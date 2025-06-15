https://ukraina.ru/20250615/rostislav-ischenko-o-tom-chem-vashington-gotov-zhertvovat-radi-globalnogo-dominirovaniya-1063891199.html

Ростислав Ищенко о том, чем Вашингтон готов жертвовать ради глобального доминирования

Ростислав Ищенко о том, чем Вашингтон готов жертвовать ради глобального доминирования - 15.06.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, чем Вашингтон готов жертвовать ради глобального доминирования

Ростислав Ищенко раскрыл суть американской военной стратегии, которая, по его мнению, основана на принципе "войны до последнего союзника"

2025-06-15T05:00

2025-06-15T05:00

2025-06-15T05:00

новости

вашингтон

украина

россия

ростислав ищенко

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061082182_0:20:1469:846_1920x0_80_0_0_6fa2598651834ba04a43383b27d5ddbf.jpg

"Им не жаль Украину — пусть воюет до последнего украинца. Им не жаль Израиль — пусть воюет до последнего еврея. Им не жаль ЕС — пусть воюет до последнего европейца", — заявил политолог.Эксперт проанализировал, как эта стратегия реализуется на разных театрах военных действий:"Они не очень хотят войны в Тихом океане, надеются задушить Китай экономически, но в принципе и там они готовы воевать до последнего корейца, японца, филиппинца, австралийца", — отметил Ищенко.Аналитик подчеркнул, что такая стратегия становится возможной благодаря тому, что США сами остаются в тени, перекладывая основные риски и потери на своих союзников."Во всех случаях 'Рафик не виноват'", — иронично заключил эксперт, имея в виду способность Вашингтона дистанцироваться от последствий своих решений.В завершение Ищенко выразил уверенность, что Россия полностью осознает эти угрозы и готовится к возможному обострению международной обстановки."Понимает ли всё это российское руководство? Конечно понимает", — подытожил политолог.

https://ukraina.ru/20250611/tramp-gotovit-ssha-k-roli-pobeditelya-v-evropeyskoy-voyne--svyatenkov-1063827827.html

вашингтон

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вашингтон, украина, россия, ростислав ищенко, ес