Посольство РФ в Израиле рассказало, как россияне могут покинуть страну - 16.06.2025 Украина.ру
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Посольство РФ в Израиле рассказало, как россияне могут покинуть страну
Посольство РФ в Израиле рассказало, как россияне могут покинуть страну - 16.06.2025 Украина.ру
Посольство РФ в Израиле рассказало, как россияне могут покинуть страну
Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть израильскую территорию до нормализации обстановки. Об этом заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов в эфире "Россия-24"
2025-06-16T11:03
2025-06-16T11:10
новости
израиль
россия
египет
посольство
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"Возможность такая имеется. На юге Израиля... на границе с Египтом действует переход пограничный "Бегин" или "Таба"... Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами "Аэрофлота" и других компаний для того, чтобы вернуться на родину", - сказал Викторов.Он добавил, что такой возможностью уже воспользовались "несколько десятков" граждан РФ.Подробнее о конфликте - в материале Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, израиль, россия, египет, посольство
Новости, Израиль, Россия, Египет, посольство

Посольство РФ в Израиле рассказало, как россияне могут покинуть страну

11:03 16.06.2025 (обновлено: 11:10 16.06.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть израильскую территорию до нормализации обстановки. Об этом заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов в эфире "Россия-24"
"Возможность такая имеется. На юге Израиля... на границе с Египтом действует переход пограничный "Бегин" или "Таба"... Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами "Аэрофлота" и других компаний для того, чтобы вернуться на родину", - сказал Викторов.
Он добавил, что такой возможностью уже воспользовались "несколько десятков" граждан РФ.
"Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность, внимательно следим. Если потребуется - будем принимать другие решения", - подчеркнул Викторов.
Подробнее о конфликте - в материале Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем на сайте Украина.ру.
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