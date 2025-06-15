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Знаки "Отважный" вручены военнослужащим и медперсоналу в зоне СВО
Знаки "Отважный" вручены военнослужащим и медперсоналу в зоне СВО - 15.06.2025 Украина.ру
Знаки "Отважный" вручены военнослужащим и медперсоналу в зоне СВО
Знаки "Отважный" вручили военнослужащим и медицинскому персоналу группировки войск "Центр" в зоне СВО. Об этом 15 июня сообщило Минобороны РФ.
2025-06-15T15:48
2025-06-15T15:48
2025-06-15T15:48
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"Начальник медицинской службы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" подполковник Илья Корнеев вручил знаки "Отважный" военнослужащим и медицинским работникам, наиболее отличившимся в ходе выполнения задач", - сказано в официальном сообщении.В министерстве отметили, что мероприятие было приурочено к празднованию Дня медицинского работника в России.Минобороны России опубликовало видеоматериал о награждении и работе награждённых в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Также 15 июня Минобороны РФ сообщило об успехах подразделений российской войсковой группировки "Центр". Подробности в публикации Армия России освободила Ульяновку в ДНР
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, награда, медицина
Новости, Россия, Украина, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, награда, медицина
Знаки "Отважный" вручены военнослужащим и медперсоналу в зоне СВО
Знаки "Отважный" вручили военнослужащим и медицинскому персоналу группировки войск "Центр" в зоне СВО. Об этом 15 июня сообщило Минобороны РФ.
"Начальник медицинской службы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" подполковник Илья Корнеев вручил знаки "Отважный" военнослужащим и медицинским работникам, наиболее отличившимся в ходе выполнения задач", - сказано в официальном сообщении.
В министерстве отметили, что мероприятие было приурочено к празднованию Дня медицинского работника в России
.
Минобороны России опубликовало видеоматериал о награждении и работе награждённых в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
.
Также 15 июня Минобороны РФ сообщило об успехах подразделений российской войсковой группировки "Центр". Подробности в публикации Армия России освободила Ульяновку в ДНР