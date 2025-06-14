https://ukraina.ru/20250614/massovye-besporyadki-v-ssha-mogut-pererasti-v-grazhdanskuyu-voynu-zayavil-vydrin-1063888559.html

Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин

Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин - 15.06.2025 Украина.ру

Массовые беспорядки в США могут перерасти в гражданскую войну, заявил Выдрин

Политолог Дмитрий Выдрин предупредил о рисках эскалации протестов против депортации мигрантов

2025-06-14T21:15

2025-06-14T21:15

2025-06-15T02:31

новости

дмитрий выдрин

дональд трамп

демократическая партия

украина.ру

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Политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру заявил, что текущие протесты в США, вызванные планами властей по депортации нелегальных мигрантов, могут перерасти в полномасштабный гражданский конфликт, если их не остановить."Там массовые беспорядки, которые могут мутировать в гражданскую войну. Если их, конечно, не купировать", — отметил эксперт.По его словам, протесты финансируются Демократической партией, муниципальными ресурсами и даже наркокартелями. Сейчас формируется ядро радикальных активистов, готовых на убийства и захваты зданий, что требует жесткого ответа властей.Трамп уже привлек морских пехотинцев, но, по мнению Выдрина, эффективнее было бы задействовать военную полицию. Однако есть риск: если операция провалится, это может подорвать доверие к власти."Нельзя привлекать армию к провальным операциям. Нет ничего страшнее для власти, чем армия, испытавшая горечь поражения", — подчеркнул политолог.

https://ukraina.ru/20250610/migratsiya--edinstvennaya-pyaterka-trampa-svyatenkov-o-protestakh-kak-oruzhii-demokratov-1063823566.html

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий выдрин, дональд трамп, демократическая партия, украина.ру