Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Режим Владимира Зеленского намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. Об этом 16 июня сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России
Спецслужба подчеркнула, что Киев сталкивается с нарастанием проблем на фронте и с моральным истощением украинского общества. Именно поэтому СБУ и Главному управлению разведки Минобороны "поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций".
Разработкой и оперативным обеспечением подрывных акций занимаются британцы, непосредственно исполнители — сотрудники СБУ или ГУР и их агентура.
"Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня", — подчеркнули в СВР.
В Службе внешней разведки располагают сведениями, что Лондон и Киев готовит новые диверсии против России. Главная их цель — добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву.
Одним из регионов, где готовятся провокации, является Балтийское море. В СВР раскрыли один из возможных сценариев, который заключается в инсценировке "якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США".
"Торпеды советского и российского производства уже переданы украинской стороной британцам", — указали в СВР, обратив внимание, что снаряды будут представлены общественности в качестве "доказательства злонамеренной активности" России.
В соответствии с другим сценарием в Балтийском море могут быть "случайно" выловлены якорные мины российского производства, якобы "поставленные" для диверсий на международном морском пути.
В субботу, 31 мая в Брянской области и Курской областях произошли теракты, подготовленные и осуществлённые украинскими диверсантами. В результате погибли люди, несколько десятков человек получили ранения различной тяжести. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракты.
Семьям погибших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области будет предоставлено по 1,5 млн рублей. Также компания РЖД выплатит им по 2,2 млн рублей.
7 июня, 08:00Диверсии на мостах, "массированный ответ" ВС РФ и Зеленский под охраной. Неделя в фотографиях Украинские диверсии на территории России. Второй раунд переговоров Москвы и Киева. Телефонный разговор президентов РФ и США. Массированный "ответ" российских войск на атаки ВСУ. Бунт мобилизованных в киевском ТЦК. "Война" в Белом доме
Сегодня, 16 июня, Британская газета The Telegraph написала, что "США бросили Украину". Между тем глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что "даже сторонники Киева отказались его содержать". Подробности в публикации "Больнее пуль": как слова Пентагона добивают Украину перед встречей Трампа и Зеленского.
Подписывайся на