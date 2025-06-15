Патриарх Кирилл рассказал о тяжелейших последствиях для национальной жизни русских людей - 15.06.2025 Украина.ру
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Патриарх Кирилл рассказал о тяжелейших последствиях для национальной жизни русских людей
Патриарх Кирилл рассказал о тяжелейших последствиях для национальной жизни русских людей - 15.06.2025 Украина.ру
Патриарх Кирилл рассказал о тяжелейших последствиях для национальной жизни русских людей
Тяжелейшие последствия для духовной, культурой и вообще национальной жизни русских людей влекли за собой явления, о которых рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости.
2025-06-15T16:02
2025-06-15T16:03
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Предстоятель РПЦ выступил перед духовенством и мирянам Калининградской области. Он обратил внимание на связь времён и актуальность опасностей, ранее явленных в истории России."Крепите веру православную, любите свою Родину, будьте способны защищать ее. В первую очередь я не имею в виду военную, вооруженную защиту - слава Богу, есть кому защищать, и состояние Вооруженных сил сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию не возьмешь. Но самое опасное, что происходило в нашей истории, это когда не военной, внешней силой, а внутренней неспособностью отстаивать свои ценности, веру, самобытность Россия подвергалась нападениям извне, которые влекли за собой тяжелейшие последствия для духовной, культурой и вообще национальной жизни русских людей", - сказал патриарх.По его словам, сила народа складывается из материальной и духовной силы. Патриарх пояснил, что "это то, что в уме, в сердце, что формирует национальное самосознание и любовь к Отечеству, формирует убеждение в случае необходимости защищать свою страну"."И да поможет нам Господь хранить любовь к Отечеству, верность своей стране, воинам нашим - верность присяге данной, всему народу нашему - хранить верность и любовь к Отечеству и народу", - подытожил патриарх Московский и всея Руси.На эту же тему ранее высказался российский президент Владимир Путин. Подробности в публикации Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин
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новости, россия, калининград, калининградская область, патриарх кирилл, владимир путин, рпц, православие, русская традиция, русский мир, армия
Новости, Россия, Калининград, Калининградская область, Патриарх Кирилл, Владимир Путин, РПЦ, Православие, русская традиция, Русский мир, Армия

Патриарх Кирилл рассказал о тяжелейших последствиях для национальной жизни русских людей

16:02 15.06.2025 (обновлено: 16:03 15.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Тяжелейшие последствия для духовной, культурой и вообще национальной жизни русских людей влекли за собой явления, о которых рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости.
Предстоятель РПЦ выступил перед духовенством и мирянам Калининградской области. Он обратил внимание на связь времён и актуальность опасностей, ранее явленных в истории России.
"Крепите веру православную, любите свою Родину, будьте способны защищать ее. В первую очередь я не имею в виду военную, вооруженную защиту - слава Богу, есть кому защищать, и состояние Вооруженных сил сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию не возьмешь. Но самое опасное, что происходило в нашей истории, это когда не военной, внешней силой, а внутренней неспособностью отстаивать свои ценности, веру, самобытность Россия подвергалась нападениям извне, которые влекли за собой тяжелейшие последствия для духовной, культурой и вообще национальной жизни русских людей", - сказал патриарх.
По его словам, сила народа складывается из материальной и духовной силы. Патриарх пояснил, что "это то, что в уме, в сердце, что формирует национальное самосознание и любовь к Отечеству, формирует убеждение в случае необходимости защищать свою страну".
"И да поможет нам Господь хранить любовь к Отечеству, верность своей стране, воинам нашим - верность присяге данной, всему народу нашему - хранить верность и любовь к Отечеству и народу", - подытожил патриарх Московский и всея Руси.
На эту же тему ранее высказался российский президент Владимир Путин. Подробности в публикации Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин
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