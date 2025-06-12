"Исполнил приказ Верховного Главнокомандующего": Путин встретится с бойцом СВО, женившимся по его совету - 12.06.2025 Украина.ру
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"Исполнил приказ Верховного Главнокомандующего": Путин встретится с бойцом СВО, женившимся по его совету
"Исполнил приказ Верховного Главнокомандующего": Путин встретится с бойцом СВО, женившимся по его совету - 12.06.2025 Украина.ру
"Исполнил приказ Верховного Главнокомандующего": Путин встретится с бойцом СВО, женившимся по его совету
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев". Он подчеркнул, что этот проект создан для того, чтобы настоящее и будущее России были связаны с героями страны. Также глава государства рассказал историю об одном из участников СВО. Об этом написало агентство РИА новости
2025-06-12T17:28
2025-06-12T17:31
новости
россия
кремль
владимир путин
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Программа "Время героев" стартовала в марте 2024 года. Ее целью является подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.В начале октября прошлого года Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО. Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Другие участники получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.Также Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову.
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новости, россия, кремль, владимир путин
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин

"Исполнил приказ Верховного Главнокомандующего": Путин встретится с бойцом СВО, женившимся по его совету

17:28 12.06.2025 (обновлено: 17:31 12.06.2025)
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками программы "Время героев". Он подчеркнул, что этот проект создан для того, чтобы настоящее и будущее России были связаны с героями страны. Также глава государства рассказал историю об одном из участников СВО. Об этом написало агентство РИА новости
"Я буду встречаться с одним из ваших товарищей по оружию. Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: вы женаты? Он говорит: нет. Я говорю: надо жениться. Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Вот встреча сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием", - рассказал Путин.
Программа "Время героев" стартовала в марте 2024 года. Ее целью является подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
В начале октября прошлого года Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО. Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Другие участники получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Несколько участников СВО получили работу в администрации президентаУчастники программы "Время героев" получили работу в органах власти. Четверо из них будут работать в администрации президента РФ. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, назначенным полпредом президента в Уральском федеральном округе
Также Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову.
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