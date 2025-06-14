Трамп может переложить урегулирование украинского конфликта на Китай - эксперт

Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны

Америка больше не будет финансировать войну на Украине — президент США Дональд Трамп перестанет выделять Киеву кредиты, гранты и другую помощь. Всю эту нагрузку США попытаются переложить на Европу. Такое развитие событий вполне соответствует изначальным ожиданиям, считает политолог, историк Руслан Калинчук