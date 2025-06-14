НАТО использует внутренний кризис США для эскалации украинского конфликта – эксперт
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов
Дальнейшая эскалация вынудит Россию вступить в прямое противостояние с альянсом, предположил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Западные страны, воспользовавшись ослаблением позиций Дональда Трампа из-за внутренних протестов, активизировали поддержку Украины. Это может привести к прямому столкновению России и НАТО, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью Украина.ру.
"НАТО воспользовалась ситуацией в США и ослаблением Трампа, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень и выйти на прямое столкновение с Россией. Так как демократы прижали Трампа к стенке, он хочет переложить решение вопроса с Украиной на Китай".
По словам эксперта, западноевропейские союзники США, особенно Великобритания, Франция и Германия, сознательно подогревают конфликт, рассчитывая, что дальнейшая эскалация вынудит Россию вступить в прямое противостояние с альянсом.
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