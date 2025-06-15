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Знаки "Отважный" вручены военнослужащим и медперсоналу в зоне СВО

Знаки "Отважный" вручены военнослужащим и медперсоналу в зоне СВО - 15.06.2025 Украина.ру

Знаки "Отважный" вручены военнослужащим и медперсоналу в зоне СВО

Знаки "Отважный" вручили военнослужащим и медицинскому персоналу группировки войск "Центр" в зоне СВО. Об этом 15 июня сообщило Минобороны РФ.

2025-06-15T15:48

2025-06-15T15:48

2025-06-15T15:48

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"Начальник медицинской службы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" подполковник Илья Корнеев вручил знаки "Отважный" военнослужащим и медицинским работникам, наиболее отличившимся в ходе выполнения задач", - сказано в официальном сообщении.В министерстве отметили, что мероприятие было приурочено к празднованию Дня медицинского работника в России.Минобороны России опубликовало видеоматериал о награждении и работе награждённых в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Также 15 июня Минобороны РФ сообщило об успехах подразделений российской войсковой группировки "Центр". Подробности в публикации Армия России освободила Ульяновку в ДНР

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