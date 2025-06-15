Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных - 15.06.2025 Украина.ру
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Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных
Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных - 15.06.2025 Украина.ру
Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных
На фоне протестов в Лос-Анджелесе многие, казалось бы, аполитичные американцы стали призывать своих подписчиков громить миграционные службы. Нечто похожее было... Украина.ру, 15.06.2025
2025-06-15T09:51
2025-06-15T09:51
видео
украина
ростислав ищенко
протесты
акции протеста
протестующие
миграционная служба
мигранты
миграционный кризис
трудовые мигранты
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На фоне протестов в Лос-Анджелесе многие, казалось бы, аполитичные американцы стали призывать своих подписчиков громить миграционные службы. Нечто похожее было и в начале СВО в украинских социальных сетях: кондитеры, мастера маникюра и дизайнеры призывали убивать россиян. Почему люди, позиционирующие себя аполитичными, в экстренных ситуациях проявляют активную политическую позицию и агрессивно её пропагандируют? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.
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видео, украина, ростислав ищенко, протесты, акции протеста, протестующие, миграционная служба, мигранты, миграционный кризис, трудовые мигранты, сво, сша, беспорядки, агрессия, русофобия, видео
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Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных

09:51 15.06.2025
 
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На фоне протестов в Лос-Анджелесе многие, казалось бы, аполитичные американцы стали призывать своих подписчиков громить миграционные службы. Нечто похожее было и в начале СВО в украинских социальных сетях: кондитеры, мастера маникюра и дизайнеры призывали убивать россиян.
Почему люди, позиционирующие себя аполитичными, в экстренных ситуациях проявляют активную политическую позицию и агрессивно её пропагандируют?
Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.
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