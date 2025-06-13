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Сербы любили Россию всегда, а в ЕС они не хотят сейчас. Вучич о спаде популярности Евросоюза в его стране

Сербы любили Россию всегда, а в ЕС они не хотят сейчас. Вучич о спаде популярности Евросоюза в его стране - 13.06.2025 Украина.ру

Сербы любили Россию всегда, а в ЕС они не хотят сейчас. Вучич о спаде популярности Евросоюза в его стране

Нежелание сербов вступить в Евросоюз связано не с их духовной близостью с Россией, а с их собственными потребностями и ожиданиями. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 13 июня, выступая на Глобальном форуме по Безопасности в Праге

2025-06-13T13:30

2025-06-13T13:30

2025-06-13T13:30

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Так Вучич ответил на вопрос модератора панельной дискуссии на тему "Воспользуйтесь моментом: Формирование долгосрочного партнерства в регионе", в которой он принимал участие.Президент Сербии напомнил, что руководство его страны все время придерживается принципиальной позиции по украинскому вопросу и поддерживает территориальную целостность этой страны в соответствии с Хартией ООН."Дело не в этом. У нас были такие же близкие отношения с Россией и 20 лет назад, но тогда 80% населения выступало за ЕС, сегодня 40%, а это в два раза меньше. Речь идет не только о Сербии. В Северной Македонии такая же проблема. Там большое разделение между македонцами и албанцами — 80% албанцев поддерживает вступление Северной Македонии в ЕС, а македонцы придерживаются такой же позиции, как и сербы, или даже еще больше сомневаются. Это никак не связано с Россией", - передает телеканал РТС слова Вучича.Президент Сербии добавил, что населению его страны сложно объяснить, что международное сообщество поддерживает территориальную целостность Украины, ссылаясь на принципы ООН и принципы международного права, но при этом попирает территориальную целостность Сербии по отношению к Косово и Метохии.Напомним, что ранее при посредничестве Евросоюза Вучич принял план урегулирования косовского вопроса, в соответствии с которым Белград не будет возражать против членства сепаратистского Косово в международных организациях, в том числе в ООН.Вучич о украинском кризисе Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании

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