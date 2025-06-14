Трамп вводит войска в Калифорнию: массовые протесты и спровоцированный кризис - 14.06.2025 Украина.ру
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Трамп вводит войска в Калифорнию: массовые протесты и спровоцированный кризис
Трамп вводит войска в Калифорнию: массовые протесты и спровоцированный кризис - 14.06.2025 Украина.ру
Трамп вводит войска в Калифорнию: массовые протесты и спровоцированный кризис
Президент США Дональд Трамп спровоцировал миграционный кризис, так как не смог добиться результатов во внешней политике. Об этом в интервью Украине.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-06-14T19:11
2025-06-14T19:11
новости
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владимир васильев
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С 6 июня в США, особенно в Калифорнии, проходят масштабные акции протеста против жесткой миграционной политики администрации Трампа. В ответ президент направил в Лос-Анджелес подразделения Национальной гвардии, пообещав удерживать их там до полного восстановления порядка."Трамп спровоцировал кризис, потому что у него нет достижений на внешнем контуре. Он решил действовать внутри страны, разыгрывая карту борьбы с нелегальной миграцией, которая привела его к власти", - сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Эксперт отмечает, что ситуация напоминает события 2020 года после гибели Джорджа Флойда, когда волна протестов охватила всю страну. Не исключено, что демократы используют этот сценарий для давления на Трампа.
https://ukraina.ru/20250613/tramp-o-konflikte-izrailya-i-irana-poslednie-zayavleniya-1063881745.html
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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир васильев, джордж флойд
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Васильев, Джордж Флойд

Трамп вводит войска в Калифорнию: массовые протесты и спровоцированный кризис

19:11 14.06.2025
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP / Jacquelyn Martin
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Президент США Дональд Трамп спровоцировал миграционный кризис, так как не смог добиться результатов во внешней политике. Об этом в интервью Украине.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
С 6 июня в США, особенно в Калифорнии, проходят масштабные акции протеста против жесткой миграционной политики администрации Трампа. В ответ президент направил в Лос-Анджелес подразделения Национальной гвардии, пообещав удерживать их там до полного восстановления порядка.
"Трамп спровоцировал кризис, потому что у него нет достижений на внешнем контуре. Он решил действовать внутри страны, разыгрывая карту борьбы с нелегальной миграцией, которая привела его к власти", - сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Эксперт отмечает, что ситуация напоминает события 2020 года после гибели Джорджа Флойда, когда волна протестов охватила всю страну. Не исключено, что демократы используют этот сценарий для давления на Трампа.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2025
13 июня, 17:00
Трамп о конфликте Израиля и Ирана: последние заявленияПрезидент США Дональд Трамп неоднократно комментировал эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, выражая поддержку Израилю, но при этом на уровне риторики подчёркивая стремление к дипломатическому решению с Тегераном.
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