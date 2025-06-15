https://ukraina.ru/20250615/kak-rabotaet-mekhanizm-bey-i-spasay-i-k-chemu-privodit-effekt-tolpy-ischenko-o-protestakh-apolitichnykh-1063899400.html

Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных

Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных - 15.06.2025 Украина.ру

Как работает механизм "бей и спасай" и к чему приводит эффект толпы: Ищенко о протестах аполитичных

На фоне протестов в Лос-Анджелесе многие, казалось бы, аполитичные американцы стали призывать своих подписчиков громить миграционные службы. Нечто похожее было... Украина.ру, 15.06.2025

2025-06-15T09:51

2025-06-15T09:51

2025-06-15T09:51

видео

украина

ростислав ищенко

протесты

акции протеста

протестующие

миграционная служба

мигранты

миграционный кризис

трудовые мигранты

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На фоне протестов в Лос-Анджелесе многие, казалось бы, аполитичные американцы стали призывать своих подписчиков громить миграционные службы. Нечто похожее было и в начале СВО в украинских социальных сетях: кондитеры, мастера маникюра и дизайнеры призывали убивать россиян. Почему люди, позиционирующие себя аполитичными, в экстренных ситуациях проявляют активную политическую позицию и агрессивно её пропагандируют? Эту тему в своём еженедельном влоге на Украина.ру прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.

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