https://ukraina.ru/20250612/putin-pozdravil-grazhdan-s-dnem-rossii-i-vruchil-nagrady-v-tom-chisle-yaderschiku-dikovu-1063865748.html

Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову

Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову - 12.06.2025 Украина.ру

Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России, отметив, что сегодняшний праздник "символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского. Его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны".

2025-06-12T15:45

2025-06-12T15:45

2025-06-12T15:45

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Также президент вручил награды Героям Труда и лауреатам госпремий, в том числе звезду Героя Труда заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову."Сейчас враги вновь собираются в стаю, надеясь на легкую добычу. Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят вас за оказанное доверие, а мы можем вас уверить, что не подведем и вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит", - сказал главе государства Диков.В четверг, 12 июня, в Москву полетели поздравительные телеграммы с Днем России. Самое первое пришло из Северной Кореи. Лидер этой страны Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения двух стран окрепли "благодаря воинственной дружбе солдат двух стран".Госдеп США распространил поздравление с Днем России от имени своего госсекретаря Марко Рубио. В тексте подчеркивается приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Россией и выражается надежда, что украинское урегулирование приведет к более взаимовыгодным отношениям с Москвой: Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже.

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новости, россия, москва, сша, владимир путин, ким чен ын, марко рубио, нато