https://ukraina.ru/20250612/politicheskiy-trup-puchkov-o-trebovaniyakh-zelenskogo-vstretitsya-s-putinym-1063867873.html

"Политический труп": Пучков о требованиях Зеленского встретиться с Путиным

"Политический труп": Пучков о требованиях Зеленского встретиться с Путиным - 12.06.2025 Украина.ру

"Политический труп": Пучков о требованиях Зеленского встретиться с Путиным

Владимир Зеленский намеренно саботирует мирные переговоры, поскольку его политическое выживание напрямую зависит от продолжения боевых действий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"

2025-06-12T20:30

2025-06-12T20:30

2025-06-12T20:30

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По словам эксперта, глава киевского режима не может поддержать мирную инициативу России.Блогер также раскритиковал требования Зеленского о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным."Президентские полномочия давно закончились. Бумаги, подписанные им, не имеют ценности, отличной от туалетной бумаги. Все это имитация кипучей деятельности", — резюмировал собеседник издания. Ранее Зеленский неоднократно запрашивал у российской стороны встречу на уровне лидеров. На подобные желания Москва отвечала, что приняла их к сведению.Полный текст интервью Дмитрия "Гоблина" Пучкова: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241219/1059818954.html

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новости, россия, москва, владимир зеленский, дмитрий пучков, владимир путин