https://ukraina.ru/20250612/voyna-i-ekonomika-pochemu-rossiya-izbegaet-mobilizatsii--obyasnenie-puchkova-1063868488.html

Война и экономика: почему Россия избегает мобилизации — объяснение Пучкова

Война и экономика: почему Россия избегает мобилизации — объяснение Пучкова - 12.06.2025 Украина.ру

Война и экономика: почему Россия избегает мобилизации — объяснение Пучкова

Россия сознательно избегает масштабной мобилизации и стремительных наступлений, чтобы сохранить баланс между потребностями армии и промышленности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"

2025-06-12T19:15

2025-06-12T19:15

2025-06-12T19:15

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"Если вы здоровых работоспособных мужиков из промышленности вынете и отправите воевать, что с этой промышленностью будет?", — задался риторическим вопросом Пучков, объясняя отсутствие новой мобилизации.Кроме того, он обратил внимание на рыночные принципы комплектования армии.Блогер отметил осознанный выбор стратегии. "Нет никаких танковых клиньев, которые до Львова уже дошли, потому что это сопряжено с огромными потерями... Медленно — да, медленно. Тем не менее, всё равно Россия идёт вперёд, а Украина отступает", — подчеркнул Пучков.Полный текст интервью Дмитрия "Гоблина" Пучкова: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250610/1063820721.html

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