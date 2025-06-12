Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка - 12.06.2025 Украина.ру
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Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка
Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка - 12.06.2025 Украина.ру
Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка
Российские военные установили в Херсоне флаг РФ ко Дню России. Для этого бойцы группировки "Днепр" подняли в воздух два беспилотника: один с прикрепленным к нему триколором, второй - в качестве сопровождения
2025-06-12T12:54
2025-06-12T13:21
новости
россия
херсон
днепропетровская область
минобороны
вооруженные силы украины
эксклюзив
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"Расчет БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в честь Дня России с помощью коптера установил в Херсоне государственный флаг Российской Федерации", - отметили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что ударный беспилотник с флагом России запустили с левого берега Днепра. Эту "птичку" контролировал разведывательный дрон, который также летел в сторону Херсона, параллельно фиксируя происходящее на видео.Херсонская область, согласно Конституции РФ, считается российской территорией, но сам областной центр пока находится под контролем ВСУ.Также в четверг, 12 июня, в Минобороны подтвердили, что Армия России освободила населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).Параллельно российская Армия нанесла удар по 58-му реактивному артиллерийскому батальону ВСУ в Васильковке Днепропетровской области, а также разведчики "Северян" уничтожили позицию украинской гаубицы "Д-30", оборудованную противником в сумском селе Могрица. Оттуда ранее велся огонь по российским десантникам в Юнаковке и мирному населению Курской области.В то же время, сообщил военкор Тимофей Ермаков в своем телеграм-канале "Синяя Z Борода", с севера Сум поступают оперативные данные, что российские войска, прорываясь из Кондратовки в направлении Хотени, взяли все опорные пункты."В ближайшее время начнется битва за Хотень, взятие которой не просто выключит часть северной рокадной трассы, но и оставит без снабжения гарнизон врага на высотах в Юнаковке", - уверен Ермаков.Телеграм-канал "Фронтовая птичка" уточнил, что ВСУ продолжают стягивать резервы к границе рядом с курским селом Теткино. Противник несет на этом участке фронта огромные потери.Также об изменениях на карте за прошедшие сутки доложил телеграм-канал "Divgen". По его данным, ВС РФ продвинулись восточнее Юнаковки, расширили зону контроля южнее Малой Токмачки и в районе Комара, а также вышли на границу Днепропетровской области южнее населенного пункта Дачное. Кроме того, проинформировал канал, российские военные освободили Зеленый Кут и Новоукраинку на Южно-Донецком направлении и пересекли границу Днепропетровской области восточнее Дачного.Российский военкор Евгений Лисицын добавил, что ВС РФ взяли южную часть Александро-Калиново, а также продолжают штурм "кармана" между Дылеевкой и Курдюмовкой на Торецком направлении. По информации журналиста, российские вооруженные силы также продвигаются на Белую Гору и Александро-Шультино, откуда менее 4 километров до Предтечино, которое противник атакует со стороны Часова Яра."Покровское направление: ожесточенные бои в районе Орехово и севернее. Прорыв здесь даст выход к рубежу Новопавловка - Межевая и позволит охватить Покровск с запада. Бои за Новониколаевку, Новосергеевку. Наступление на Муравку - бои на южных окраинах. ВС РФ усилили давление на Удачное. На восточном фланге близки к освобождению Коптево, развивая охват Новоэкономического", - резюмировал военкор.Накануне главные новости с фронта приходили из под Часова Яра и с Краснолиманского направления, а также - из Сумской и Днепропетровской областей. Подробности - в материале Часов Яр, Перестройка и Редкодуб: что нового на фронте.
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Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, херсон, днепропетровская область, минобороны, вооруженные силы украины, эксклюзив
Новости, Россия, Херсон, Днепропетровская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка

12:54 12.06.2025 (обновлено: 13:21 12.06.2025)
 
© Станислав Красильников / РИА Новости
© Станислав Красильников / РИА Новости
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Российские военные установили в Херсоне флаг РФ ко Дню России. Для этого бойцы группировки "Днепр" подняли в воздух два беспилотника: один с прикрепленным к нему триколором, второй - в качестве сопровождения
"Расчет БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в честь Дня России с помощью коптера установил в Херсоне государственный флаг Российской Федерации", - отметили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ударный беспилотник с флагом России запустили с левого берега Днепра. Эту "птичку" контролировал разведывательный дрон, который также летел в сторону Херсона, параллельно фиксируя происходящее на видео.
"Коптер с флагом преодолел РЭБ и ПВО противника, совершил пролет над Херсоном, затем приземлился на крыше одной из многоэтажек, установил флаг России, поднялся и вернулся на левый берег Днепра", - уточнили в Минобороны.
Херсонская область, согласно Конституции РФ, считается российской территорией, но сам областной центр пока находится под контролем ВСУ.
Также в четверг, 12 июня, в Минобороны подтвердили, что Армия России освободила населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Параллельно российская Армия нанесла удар по 58-му реактивному артиллерийскому батальону ВСУ в Васильковке Днепропетровской области, а также разведчики "Северян" уничтожили позицию украинской гаубицы "Д-30", оборудованную противником в сумском селе Могрица. Оттуда ранее велся огонь по российским десантникам в Юнаковке и мирному населению Курской области.
В то же время, сообщил военкор Тимофей Ермаков в своем телеграм-канале "Синяя Z Борода", с севера Сум поступают оперативные данные, что российские войска, прорываясь из Кондратовки в направлении Хотени, взяли все опорные пункты.
"В ближайшее время начнется битва за Хотень, взятие которой не просто выключит часть северной рокадной трассы, но и оставит без снабжения гарнизон врага на высотах в Юнаковке", - уверен Ермаков.
Телеграм-канал "Фронтовая птичка" уточнил, что ВСУ продолжают стягивать резервы к границе рядом с курским селом Теткино. Противник несет на этом участке фронта огромные потери.
Курская область - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Вчера, 12:18
ВСУ тут живут 2-3 дня, но все равно упорствуют: курская фронтовая сводкаВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область, в том числе в районе Теткино, а также со стороны Глушковского направления
Также об изменениях на карте за прошедшие сутки доложил телеграм-канал "Divgen". По его данным, ВС РФ продвинулись восточнее Юнаковки, расширили зону контроля южнее Малой Токмачки и в районе Комара, а также вышли на границу Днепропетровской области южнее населенного пункта Дачное. Кроме того, проинформировал канал, российские военные освободили Зеленый Кут и Новоукраинку на Южно-Донецком направлении и пересекли границу Днепропетровской области восточнее Дачного.
Российский военкор Евгений Лисицын добавил, что ВС РФ взяли южную часть Александро-Калиново, а также продолжают штурм "кармана" между Дылеевкой и Курдюмовкой на Торецком направлении. По информации журналиста, российские вооруженные силы также продвигаются на Белую Гору и Александро-Шультино, откуда менее 4 километров до Предтечино, которое противник атакует со стороны Часова Яра.
"Покровское направление: ожесточенные бои в районе Орехово и севернее. Прорыв здесь даст выход к рубежу Новопавловка - Межевая и позволит охватить Покровск с запада. Бои за Новониколаевку, Новосергеевку. Наступление на Муравку - бои на южных окраинах. ВС РФ усилили давление на Удачное. На восточном фланге близки к освобождению Коптево, развивая охват Новоэкономического", - резюмировал военкор.
Накануне главные новости с фронта приходили из под Часова Яра и с Краснолиманского направления, а также - из Сумской и Днепропетровской областей. Подробности - в материале Часов Яр, Перестройка и Редкодуб: что нового на фронте.
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12:54Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка
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