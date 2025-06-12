https://ukraina.ru/20250612/sleduyuschee-pokolenie-amerikantsev-budet-govorit-po-russki-bez-aktsenta-tim-kerbi-obyasnil-pochemu-1063870581.html

Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему

Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему - 12.06.2025 Украина.ру

Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему

Основатель Американской деревни в Подмосковье, автор проекта "Самый русский американец" Тим Керби, принявший участие в форсайт-форуме мультимедийного издания... Украина.ру, 12.06.2025

2025-06-12T17:09

2025-06-12T17:09

2025-06-12T17:09

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Основатель Американской деревни в Подмосковье, автор проекта "Самый русский американец" Тим Керби, принявший участие в форсайт-форуме мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России", рассказал о том, что способствует приезду в Россию людей с Запада, почему они хотят жить в нашей стране, в чём выгода от таких людей для России и почему следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцентаДругие темы дня: Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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