
си цзиньпин
касым-жомарт токаев
евразия
евразийская интеграция
средняя азия
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Россия рассматривает КНР и постсоветские республики Азии как своих партнёров и союзников, отметил руководитель пресс-службы Кремля. Поэтому, по словам Пескова, у Москвы нет опасений из-за сближения Китая с постсоветскими республиками, российские интересы в регионе не пострадают."Нет, у нас нет таких опасений, нет повода для таких опасений. Китай является нашим привилегированным стратегическим партнером, и страны Центральной Азии естественно являются нашими естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами", - заявил Песков.Также 16 июня стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Астану с официальным визитом по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. Пекин намерен рассмотреть углубление всестороннего сотрудничества с постсоветской республикой. Главы государств запланировали на 17 июня участие в саммите "Центральная Азия - Китай".Актуальное интервью на эту тему: Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам
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азия
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средняя азия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, россия, азия, дмитрий песков, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, евразия, евразийская интеграция, средняя азия, центральная азия, постсоветское пространство, кнр (китай)
Новости, Китай, Россия, Азия, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Евразия, евразийская интеграция, Средняя Азия, Центральная Азия, постсоветское пространство, КНР (Китай)
Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами
Нет повода для опасений из-за сближения КНР с постсоветскими азиатскими республиками. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков