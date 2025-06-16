https://ukraina.ru/20250616/kogda-pero--prikrytie-a-roman--operatsiya-kiselev-nazval-britanskuyu-razvedku-poimenno--1063918907.html

Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно

Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно - 16.06.2025 Украина.ру

Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно

От Фредерика Форсайта до Джеймса Бонда — как литература превращается в прикрытие, а шпионаж становится национальной традицией. О расхожести шпионажа среди литературных гениев или о художественных навыках среди агентов 15 июня в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-06-16T17:29

2025-06-16T17:29

2025-06-16T17:56

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Все ли британские писатели — шпионы? И все ли шпионы — британские писатели?Сюжет программы с интригующим названием "Шпионаж стал для британцев национальной забавой" начался с рассказа Киселева о смерти английского писателя Фредерика Форсайта, который скончался 9 июня. Ведущий еженедельного шоу отметил, что британский творец "сочинял шпионские романы, по собственному признанию — лишь ради денег"."Само по себе писательство как культурная миссия его не привлекало. Простой стиль повествования при закрученном сюжете — вот секрет успеха его детективов. Этот жанр у нас в народе ласково называют "дюдик", — пояснил Киселев.По его словам, известность Форсайту принес его первый же роман — "День Шакала". "Шакал" – это псевдоним англичанина-снайпера, которого ультраправые подпольщики нанимают для убийства президента Франции Шарля де Голля. Гонорар – полмиллиона долларов. "Сразу же литературная премия [американского писателя] Эдгара Аллана По. Названия последующих романов царапают любителей жанра уже прямо с полки. "Псы войны", "Альтернатива дьявола", "Мститель", "Список убийств", — отметил заслуги Форсайта в художественном мире Киселев. Он заявил, что на создание сюжета именно о британском писателе натолкнуло одно обстоятельство, за которым стоит целое культурное явление. Ведущий рубрики обратил внимание на то, что карьеру с ручкой в руке Форсайт начал как репортер в агентстве Reuters. С 1965 года перешел в корпорацию BBC. "Именно как корреспондент BBC он был завербован британской внешней разведкой Ми-6. Далее десятилетиями работал под прикрытием профессии журналиста и писателя. Ни капли не стесняясь раскрылся в 2015-м в автобиографическом романе "Аутсайдер. Жизнь как интрига", — поведал Киселев.По его словам, известие о смерти Фредерика Форсайта, награжденного еще в конце прошлого века королевой Елизаветой II орденом Британской империи второй степени, как раз повод вернуться к культурному явлению, характерному для англичан. "При делах были очень многие", заявил Киселев, от Даниэля Дефо, автора культового романа "Робинзон Крузо", до Грэма Грина, чьи книги "Тихий американец" и "Наш человек в Гаване" также прославились по всему миру. Журналист упомянул и автора бестселлеров про Джеймса Бонда, Яна Флеминга. "Кадровый разведчик. Дважды приезжал в Советскую Россию в канун Второй мировой. Шпионом в Ми-6 после Второй мировой работал и Джон Ле Карре (настоящее имя – Дэвид Джон Мур Корнуэлл). Те же шпионские романы. Но и сам шпион. По его словам, школа шпионажа укрепляет и дух, и тело", — добавил Киселев. Он также поделился и своими личными рассуждениями по поводу подобного "хобби" английских творцов: "Шпионаж казался мне притягательным делом в нашей обыденной и пошлой жизни. 15 лет назад в беседе с нашим лондонским собкором Александром Хабаровым Карре назвал шпионаж духовным домом британской политической и интеллектуальной элиты. Я не могу утверждать, что я страдал, но у меня были серьезные сомнения морального порядка относительно того, оправданы ли используемые средства". По мнению Киселева, у покойного Форсайта с этим было гораздо проще. Он "заливал" все юмором. Кроме того, отметил ведущий, британских шпионов часто сопровождает сексуальная нота. На примере известного всем Джеймса Бонда можно увидеть ту самую романтизацию, что касается этой профессии.