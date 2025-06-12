https://ukraina.ru/20250612/zaporozhskiy-front-stal-bednym-rodstvennikom-dlya-vsu-noskov-o-rasklade-voennykh-sil-1063867432.html

Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил

Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил - 12.06.2025 Украина.ру

Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил

Контратакующий потенциал Вооруженных сил Украины на участке фронта у села Комар сильно истощился, а уничтожение мостов через реку Сухие Ялы осложнило их действия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-06-12T20:15

2025-06-12T20:15

2025-06-12T20:15

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По его словам, дроновое превосходство российских войск сделало контратаки ВСУ крайне затруднительными. Ситуация изменилась еще после освобождения Алексеевки, что вынудило противника перебрасывать резервы на другие направления.Эксперт добавил, что Запорожское направление становится для украинского командования второстепенным."Судя по всему, Запорожское направление станет бедным родственником для командования противника. Скорее, самое простое объяснение будет самым верным: у противника нет резервов", — заключил он.Ранее отмечалось, что по некоторым данным под контролем российских войск находится треть села Комар западнее Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР).Полный текст интервью Владимира Носкова: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250607/1063744679.html

комар

угледар

донецкая народная республика

сумская область

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новости, комар, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сумская область, запорожская область