Ростислав Ищенко о том, чем Вашингтон готов жертвовать ради глобального доминирования - 15.06.2025 Украина.ру
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Ростислав Ищенко о том, чем Вашингтон готов жертвовать ради глобального доминирования
Ростислав Ищенко о том, чем Вашингтон готов жертвовать ради глобального доминирования - 15.06.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко о том, чем Вашингтон готов жертвовать ради глобального доминирования
Ростислав Ищенко раскрыл суть американской военной стратегии, которая, по его мнению, основана на принципе "войны до последнего союзника"
2025-06-15T05:00
2025-06-15T05:00
новости
вашингтон
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ес
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"Им не жаль Украину — пусть воюет до последнего украинца. Им не жаль Израиль — пусть воюет до последнего еврея. Им не жаль ЕС — пусть воюет до последнего европейца", — заявил политолог.Эксперт проанализировал, как эта стратегия реализуется на разных театрах военных действий:"Они не очень хотят войны в Тихом океане, надеются задушить Китай экономически, но в принципе и там они готовы воевать до последнего корейца, японца, филиппинца, австралийца", — отметил Ищенко.Аналитик подчеркнул, что такая стратегия становится возможной благодаря тому, что США сами остаются в тени, перекладывая основные риски и потери на своих союзников."Во всех случаях 'Рафик не виноват'", — иронично заключил эксперт, имея в виду способность Вашингтона дистанцироваться от последствий своих решений.В завершение Ищенко выразил уверенность, что Россия полностью осознает эти угрозы и готовится к возможному обострению международной обстановки."Понимает ли всё это российское руководство? Конечно понимает", — подытожил политолог.
https://ukraina.ru/20250611/tramp-gotovit-ssha-k-roli-pobeditelya-v-evropeyskoy-voyne--svyatenkov-1063827827.html
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Новости, Вашингтон, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, ЕС

Ростислав Ищенко о том, чем Вашингтон готов жертвовать ради глобального доминирования

05:00 15.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАлександр Винник прилетел в Москву
Александр Винник прилетел в Москву - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Ростислав Ищенко раскрыл суть американской военной стратегии, которая, по его мнению, основана на принципе "войны до последнего союзника"
"Им не жаль Украину — пусть воюет до последнего украинца. Им не жаль Израиль — пусть воюет до последнего еврея. Им не жаль ЕС — пусть воюет до последнего европейца", — заявил политолог.
Эксперт проанализировал, как эта стратегия реализуется на разных театрах военных действий:
  1. 1
    Украина: продолжение конфликта любой ценой, несмотря на очевидное военное превосходство России
  2. 2
    Ближний Восток: эскалация израильско-иранского противостояния
  3. 3
    АТР: подготовка к возможному конфликту с Китаем с использованием стран-сателлитов
"Они не очень хотят войны в Тихом океане, надеются задушить Китай экономически, но в принципе и там они готовы воевать до последнего корейца, японца, филиппинца, австралийца", — отметил Ищенко.
Аналитик подчеркнул, что такая стратегия становится возможной благодаря тому, что США сами остаются в тени, перекладывая основные риски и потери на своих союзников.
"Во всех случаях 'Рафик не виноват'", — иронично заключил эксперт, имея в виду способность Вашингтона дистанцироваться от последствий своих решений.
В завершение Ищенко выразил уверенность, что Россия полностью осознает эти угрозы и готовится к возможному обострению международной обстановки.
"Понимает ли всё это российское руководство? Конечно понимает", — подытожил политолог.
- РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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