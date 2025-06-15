Патриарх Кирилл рассказал о тяжелейших последствиях для национальной жизни русских людей
16:02 15.06.2025 (обновлено: 16:03 15.06.2025)
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия
Тяжелейшие последствия для духовной, культурой и вообще национальной жизни русских людей влекли за собой явления, о которых рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости.
Предстоятель РПЦ выступил перед духовенством и мирянам Калининградской области. Он обратил внимание на связь времён и актуальность опасностей, ранее явленных в истории России.
"Крепите веру православную, любите свою Родину, будьте способны защищать ее. В первую очередь я не имею в виду военную, вооруженную защиту - слава Богу, есть кому защищать, и состояние Вооруженных сил сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию не возьмешь. Но самое опасное, что происходило в нашей истории, это когда не военной, внешней силой, а внутренней неспособностью отстаивать свои ценности, веру, самобытность Россия подвергалась нападениям извне, которые влекли за собой тяжелейшие последствия для духовной, культурой и вообще национальной жизни русских людей", - сказал патриарх.
По его словам, сила народа складывается из материальной и духовной силы. Патриарх пояснил, что "это то, что в уме, в сердце, что формирует национальное самосознание и любовь к Отечеству, формирует убеждение в случае необходимости защищать свою страну".
"И да поможет нам Господь хранить любовь к Отечеству, верность своей стране, воинам нашим - верность присяге данной, всему народу нашему - хранить верность и любовь к Отечеству и народу", - подытожил патриарх Московский и всея Руси.
На эту же тему ранее высказался российский президент Владимир Путин. Подробности в публикации Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин
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