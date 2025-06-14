https://ukraina.ru/20250614/massovye-besporyadki-v-ssha-mogut-pererasti-v-grazhdanskuyu-voynu-zayavil-vydrin-1063888559.html
Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин
Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин - 15.06.2025 Украина.ру
Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин
Политолог Дмитрий Выдрин предупредил о рисках эскалации протестов против депортации мигрантов
2025-06-14T21:15
2025-06-14T21:15
2025-06-15T02:31
новости
дмитрий выдрин
дональд трамп
демократическая партия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102950/31/1029503139_0:50:3467:2000_1920x0_80_0_0_81bb9c7e50eb7f241af3dcac4bdb12a2.jpg
Политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру заявил, что текущие протесты в США, вызванные планами властей по депортации нелегальных мигрантов, могут перерасти в полномасштабный гражданский конфликт, если их не остановить."Там массовые беспорядки, которые могут мутировать в гражданскую войну. Если их, конечно, не купировать", — отметил эксперт.По его словам, протесты финансируются Демократической партией, муниципальными ресурсами и даже наркокартелями. Сейчас формируется ядро радикальных активистов, готовых на убийства и захваты зданий, что требует жесткого ответа властей.Трамп уже привлек морских пехотинцев, но, по мнению Выдрина, эффективнее было бы задействовать военную полицию. Однако есть риск: если операция провалится, это может подорвать доверие к власти."Нельзя привлекать армию к провальным операциям. Нет ничего страшнее для власти, чем армия, испытавшая горечь поражения", — подчеркнул политолог.
https://ukraina.ru/20250610/migratsiya--edinstvennaya-pyaterka-trampa-svyatenkov-o-protestakh-kak-oruzhii-demokratov-1063823566.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102950/31/1029503139_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_e30b654d27c7e98646db008adc7e2b53.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий выдрин, дональд трамп, демократическая партия, украина.ру
Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин
21:15 14.06.2025 (обновлено: 02:31 15.06.2025)
Политолог Дмитрий Выдрин предупредил о рисках эскалации протестов против депортации мигрантов
Политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру заявил, что текущие протесты в США, вызванные планами властей по депортации нелегальных мигрантов, могут перерасти в полномасштабный гражданский конфликт, если их не остановить.
"Там массовые беспорядки, которые могут мутировать в гражданскую войну. Если их, конечно, не купировать", — отметил эксперт.
По его словам, протесты финансируются Демократической партией, муниципальными ресурсами и даже наркокартелями. Сейчас формируется ядро радикальных активистов, готовых на убийства и захваты зданий, что требует жесткого ответа властей.
Трамп уже привлек морских пехотинцев, но, по мнению Выдрина, эффективнее было бы задействовать военную полицию. Однако есть риск: если операция провалится, это может подорвать доверие к власти.
"Нельзя привлекать армию к провальным операциям. Нет ничего страшнее для власти, чем армия, испытавшая горечь поражения", — подчеркнул политолог.