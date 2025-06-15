Бедный родственник ВСУ: военный эксперт объяснил, где противнику будет тяжело держать оборону - 15.06.2025 Украина.ру
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Бедный родственник ВСУ: военный эксперт объяснил, где противнику будет тяжело держать оборону
Бедный родственник ВСУ: военный эксперт объяснил, где противнику будет тяжело держать оборону - 15.06.2025 Украина.ру
Бедный родственник ВСУ: военный эксперт объяснил, где противнику будет тяжело держать оборону
Запорожское направление станет бедным родственником для командования ВСУ. Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владимир Носков.
2025-06-15T20:00
2025-06-15T20:00
новости
россия
константиновка
вооруженные силы украины
павлоград
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Самый важный участок, где могут произойти события, которые изменят обстановку на фронте, находится между Красноармейском (Покровск) и Павлоградом. Это Межевая, Славянка. Это ключевые коммуникации, которые еще работают для Красноармейска, и возможность выхода проселочными дорогами на Димитров (Мирноград), Доброполье.Между Красноармейском и Павлоградом не так много населенных пунктов, где присутствует крепкая капитальная жилая застройка, которая может быть конвертирована в оборонительные рубежи.Поэтому, возможно, как результат развития наших успехов на Константиновском направлении, какая-то часть наших резервов перейдет в наступление юго-западнее Красноармейска.Полностью интервью Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, константиновка, вооруженные силы украины, павлоград
Новости, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Павлоград

Бедный родственник ВСУ: военный эксперт объяснил, где противнику будет тяжело держать оборону

20:00 15.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Запорожское направление станет бедным родственником для командования ВСУ. Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владимир Носков.
Самый важный участок, где могут произойти события, которые изменят обстановку на фронте, находится между Красноармейском (Покровск) и Павлоградом. Это Межевая, Славянка. Это ключевые коммуникации, которые еще работают для Красноармейска, и возможность выхода проселочными дорогами на Димитров (Мирноград), Доброполье.
Между Красноармейском и Павлоградом не так много населенных пунктов, где присутствует крепкая капитальная жилая застройка, которая может быть конвертирована в оборонительные рубежи.
Поэтому, возможно, как результат развития наших успехов на Константиновском направлении, какая-то часть наших резервов перейдет в наступление юго-западнее Красноармейска.
Полностью интервью Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру
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