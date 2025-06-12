Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски - 12.06.2025 Украина.ру
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Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски
Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски - 12.06.2025 Украина.ру
Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски
Самый известный учитель украинского языка Александр Авраменко, ставший миллионером благодаря "мовной" пропаганде, сбежал на Канары
2025-06-12T13:49
2025-06-12T13:49
новости
испания
днепропетровская область
трамп и зеленский
владимир зеленский
анна павлова
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Авраменко получил известность, как человек, ставший витриной показательной самоукраинизации: сначала с трудом говорил на суржике, но позже так прокачал свой уровень украинского, что даже написал несколько учебников, по которым теперь и учится большинство желающих знать "мову".Среди учеников Авраменко было много местных знаменитостей, включая Владимира Зеленского. Этого своего "клиента" учитель охарактеризовал как старательного, но непостоянного ученика. Также Авраменко делился со СМИ секретом, что любимый десерт Зеленского назван в честь русской артистки балета, примы-балерины Мариинского театра Анны Павловой.На таких учениках и выпуске учебников Авраменко заработал состояние, и несколько лет назад он хвастался СМИ покупкой недвижимости на принадлежащем Испании канарском острове Тенерифе."Ну оно же лучше родину любить подальше от нее", "Как такое вообще возможно?!", "А я на его курсах готовился, позор", "Разве из свободной страны можно бежать? Убегают из тюрьмы или концлагеря", "Я даже и не удивилась", "Все турбопатриоты одинаковые", "К чему эта новость? чтобы у людей [пятые точки] горели из-за того, что не все уехать могут?" - написали читатели одного из украинских телеграм каналов, причем большинство сообщений были оставлены на русском языке.Другие события дня: Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка.
https://ukraina.ru/20210319/1030889867.html
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новости, испания, днепропетровская область, трамп и зеленский, владимир зеленский, анна павлова
Новости, Испания, Днепропетровская область, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Анна Павлова

Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски

13:49 12.06.2025
 
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Самый известный учитель украинского языка Александр Авраменко, ставший миллионером благодаря "мовной" пропаганде, сбежал на Канары
Авраменко получил известность, как человек, ставший витриной показательной самоукраинизации: сначала с трудом говорил на суржике, но позже так прокачал свой уровень украинского, что даже написал несколько учебников, по которым теперь и учится большинство желающих знать "мову".
Среди учеников Авраменко было много местных знаменитостей, включая Владимира Зеленского. Этого своего "клиента" учитель охарактеризовал как старательного, но непостоянного ученика. Также Авраменко делился со СМИ секретом, что любимый десерт Зеленского назван в честь русской артистки балета, примы-балерины Мариинского театра Анны Павловой.
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«Любит Анну Павлову»: писатель рассказал, как учил Зеленского украинскому языкуПреподаватель украинского языка, писатель Александр Авраменко признался, что учил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который был старательным, но непостоянным учеником. Об этом педагог рассказал 18 марта в эфире программы «Гончаренко рулит» «5 канала»
На таких учениках и выпуске учебников Авраменко заработал состояние, и несколько лет назад он хвастался СМИ покупкой недвижимости на принадлежащем Испании канарском острове Тенерифе.
"Ну оно же лучше родину любить подальше от нее", "Как такое вообще возможно?!", "А я на его курсах готовился, позор", "Разве из свободной страны можно бежать? Убегают из тюрьмы или концлагеря", "Я даже и не удивилась", "Все турбопатриоты одинаковые", "К чему эта новость? чтобы у людей [пятые точки] горели из-за того, что не все уехать могут?" - написали читатели одного из украинских телеграм каналов, причем большинство сообщений были оставлены на русском языке.
Другие события дня: Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка.
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Заголовок открываемого материала
13:49Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски
12:54Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка
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