https://ukraina.ru/20250615/bednyy-rodstvennik-vsu-voennyy-ekspert-obyasnil-gde-protivniku-budet-tyazhelo-derzhat-oboronu-1063901752.html

Бедный родственник ВСУ: военный эксперт объяснил, где противнику будет тяжело держать оборону

Бедный родственник ВСУ: военный эксперт объяснил, где противнику будет тяжело держать оборону - 15.06.2025 Украина.ру

Бедный родственник ВСУ: военный эксперт объяснил, где противнику будет тяжело держать оборону

Запорожское направление станет бедным родственником для командования ВСУ. Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владимир Носков.

2025-06-15T20:00

2025-06-15T20:00

2025-06-15T20:00

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Самый важный участок, где могут произойти события, которые изменят обстановку на фронте, находится между Красноармейском (Покровск) и Павлоградом. Это Межевая, Славянка. Это ключевые коммуникации, которые еще работают для Красноармейска, и возможность выхода проселочными дорогами на Димитров (Мирноград), Доброполье.Между Красноармейском и Павлоградом не так много населенных пунктов, где присутствует крепкая капитальная жилая застройка, которая может быть конвертирована в оборонительные рубежи.Поэтому, возможно, как результат развития наших успехов на Константиновском направлении, какая-то часть наших резервов перейдет в наступление юго-западнее Красноармейска.Полностью интервью Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру

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