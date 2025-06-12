Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему - 12.06.2025 Украина.ру
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Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему
Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему - 12.06.2025 Украина.ру
Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему
Основатель Американской деревни в Подмосковье, автор проекта "Самый русский американец" Тим Керби, принявший участие в форсайт-форуме мультимедийного издания... Украина.ру, 12.06.2025
2025-06-12T17:09
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Основатель Американской деревни в Подмосковье, автор проекта "Самый русский американец" Тим Керби, принявший участие в форсайт-форуме мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России", рассказал о том, что способствует приезду в Россию людей с Запада, почему они хотят жить в нашей стране, в чём выгода от таких людей для России и почему следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцентаДругие темы дня: Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски.
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452
60
видео, новости, россия, подмосковье, запад, украина.ру, видео
Видео, Новости, Россия, Подмосковье, Запад, Украина.ру

Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему

17:09 12.06.2025
 
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Основатель Американской деревни в Подмосковье, автор проекта "Самый русский американец" Тим Керби, принявший участие в форсайт-форуме мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России", рассказал о том, что способствует приезду в Россию людей с Запада, почему они хотят жить в нашей стране, в чём выгода от таких людей для России и почему следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента
Другие темы дня: Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски.
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17:09Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему
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