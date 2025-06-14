https://ukraina.ru/20250614/tramp-mozhet-perelozhit-uregulirovanie-ukrainskogo-konflikta-na-kitay---ekspert-1063888186.html
Трамп может переложить урегулирование украинского конфликта на Китай - эксперт
Трамп может переложить урегулирование украинского конфликта на Китай - эксперт - 15.06.2025 Украина.ру
Трамп может переложить урегулирование украинского конфликта на Китай - эксперт
Дональд Трамп попытается использовать Китай для давления на Россию, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью Украине.ру
2025-06-14T21:00
2025-06-14T21:00
2025-06-15T02:31
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Президент США Дональд Трамп ищет способы снизить давление на Россию из-за внутренних американских проблем. Возможно, он попытается привлечь Китай к урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью Украине.ру сказал "Трамп не хочет вводить новые санкции против России, так как это политическое самоубийство. Вместо этого он попытается использовать Китай для давления на Москву", - сказал он.Однако, как отмечает эксперт, КНР вряд ли пойдет на это, понимая, что следующим объектом давления Запада станет сам Китай.Несмотря на возможные попытки США вовлечь Пекин в урегулирование украинского конфликта, Китай сохраняет твердую позицию и не намерен действовать в ущерб Москве."Китайские дипломаты четко дали понять: если они надавят на Россию, следующим будет сам Китай. Поэтому Пекин не станет играть по правилам Вашингтона", - продолжил он.Эксперт считает, что с большей вероятностью Россия может попросить Китай оказать давление на США, чтобы заставить Вашингтон признать истинные причины украинского кризиса.
https://ukraina.ru/20250610/chtoby-ne-dushil-kitay-kalinchuk-o-tom-pochemu-tramp-vyberet-ekonomiku-s-rf-vmesto-ukrainskoy-voyny-1063822636.html
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новости, россия, украина, дональд трамп, владимир васильев
Трамп может переложить урегулирование украинского конфликта на Китай - эксперт
21:00 14.06.2025 (обновлено: 02:31 15.06.2025)
Дональд Трамп попытается использовать Китай для давления на Россию, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью Украине.ру
Президент США Дональд Трамп ищет способы снизить давление на Россию из-за внутренних американских проблем. Возможно, он попытается привлечь Китай к урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью Украине.ру сказал
"Трамп не хочет вводить новые санкции против России, так как это политическое самоубийство. Вместо этого он попытается использовать Китай для давления на Москву", - сказал он.
Однако, как отмечает эксперт, КНР вряд ли пойдет на это, понимая, что следующим объектом давления Запада станет сам Китай.
Несмотря на возможные попытки США вовлечь Пекин в урегулирование украинского конфликта, Китай сохраняет твердую позицию и не намерен действовать в ущерб Москве.
"Китайские дипломаты четко дали понять: если они надавят на Россию, следующим будет сам Китай. Поэтому Пекин не станет играть по правилам Вашингтона", - продолжил он.
Эксперт считает, что с большей вероятностью Россия может попросить Китай оказать давление на США, чтобы заставить Вашингтон признать истинные причины украинского кризиса.