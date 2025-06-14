https://ukraina.ru/20250614/nato-ispolzuet-vnutrenniy-krizis-ssha-dlya-eskalatsii-ukrainskogo-konflikta--ekspert-1063887731.html

НАТО использует внутренний кризис США для эскалации украинского конфликта – эксперт

НАТО использует внутренний кризис США для эскалации украинского конфликта – эксперт - 14.06.2025 Украина.ру

НАТО использует внутренний кризис США для эскалации украинского конфликта – эксперт

Дальнейшая эскалация вынудит Россию вступить в прямое противостояние с альянсом, предположил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2025-06-14T20:00

2025-06-14T20:00

2025-06-14T20:00

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Западные страны, воспользовавшись ослаблением позиций Дональда Трампа из-за внутренних протестов, активизировали поддержку Украины. Это может привести к прямому столкновению России и НАТО, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью Украина.ру."НАТО воспользовалась ситуацией в США и ослаблением Трампа, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень и выйти на прямое столкновение с Россией. Так как демократы прижали Трампа к стенке, он хочет переложить решение вопроса с Украиной на Китай".По словам эксперта, западноевропейские союзники США, особенно Великобритания, Франция и Германия, сознательно подогревают конфликт, рассчитывая, что дальнейшая эскалация вынудит Россию вступить в прямое противостояние с альянсом.

https://ukraina.ru/20250614/zelenskiy-gotovit--k-sammitu-nato-avantyuru-na-vode-chto-govoryat-ukrainskie-voennye-o-situatsii-na-1063884647.html

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новости, украина, россия, дональд трамп, владимир васильев, украина.ру, нато, сша