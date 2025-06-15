Бедный родственник ВСУ: военный эксперт объяснил, где противнику будет тяжело держать оборону
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Запорожское направление станет бедным родственником для командования ВСУ. Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Владимир Носков.
Самый важный участок, где могут произойти события, которые изменят обстановку на фронте, находится между Красноармейском (Покровск) и Павлоградом. Это Межевая, Славянка. Это ключевые коммуникации, которые еще работают для Красноармейска, и возможность выхода проселочными дорогами на Димитров (Мирноград), Доброполье.
Между Красноармейском и Павлоградом не так много населенных пунктов, где присутствует крепкая капитальная жилая застройка, которая может быть конвертирована в оборонительные рубежи.
Поэтому, возможно, как результат развития наших успехов на Константиновском направлении, какая-то часть наших резервов перейдет в наступление юго-западнее Красноармейска.
Полностью интервью Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру
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