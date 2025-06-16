Посольство РФ в Израиле рассказало, как россияне могут покинуть страну
11:03 16.06.2025 (обновлено: 11:10 16.06.2025)
Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть израильскую территорию до нормализации обстановки. Об этом заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов в эфире "Россия-24"
"Возможность такая имеется. На юге Израиля... на границе с Египтом действует переход пограничный "Бегин" или "Таба"... Там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эль-Шейх или Каир, и воспользоваться рейсами "Аэрофлота" и других компаний для того, чтобы вернуться на родину", - сказал Викторов.
Он добавил, что такой возможностью уже воспользовались "несколько десятков" граждан РФ.
"Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность, внимательно следим. Если потребуется - будем принимать другие решения", - подчеркнул Викторов.
Подробнее о конфликте - в материале Политолог объяснил, к чему может привести обмен ударами между Ираном и Израилем на сайте Украина.ру.
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