"Политический труп": Пучков о требованиях Зеленского встретиться с Путиным
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Владимир Зеленский намеренно саботирует мирные переговоры, поскольку его политическое выживание напрямую зависит от продолжения боевых действий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
По словам эксперта, глава киевского режима не может поддержать мирную инициативу России.
"Зеленскому время тянуть необходимо, поскольку, если прекратятся боевые действия, то он как условно лидер войны никому не будет нужен. Придётся от него избавляться", — заявил Пучков.
Блогер также раскритиковал требования Зеленского о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным."Президентские полномочия давно закончились. Бумаги, подписанные им, не имеют ценности, отличной от туалетной бумаги. Все это имитация кипучей деятельности", — резюмировал собеседник издания.
Ранее Зеленский неоднократно запрашивал у российской стороны встречу на уровне лидеров. На подобные желания Москва отвечала, что приняла их к сведению.
19 декабря 2024, 18:48Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"В начале СВО был ультиматум России, который руководство Украины отвергло, а соглашений представителей Киева и Москвы в Стамбуле вовсе никогда не существовало. Об этом 19 декабря на пресс-конференции в Брюсселе заявил Владимир Зеленский.
Полный текст интервью Дмитрия "Гоблина" Пучкова: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим читайте на сайте Украина.ру.
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