https://ukraina.ru/20250612/sleduyuschee-pokolenie-amerikantsev-budet-govorit-po-russki-bez-aktsenta-tim-kerbi-obyasnil-pochemu-1063870581.html
Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему
Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему - 12.06.2025 Украина.ру
Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему
Основатель Американской деревни в Подмосковье, автор проекта "Самый русский американец" Тим Керби, принявший участие в форсайт-форуме мультимедийного издания... Украина.ру, 12.06.2025
2025-06-12T17:09
2025-06-12T17:09
2025-06-12T17:09
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Основатель Американской деревни в Подмосковье, автор проекта "Самый русский американец" Тим Керби, принявший участие в форсайт-форуме мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России", рассказал о том, что способствует приезду в Россию людей с Запада, почему они хотят жить в нашей стране, в чём выгода от таких людей для России и почему следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцентаДругие темы дня: Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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