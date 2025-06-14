https://ukraina.ru/20250614/bunt-protiv-trampa-nachnetsya-v-ssha-segodnya-14-iyunya---ekspert-1063887956.html
Бунт против Трампа начнется в США сегодня, 14 июня - эксперт
Бунт против Трампа начнется в США сегодня, 14 июня - эксперт - 15.06.2025 Украина.ру
Бунт против Трампа начнется в США сегодня, 14 июня - эксперт
Президент США Дональд Трамп спровоцировал внутренний кризис из-за отсутствия достижений на внешнем контуре. Этой ситуацией воспользуются противники американского лидера. Об этом в интервью Украине.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-06-14T20:30
2025-06-14T20:30
2025-06-15T02:30
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америка
дональд трамп
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В день рождения Дональда Трампа, 14 июня, по всей Америке пройдут многомиллионные протесты под лозунгом "Никаких королей мы не потерпим", предположил Васильев. "Демократы поняли, что Трамп намерен радикально изменить политическую систему США, возможно, даже закрепить власть республиканцев на долгие годы. Поэтому они готовят массовое сопротивление", - сказал он.По его словам, протесты в Лос-Анджелесе – лишь начало, и в ближайшее время страну ждет новый виток политического противостояния.
https://ukraina.ru/20250613/gambit-trampa-raschet-ili-nereshitelnost-v-ukrainskom-voprose-1063867159.html
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Новости, США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Владимир Васильев
Бунт против Трампа начнется в США сегодня, 14 июня - эксперт
20:30 14.06.2025 (обновлено: 02:30 15.06.2025)
Президент США Дональд Трамп спровоцировал внутренний кризис из-за отсутствия достижений на внешнем контуре. Этой ситуацией воспользуются противники американского лидера. Об этом в интервью Украине.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев