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Посольство РФ в Израиле рассказало, как россияне могут покинуть страну

Посольство РФ в Израиле рассказало, как россияне могут покинуть страну - 16.06.2025 Украина.ру

Посольство РФ в Израиле рассказало, как россияне могут покинуть страну

Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть израильскую территорию до нормализации обстановки. Об этом заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов в эфире "Россия-24"

2025-06-16T11:03

2025-06-16T11:03

2025-06-16T11:10

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"Возможность такая имеется. На юге Израиля... на границе с Египтом действует переход пограничный "Бегин" или "Таба"... Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами "Аэрофлота" и других компаний для того, чтобы вернуться на родину", - сказал Викторов.Он добавил, что такой возможностью уже воспользовались "несколько десятков" граждан РФ.Подробнее о конфликте - в материале Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем на сайте Украина.ру.

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новости, израиль, россия, египет, посольство