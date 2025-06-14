Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин - 15.06.2025 Украина.ру
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Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин
Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин - 15.06.2025 Украина.ру
Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин
Политолог Дмитрий Выдрин предупредил о рисках эскалации протестов против депортации мигрантов
2025-06-14T21:15
2025-06-15T02:31
новости
дмитрий выдрин
дональд трамп
демократическая партия
украина.ру
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Политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру заявил, что текущие протесты в США, вызванные планами властей по депортации нелегальных мигрантов, могут перерасти в полномасштабный гражданский конфликт, если их не остановить."Там массовые беспорядки, которые могут мутировать в гражданскую войну. Если их, конечно, не купировать", — отметил эксперт.По его словам, протесты финансируются Демократической партией, муниципальными ресурсами и даже наркокартелями. Сейчас формируется ядро радикальных активистов, готовых на убийства и захваты зданий, что требует жесткого ответа властей.Трамп уже привлек морских пехотинцев, но, по мнению Выдрина, эффективнее было бы задействовать военную полицию. Однако есть риск: если операция провалится, это может подорвать доверие к власти."Нельзя привлекать армию к провальным операциям. Нет ничего страшнее для власти, чем армия, испытавшая горечь поражения", — подчеркнул политолог.
https://ukraina.ru/20250610/migratsiya--edinstvennaya-pyaterka-trampa-svyatenkov-o-protestakh-kak-oruzhii-demokratov-1063823566.html
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новости, дмитрий выдрин, дональд трамп, демократическая партия, украина.ру
Новости, Дмитрий Выдрин, Дональд Трамп, Демократическая партия, Украина.ру

Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин

21:15 14.06.2025 (обновлено: 02:31 15.06.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в Портленде
Протесты в Портленде - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Политолог Дмитрий Выдрин предупредил о рисках эскалации протестов против депортации мигрантов
Политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру заявил, что текущие протесты в США, вызванные планами властей по депортации нелегальных мигрантов, могут перерасти в полномасштабный гражданский конфликт, если их не остановить.
"Там массовые беспорядки, которые могут мутировать в гражданскую войну. Если их, конечно, не купировать", — отметил эксперт.
По его словам, протесты финансируются Демократической партией, муниципальными ресурсами и даже наркокартелями. Сейчас формируется ядро радикальных активистов, готовых на убийства и захваты зданий, что требует жесткого ответа властей.
Трамп уже привлек морских пехотинцев, но, по мнению Выдрина, эффективнее было бы задействовать военную полицию. Однако есть риск: если операция провалится, это может подорвать доверие к власти.
"Нельзя привлекать армию к провальным операциям. Нет ничего страшнее для власти, чем армия, испытавшая горечь поражения", — подчеркнул политолог.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2025
10 июня, 20:00
Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократовНовые протесты в США, как и ранее движение Black Lives Matter, являются инструментом Демократической партии в борьбе против администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Их цель — подорвать рейтинг президента, единственной бесспорно сильной стороной которого остается миграционная политика
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