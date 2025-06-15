https://ukraina.ru/20250615/kak-rabotaet-mekhanizm-bey-i-spasay-i-k-chemu-privodit-effekt-tolpy-ischenko-o-protestakh-apolitichnykh-1063899400.html
Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных
Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных - 15.06.2025 Украина.ру
Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных
На фоне протестов в Лос-Анджелесе многие, казалось бы, аполитичные американцы стали призывать своих подписчиков громить миграционные службы. Нечто похожее было... Украина.ру, 15.06.2025
2025-06-15T09:51
2025-06-15T09:51
2025-06-15T09:51
видео
украина
ростислав ищенко
протесты
акции протеста
протестующие
миграционная служба
мигранты
миграционный кризис
трудовые мигранты
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На фоне протестов в Лос-Анджелесе многие, казалось бы, аполитичные американцы стали призывать своих подписчиков громить миграционные службы. Нечто похожее было и в начале СВО в украинских социальных сетях: кондитеры, мастера маникюра и дизайнеры призывали убивать россиян. Почему люди, позиционирующие себя аполитичными, в экстренных ситуациях проявляют активную политическую позицию и агрессивно её пропагандируют? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.
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видео, украина, ростислав ищенко, протесты, акции протеста, протестующие, миграционная служба, мигранты, миграционный кризис, трудовые мигранты, сво, сша, беспорядки, агрессия, русофобия, видео
Видео, Украина, Ростислав Ищенко, протесты, акции протеста, протестующие, миграционная служба, мигранты, миграционный кризис, трудовые мигранты, СВО, США, Беспорядки, агрессия, Русофобия
На фоне протестов в Лос-Анджелесе многие, казалось бы, аполитичные американцы стали призывать своих подписчиков громить миграционные службы. Нечто похожее было и в начале СВО в украинских социальных сетях: кондитеры, мастера маникюра и дизайнеры призывали убивать россиян.
Почему люди, позиционирующие себя аполитичными, в экстренных ситуациях проявляют активную политическую позицию и агрессивно её пропагандируют?
Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.