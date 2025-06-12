https://ukraina.ru/20250612/ispolnil-prikaz-verkhovnogo-glavnokomanduyuschego-putin-vstretitsya-s-boytsom-svo-zhenivshimsya-po-ego-1063871003.html

"Исполнил приказ Верховного Главнокомандующего": Путин встретится с бойцом СВО, женившимся по его совету

"Исполнил приказ Верховного Главнокомандующего": Путин встретится с бойцом СВО, женившимся по его совету - 12.06.2025 Украина.ру

"Исполнил приказ Верховного Главнокомандующего": Путин встретится с бойцом СВО, женившимся по его совету

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев". Он подчеркнул, что этот проект создан для того, чтобы настоящее и будущее России были связаны с героями страны. Также глава государства рассказал историю об одном из участников СВО. Об этом написало агентство РИА новости

2025-06-12T17:28

2025-06-12T17:28

2025-06-12T17:31

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россия

кремль

владимир путин

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Программа "Время героев" стартовала в марте 2024 года. Ее целью является подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.В начале октября прошлого года Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО. Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Другие участники получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.Также Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову.

https://ukraina.ru/20241003/1057856529.html

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