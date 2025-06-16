Город, который не хочется терять. Эксперт о том, перед каким выбором Россия поставит командование ВСУ - 16.06.2025 Украина.ру
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Город, который не хочется терять. Эксперт о том, перед каким выбором Россия поставит командование ВСУ
Город, который не хочется терять. Эксперт о том, перед каким выбором Россия поставит командование ВСУ - 16.06.2025 Украина.ру
Город, который не хочется терять. Эксперт о том, перед каким выбором Россия поставит командование ВСУ
Противнику, возможно, придется выбирать между обороной Красноармейска и обороной череды населенных пунктов, донбасской дуги от Константиновки до Славянска. То есть затыкать резервами дыру западнее Красноармейска, позволяя нашим продвинуться западнее Дружковки, вынуждая ВСУ отойти из Константиновки.
2025-06-16T04:00
2025-06-16T07:35
новости
павлоград
константиновка
россия
вооруженные силы украины
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владимир Носков.Надо понимать, что Константиновка рассчитана на проживание 100 тысяч человек, сейчас там живет тысяч десять. Но этот город в основном представлен одноэтажной застройкой. Плюс город в низине, вытянутый, его сложно оборонять. Примерно такая же и Дружковка.И у противника возникнет дилемма: оставить или нет сложно обороняемые города, чтобы прикрыть красноармейское направление, так как оттуда можно откатиться и до Павлограда.А Павлоград им, судя по всему, терять очень не хочется. Недавние ракетные удары были нацелены именно на Павлоград, который является важным центром для оборонной промышленности Украины.Приближение фронта даже на 20 километров будет означать выпадение его из производственного цикла.Полностью интервью Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру
павлоград
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новости, павлоград, константиновка, россия, вооруженные силы украины
Новости, Павлоград, Константиновка, Россия, Вооруженные силы Украины

Город, который не хочется терять. Эксперт о том, перед каким выбором Россия поставит командование ВСУ

04:00 16.06.2025 (обновлено: 07:35 16.06.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Противнику, возможно, придется выбирать между обороной Красноармейска и обороной череды населенных пунктов, донбасской дуги от Константиновки до Славянска. То есть затыкать резервами дыру западнее Красноармейска, позволяя нашим продвинуться западнее Дружковки, вынуждая ВСУ отойти из Константиновки.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владимир Носков.
Надо понимать, что Константиновка рассчитана на проживание 100 тысяч человек, сейчас там живет тысяч десять. Но этот город в основном представлен одноэтажной застройкой. Плюс город в низине, вытянутый, его сложно оборонять. Примерно такая же и Дружковка.
И у противника возникнет дилемма: оставить или нет сложно обороняемые города, чтобы прикрыть красноармейское направление, так как оттуда можно откатиться и до Павлограда.
А Павлоград им, судя по всему, терять очень не хочется. Недавние ракетные удары были нацелены именно на Павлоград, который является важным центром для оборонной промышленности Украины.
Приближение фронта даже на 20 километров будет означать выпадение его из производственного цикла.
Полностью интервью Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру
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