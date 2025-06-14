НАТО использует внутренний кризис США для эскалации украинского конфликта – эксперт - 14.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250614/nato-ispolzuet-vnutrenniy-krizis-ssha-dlya-eskalatsii-ukrainskogo-konflikta--ekspert-1063887731.html
НАТО использует внутренний кризис США для эскалации украинского конфликта – эксперт
НАТО использует внутренний кризис США для эскалации украинского конфликта – эксперт - 14.06.2025 Украина.ру
НАТО использует внутренний кризис США для эскалации украинского конфликта – эксперт
Дальнейшая эскалация вынудит Россию вступить в прямое противостояние с альянсом, предположил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-06-14T20:00
2025-06-14T20:00
новости
украина
россия
дональд трамп
владимир васильев
украина.ру
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060999861_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_c2489e2c5e01e9b2105298512e88f6d8.jpg
Западные страны, воспользовавшись ослаблением позиций Дональда Трампа из-за внутренних протестов, активизировали поддержку Украины. Это может привести к прямому столкновению России и НАТО, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью Украина.ру."НАТО воспользовалась ситуацией в США и ослаблением Трампа, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень и выйти на прямое столкновение с Россией. Так как демократы прижали Трампа к стенке, он хочет переложить решение вопроса с Украиной на Китай".По словам эксперта, западноевропейские союзники США, особенно Великобритания, Франция и Германия, сознательно подогревают конфликт, рассчитывая, что дальнейшая эскалация вынудит Россию вступить в прямое противостояние с альянсом.
https://ukraina.ru/20250614/zelenskiy-gotovit--k-sammitu-nato-avantyuru-na-vode-chto-govoryat-ukrainskie-voennye-o-situatsii-na-1063884647.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060999861_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b634faf6c19bddeb454f6821a0ca7744.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, дональд трамп, владимир васильев, украина.ру, нато, сша
Новости, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Васильев, Украина.ру, НАТО, США

НАТО использует внутренний кризис США для эскалации украинского конфликта – эксперт

20:00 14.06.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов
Посольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дальнейшая эскалация вынудит Россию вступить в прямое противостояние с альянсом, предположил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Западные страны, воспользовавшись ослаблением позиций Дональда Трампа из-за внутренних протестов, активизировали поддержку Украины. Это может привести к прямому столкновению России и НАТО, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью Украина.ру.
"НАТО воспользовалась ситуацией в США и ослаблением Трампа, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень и выйти на прямое столкновение с Россией. Так как демократы прижали Трампа к стенке, он хочет переложить решение вопроса с Украиной на Китай".
По словам эксперта, западноевропейские союзники США, особенно Великобритания, Франция и Германия, сознательно подогревают конфликт, рассчитывая, что дальнейшая эскалация вынудит Россию вступить в прямое противостояние с альянсом.
Украинские военные ведут пленных - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
14 июня, 06:45
Зеленский готовит к саммиту НАТО авантюру на воде. Что говорят украинские военные о ситуации на фронтеУкраинские военные и блогеры на этой неделе вновь были обеспокоены ускорившимися темпами продвижениями российской армии, наступающей широким фронтом от предместий Сум до Днепропетровской области. Украинские блогеры гадают, как далеко зайдут ВС РФ в ходе летней кампании.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ВасильевУкраина.руНАТОСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю?
17:41Военный эксперт Владимир Носков: Летом ВСУ придется пожертвовать Константиновкой ради обороны Павлограда
17:32Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин
17:29Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно
17:26ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине
16:35"Артек": 100 лет от первого костра
16:18Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям
15:19Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова
14:31Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания
14:30"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
14:20Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной
14:06Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение
13:58Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами
13:43Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке
13:26Россия намерена бескомпромиссно бороться с терроризмом - Песков
13:12Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков
13:10Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация
13:00Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня
12:35Такер Карлсон: "Мы глубоко влипли", Нетаньяху: "Бесплатных войн не бывает", его сын: "Папа - ты Черчилль"
12:02СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова
Лента новостейМолния