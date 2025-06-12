Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил - 12.06.2025 Украина.ру
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Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил
Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил - 12.06.2025 Украина.ру
Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил
Контратакующий потенциал Вооруженных сил Украины на участке фронта у села Комар сильно истощился, а уничтожение мостов через реку Сухие Ялы осложнило их действия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-06-12T20:15
2025-06-12T20:15
новости
комар
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сумская область
запорожская область
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По его словам, дроновое превосходство российских войск сделало контратаки ВСУ крайне затруднительными. Ситуация изменилась еще после освобождения Алексеевки, что вынудило противника перебрасывать резервы на другие направления.Эксперт добавил, что Запорожское направление становится для украинского командования второстепенным."Судя по всему, Запорожское направление станет бедным родственником для командования противника. Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов", — заключил он.Ранее отмечалось, что по некоторым данным под контролем российских войск находится треть села Комар западнее Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР).Полный текст интервью Владимира Носкова: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250607/1063744679.html
комар
угледар
донецкая народная республика
сумская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, комар, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сумская область, запорожская область
Новости, Комар, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Запорожская область

Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил

20:15 12.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Контратакующий потенциал Вооруженных сил Украины на участке фронта у села Комар сильно истощился, а уничтожение мостов через реку Сухие Ялы осложнило их действия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
По его словам, дроновое превосходство российских войск сделало контратаки ВСУ крайне затруднительными. Ситуация изменилась еще после освобождения Алексеевки, что вынудило противника перебрасывать резервы на другие направления.
"Сейчас противник вынужден тушить пожары, которые вспыхивают по всему фронту. Я уж не говорю про Сумское направление, где ВСУ столкнулись с угрозой потери областного центра", — отметил Носков.
Эксперт добавил, что Запорожское направление становится для украинского командования второстепенным.
"Судя по всему, Запорожское направление станет бедным родственником для командования противника. Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов", — заключил он.
Ранее отмечалось, что по некоторым данным под контролем российских войск находится треть села Комар западнее Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР).
На Южно-Донецком направлении ВС РФ приступили к штурму населённого пункта Комар, сообщает DivGen - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
7 июня, 16:22
ВС РФ приступили к штурму населённого пункта Комар — DivGenНа Южно-Донецком направлении ВС РФ приступили к штурму населённого пункта Комар. Об этом 7 июня сообщил "DivGen"
Полный текст интервью Владимира Носкова: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
20:15Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил
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