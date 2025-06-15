Россия отправила на Украину 1,2 тыс. тел военнослужащих, обратно не получила ни одного - 15.06.2025 Украина.ру
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Россия отправила на Украину 1,2 тыс. тел военнослужащих, обратно не получила ни одного
Россия отправила на Украину 1,2 тыс. тел военнослужащих, обратно не получила ни одного - 15.06.2025 Украина.ру
Россия отправила на Украину 1,2 тыс. тел военнослужащих, обратно не получила ни одного
Тела ещё 1,2 тысяч погибших украинских военнослужащих переданы представителям официального Киева. Взамен российская сторона не получила ни одного тела.
2025-06-15T15:04
2025-06-15T15:04
новости
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владимир мединский
вооруженные силы украины
всу
потери всу
обмен
стамбул
новости переговоров
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Передача тел погибших украинских военнослужащих состоялась в рамках реализации договорённостей, достигнутых Москвой и Киевом в Стамбуле.Минобороны России воздерживается от комментариев на тему обмена телами погибших.Накануне из России на Украину были переданы тела 1,2 тыс украинских военнослужащих. Взамен с украинской стороны не было передано ни одного тела.До этого, 11 июня с российской стороны на Украины было отправлено 1212 тел погибших украинских военнослужащих. Взамен в Россию было возвращено 27 тел.Ещё ранее, 7 июня, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. К месту, где должен был проходить обмен, были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приёма, перенеся на неопределенный срок, а группа переговорщиков вообще не прибыла на место.Ранее в новостях: Губернатор Запорожской области рассказал о вынужденном решении Киев забрать тела бойцов ВСУ Интервью на эту тему: Александр Михайлов: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме
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новости, россия, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, обмен, стамбул, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины
Новости, Россия, Украина, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, обмен, Стамбул, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины

Россия отправила на Украину 1,2 тыс. тел военнослужащих, обратно не получила ни одного

15:04 15.06.2025
 
© Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанкРоссия и Украина начали обмен телами погибших солдат
Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
© Пресс-служба Владимира Мединского
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Тела ещё 1,2 тысяч погибших украинских военнослужащих переданы представителям официального Киева. Взамен российская сторона не получила ни одного тела.
Передача тел погибших украинских военнослужащих состоялась в рамках реализации договорённостей, достигнутых Москвой и Киевом в Стамбуле.
Минобороны России воздерживается от комментариев на тему обмена телами погибших.
Накануне из России на Украину были переданы тела 1,2 тыс украинских военнослужащих. Взамен с украинской стороны не было передано ни одного тела.
До этого, 11 июня с российской стороны на Украины было отправлено 1212 тел погибших украинских военнослужащих. Взамен в Россию было возвращено 27 тел.
Ещё ранее, 7 июня, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. К месту, где должен был проходить обмен, были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приёма, перенеся на неопределенный срок, а группа переговорщиков вообще не прибыла на место.
Ранее в новостях: Губернатор Запорожской области рассказал о вынужденном решении Киев забрать тела бойцов ВСУ
Интервью на эту тему: Александр Михайлов: Киев не забирал тела солдат ВСУ по трем причинам, и дело не только в его цинизме
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