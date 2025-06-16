https://ukraina.ru/20250616/razvedka-vyyasnila-chto-podtalkivaet-rezhim-zelenskogo-k-novym-diversiyam--1063923876.html

Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям

Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям - 16.06.2025 Украина.ру

Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям

Режим Владимира Зеленского намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. Об этом 16 июня сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России

2025-06-16T16:18

2025-06-16T16:18

2025-06-16T16:18

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Спецслужба подчеркнула, что Киев сталкивается с нарастанием проблем на фронте и с моральным истощением украинского общества. Именно поэтому СБУ и Главному управлению разведки Минобороны "поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций".По данным российских разведчиков, наиболее активную помощь украинцам оказывают британские спецслужбы. Отмечается, что Киев стал для Лондона "идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов, готовым с радостью проделывать грязную работу". Разработкой и оперативным обеспечением подрывных акций занимаются британцы, непосредственно исполнители — сотрудники СБУ или ГУР и их агентура. В Службе внешней разведки располагают сведениями, что Лондон и Киев готовит новые диверсии против России. Главная их цель — добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву.Одним из регионов, где готовятся провокации, является Балтийское море. В СВР раскрыли один из возможных сценариев, который заключается в инсценировке "якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США". "Торпеды советского и российского производства уже переданы украинской стороной британцам", — указали в СВР, обратив внимание, что снаряды будут представлены общественности в качестве "доказательства злонамеренной активности" России. В соответствии с другим сценарием в Балтийском море могут быть "случайно" выловлены якорные мины российского производства, якобы "поставленные" для диверсий на международном морском пути.В субботу, 31 мая в Брянской области и Курской областях произошли теракты, подготовленные и осуществлённые украинскими диверсантами. В результате погибли люди, несколько десятков человек получили ранения различной тяжести. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракты.Семьям погибших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области будет предоставлено по 1,5 млн рублей. Также компания РЖД выплатит им по 2,2 млн рублей.Сегодня, 16 июня, Британская газета The Telegraph написала, что "США бросили Украину". Между тем глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что "даже сторонники Киева отказались его содержать". Подробности в публикации "Больнее пуль": как слова Пентагона добивают Украину перед встречей Трампа и Зеленского.

https://ukraina.ru/20250607/diversii-na-mostakh-massirovannyy-otvet-vs-rf-i-zelenskiy-pod-okhranoy-nedelya-v-fotografiyakh--1063696459.html

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новости, киев, россия, лондон, служба внешней разведки , сбу, минобороны, британия, украина