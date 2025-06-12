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Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка

Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка - 12.06.2025 Украина.ру

Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка

Российские военные установили в Херсоне флаг РФ ко Дню России. Для этого бойцы группировки "Днепр" подняли в воздух два беспилотника: один с прикрепленным к нему триколором, второй - в качестве сопровождения

2025-06-12T12:54

2025-06-12T12:54

2025-06-12T13:21

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"Расчет БПЛА 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в честь Дня России с помощью коптера установил в Херсоне государственный флаг Российской Федерации", - отметили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что ударный беспилотник с флагом России запустили с левого берега Днепра. Эту "птичку" контролировал разведывательный дрон, который также летел в сторону Херсона, параллельно фиксируя происходящее на видео.Херсонская область, согласно Конституции РФ, считается российской территорией, но сам областной центр пока находится под контролем ВСУ.Также в четверг, 12 июня, в Минобороны подтвердили, что Армия России освободила населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).Параллельно российская Армия нанесла удар по 58-му реактивному артиллерийскому батальону ВСУ в Васильковке Днепропетровской области, а также разведчики "Северян" уничтожили позицию украинской гаубицы "Д-30", оборудованную противником в сумском селе Могрица. Оттуда ранее велся огонь по российским десантникам в Юнаковке и мирному населению Курской области.В то же время, сообщил военкор Тимофей Ермаков в своем телеграм-канале "Синяя Z Борода", с севера Сум поступают оперативные данные, что российские войска, прорываясь из Кондратовки в направлении Хотени, взяли все опорные пункты."В ближайшее время начнется битва за Хотень, взятие которой не просто выключит часть северной рокадной трассы, но и оставит без снабжения гарнизон врага на высотах в Юнаковке", - уверен Ермаков.Телеграм-канал "Фронтовая птичка" уточнил, что ВСУ продолжают стягивать резервы к границе рядом с курским селом Теткино. Противник несет на этом участке фронта огромные потери.Также об изменениях на карте за прошедшие сутки доложил телеграм-канал "Divgen". По его данным, ВС РФ продвинулись восточнее Юнаковки, расширили зону контроля южнее Малой Токмачки и в районе Комара, а также вышли на границу Днепропетровской области южнее населенного пункта Дачное. Кроме того, проинформировал канал, российские военные освободили Зеленый Кут и Новоукраинку на Южно-Донецком направлении и пересекли границу Днепропетровской области восточнее Дачного.Российский военкор Евгений Лисицын добавил, что ВС РФ взяли южную часть Александро-Калиново, а также продолжают штурм "кармана" между Дылеевкой и Курдюмовкой на Торецком направлении. По информации журналиста, российские вооруженные силы также продвигаются на Белую Гору и Александро-Шультино, откуда менее 4 километров до Предтечино, которое противник атакует со стороны Часова Яра."Покровское направление: ожесточенные бои в районе Орехово и севернее. Прорыв здесь даст выход к рубежу Новопавловка - Межевая и позволит охватить Покровск с запада. Бои за Новониколаевку, Новосергеевку. Наступление на Муравку - бои на южных окраинах. ВС РФ усилили давление на Удачное. На восточном фланге близки к освобождению Коптево, развивая охват Новоэкономического", - резюмировал военкор.Накануне главные новости с фронта приходили из под Часова Яра и с Краснолиманского направления, а также - из Сумской и Днепропетровской областей. Подробности - в материале Часов Яр, Перестройка и Редкодуб: что нового на фронте.

https://ukraina.ru/20250611/1063838463.html

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Марина Полякова

новости, россия, херсон, днепропетровская область, минобороны, вооруженные силы украины, эксклюзив