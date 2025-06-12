https://ukraina.ru/20250612/logisticheskiy-udar-ekspert-o-tom-pochemu-vykhod-k-trasse-m-30-kriticheski-vazhen-dlya-nastupleniya-1063869018.html
Логистический удар: эксперт о том, почему выход к трассе М-30 критически важен для наступления
Логистический удар: эксперт о том, почему выход к трассе М-30 критически важен для наступления - 12.06.2025 Украина.ру
Логистический удар: эксперт о том, почему выход к трассе М-30 критически важен для наступления
Продвижение подразделений 90-й танковой дивизии к границам Днепропетровской области позволит укрепить тыловое обеспечение группировки войск, наступающей на Покровско-Мирноградскую агломерацию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-06-12T20:45
2025-06-12T20:45
2025-06-12T20:45
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Эксперт пояснил стратегическое значение текущих операций. По его словам, основное значение выхода на границы Днепропетровской области — это создание прочного тыла и укрепление левого фланга российской группировки, которая занимается охватом покровско-мирноградской агломерации с запада.По его словам, контроль над этими населенными пунктами позволит перерезать снабжение украинских войск по трассе М-30.Ранее ВСУ уже обозначили это направление как "Новопавловское", признавая его оперативную значимость. Российские войска методично расширяют зону контроля, создавая угрозу логистическим маршрутам противника в Донбассе.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250612/trikolor-nad-khersonom-i-dvustoronnee-prodvizhenie-v-dnepropetrovskoy-oblasti-frontovaya-svodka-1063864616.html
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новости, днепропетровская область, харьков, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Днепропетровская область, Харьков, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Логистический удар: эксперт о том, почему выход к трассе М-30 критически важен для наступления
Продвижение подразделений 90-й танковой дивизии к границам Днепропетровской области позволит укрепить тыловое обеспечение группировки войск, наступающей на Покровско-Мирноградскую агломерацию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко