Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову - 12.06.2025 Украина.ру
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Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову
Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову - 12.06.2025 Украина.ру
Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову
Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России, отметив, что сегодняшний праздник "символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны".
2025-06-12T15:45
2025-06-12T15:45
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Также президент вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий, в том числе звезду Героя Труда заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову."Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят вас за оказанное доверие, а мы можем вас уверить, что не подведем и вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит", - сказал главе государства Диков.В четверг, 12 июня, в Москву полетели поздравительные телеграммы с Днем России. Самое первое пришло из Северной Кореи. Лидер этой страны Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения двух стран окрепли "благодаря воинственной дружбе солдат двух стран".Госдеп США распространил поздравление с Днем России от имени своего госсекретаря Марко Рубио. В тексте подчеркивается приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Россией и выражается надежда, что украинское урегулирование приведет к более взаимовыгодным отношениям с Москвой: Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже.
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новости, россия, москва, сша, владимир путин, ким чен ын, марко рубио, нато
Новости, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Марко Рубио, НАТО

Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову

15:45 12.06.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России, отметив, что сегодняшний праздник "символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны".
"Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем", - сказал Путин, подчеркнув, что преданность россиян Родине укрепляет силу, независимость и суверенитет государства, в то же время страна ставит масштабные цели развития и достигает новых высот.
Также президент вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий, в том числе звезду Героя Труда заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову.
"Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят вас за оказанное доверие, а мы можем вас уверить, что не подведем и вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит", - сказал главе государства Диков.
В четверг, 12 июня, в Москву полетели поздравительные телеграммы с Днем России. Самое первое пришло из Северной Кореи. Лидер этой страны Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения двух стран окрепли "благодаря воинственной дружбе солдат двух стран".
Госдеп США распространил поздравление с Днем России от имени своего госсекретаря Марко Рубио. В тексте подчеркивается приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Россией и выражается надежда, что украинское урегулирование приведет к более взаимовыгодным отношениям с Москвой: Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже.
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