В Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно увезли к себе настоятеля монастыря-скита - 12.06.2025 Украина.ру
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В Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно увезли к себе настоятеля монастыря-скита
В Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно увезли к себе настоятеля монастыря-скита - 12.06.2025 Украина.ру
В Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно увезли к себе настоятеля монастыря-скита
На Западной Украине 11 июня военкомы применили силу в отношении настоятеля православного монастыря-скита архимандрита Пафнутия и увезли его собой. Об этом сообщает Союз православных журналистов.
2025-06-12T00:13
2025-06-12T00:13
новости
тернопольская область
украина
упц
православие
православные
гонения
западная украина
тернополь
военкомат
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Захват настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия произошёл в Кременце Тернопольской области. Сотрудники ТЦК переименованного военкомата) насильно задержали служителя церкви увезли его с собой."Задержание произошло сразу после окончания судебного заседания, на котором рассматривается дело против монастыря. Архимандрита увезли в территориальный центр комплектования Тернополя", - уточнили в СПЖ.Там также отметили, что отец Пафнутий является игуменом Свято-Духовского скита более 28 лет. Почаевский скит он принял в 1997 году в разрушенном виде после СССР.Ранее СПЖ сообщал, что ГЭСС не включила священнослужителей УПЦ в список бронирования представителей украинских религиозных организаций.После государственного переворота 2014 года на Украине был отмечен взрывной рост гонений на Православную церковь. Среди подвергшихся жестоким избиениям - настоятель Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области (Западная Украина) митрополит УПЦ Лонгин.Подробности в публикации Атаки, нехватка боеприпасов, нападение на митрополита УПЦ. Главное на Украине на 13:00 6 февраля
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новости, тернопольская область, украина, упц, православие, православные, гонения, западная украина, тернополь, военкомат, военком, всу
Новости, Тернопольская область, Украина, УПЦ, Православие, православные, гонения, Западная Украина, Тернополь, военкомат, военком, ВСУ

В Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно увезли к себе настоятеля монастыря-скита

00:13 12.06.2025
 
Архимандрит Пафнутий УПЦ
Архимандрит Пафнутий УПЦ
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На Западной Украине 11 июня военкомы применили силу в отношении настоятеля православного монастыря-скита архимандрита Пафнутия и увезли его собой. Об этом сообщает Союз православных журналистов.
Захват настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита архимандрита Пафнутия произошёл в Кременце Тернопольской области. Сотрудники ТЦК переименованного военкомата) насильно задержали служителя церкви увезли его с собой.
"Задержание произошло сразу после окончания судебного заседания, на котором рассматривается дело против монастыря. Архимандрита увезли в территориальный центр комплектования Тернополя", - уточнили в СПЖ.
Там также отметили, что отец Пафнутий является игуменом Свято-Духовского скита более 28 лет. Почаевский скит он принял в 1997 году в разрушенном виде после СССР.
Ранее СПЖ сообщал, что ГЭСС не включила священнослужителей УПЦ в список бронирования представителей украинских религиозных организаций.
После государственного переворота 2014 года на Украине был отмечен взрывной рост гонений на Православную церковь. Среди подвергшихся жестоким избиениям - настоятель Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области (Западная Украина) митрополит УПЦ Лонгин.
Подробности в публикации Атаки, нехватка боеприпасов, нападение на митрополита УПЦ. Главное на Украине на 13:00 6 февраля
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