Он напомнил и о вечной битве между Москвой и Лондоном за право считаться лучшей разведкой в мире. Чтобы не создавать ложного впечатления о всемогуществе англичан, ведущий программы вспомнил смешную историю краха военного министра Британии Джона Профьюмо. В начале 1960-х главный герой истории имел связи с девушкой, работавшей в эскорт-услугах — Кристиной Киллер. Она также имела близкие отношения с Евгением Ивановым, офицером ГРУ, капитаном первого ранга, работавшим помощником военного атташе посольства СССР в Великобритании. Девушка для него стала каналом ценной информации. Позже журналисты узнали о романтическом треугольнике. На парламентских слушаниях Джон Профьюмо отрицал свои отношения с Киллер, но вскоре из-за неопровержимых доказательств был вынужден уйти в отставку, "забрав с собой весь кабинет министра во главе с Гарольдом Макмилланом". Евгений Иванов тем временем вернулся в Москву. Позже с отличием окончил Академию Генштаба и занял высокую должность в управлении ГРУ. Через 30 лет, в 1993 году, по просьбе своего руководства встретился с Кристиной Киллер, которая приезжала в Москву.Поэзия кричала громче всехЗакончив свой рассказал Киселев заявил, что разведка есть в любой стране мира. Однако только в Англии к своим шпионам относятся как нигде больше. Об этом, по словам ведущего программы, свидетельствует также британская поэзия. Для примера Киселев зачитал двустишье Редьярда Киплинга, которое назвал пафосным шпионским маршем."В честной игре войны — место шпиона не тут. Пикет обойди кругом, чей облик он принял, открой, стал ли он комаром иль на реке мошкарой? Сором, что всюду лежит, крысой, бегущей вон, плевком среди уличных плит — вот твое дело, шпион!", — презентовал стихотворение ведущий шоу, задаваясь вопросом, в какой еще стране, кроме Британии, можно найти такую поэзию.Противостояние Москвы и ЛондонаКиселев, впрочем, вновь повернул монолог к английскому шпионажу против России. Так, он заявил, что Лондон финансировал советского государственного и политического деятеля Владимира Ленина. "В годы Первой мировой, когда мы с Англией были союзниками по Антанте, цель британской разведки была удержать Россию в войне с Германией. Близкий к царской семье старец Григорий Распутин был за сепаратный мир с Германией, уговаривал императрицу. Британский агент в Петрограде Освальд Рейнер влился в заговор молодого князя-англомана Феликса Юсупова", — рассказал Киселев со ссылкой на историка, британского агента Майкла Смита. Контрольный выстрел в голову сделал именно англичанин, продолжил свою историю ведущий программы. Последний выстрел был сделан из револьвера Уэбли Фосбери 45-го калибра. Это было оружие британских офицеров. Рейнер был там. Британская разведка всячески пыталась скрыть присутствие своего агента в момент убийства Распутина. "К концу Первой мировой британские агенты нашу столицу на Неве просто наводнили. Летом 1917-го со специальными шпионскими полномочиями в Петроград прибыл еще один знаменитый писатель Сомерсет Моэм. Цель — продолжение уже губительной к тому времени для нас войны. Британский посол, тоже агент, сэр Джордж Бьюкенен, что сыграл зловещую роль в падении самодержавия в России, отнесся к Моэму с ревностью и практически отказался с ним сотрудничать", — поведал Киселев. Он также обратил внимание на интересного, по его мнению, творца — музыканта, виртуозного пианиста Пола Дюкса. "Почти 10 лет был спящей почкой. Но потом, пройдя дополнительное обучение, осенью 1918-го стал резидентом британской разведки", — объяснил ведущий свой интерес к его персоне. Киселев подчеркнул, что Дюкс обладал способностями маскироваться, меняя парики и одежду разных слоев русского общества. Проникал в самые разные среды, вплоть до закрытых заседаний Петроградского совета. Всю его сеть чекисты вскрыли и обезвредили. Сам Дюкс насилу унес ноги. Ну а что сейчас?......Англичане изменились. Однако "шпионаж как национальная забава наложилась на русофобию в тяжелой форме". Гремучая смесь, пришел к выводу Киселев. "С ней и имеем дело. События последних недель. Запрет в России деятельности еще одного шпионского гнезда, британского совета. Под видом благотворительной и просветительской организации его сотрудники занимались здесь вербовкой и подрывной деятельностью. Этот канал перекрыт. Но что-то нам подсказывает, что британцы не успокоятся", — заключил ведущий передачи. Ранее The Telegraph раскрыл, когда семьи британских дипломатов покинули Иран. По данным издания, Лондон не принял решение об эвакуации самих дипломатов.

https://ukraina.ru/20250609/krovozhadnye-i-neeffektivnye-bioroboty-kiselev-o-sovremennykh-zapadnykh-zhenschinakh-politikakh-1063787030.html

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