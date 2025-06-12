Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, для чего Дональду Трампу была нужна ссора с Илоном Маском и в чём причина протестов в Калифорнии, а также рассказал, где закончится буферная зона между Россией и Украиной.
00:24 – Перенос переговоров из Стамбула в Москву: сможем ли договориться об Украине без неё самой?
05:03 – О новых людях в правительстве Украины;
07:52 – Вышел ли Трамп из переговоров?
10:35 – О примирении Трампа и Маска;
16:34 – Каковы причины протестов в Калифорнии?
#Ордуханян #Москва #Стамбул #переговоры #ВСУ #Маск #СВО #война #Киев
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00:24 – Перенос переговоров из Стамбула в Москву: сможем ли договориться об Украине без неё самой?
05:03 – О новых людях в правительстве Украины;
07:52 – Вышел ли Трамп из переговоров?
10:35 – О примирении Трампа и Маска;
16:34 – Каковы причины протестов в Калифорнии?
#Ордуханян #Москва #Стамбул #переговоры #ВСУ #Маск #СВО #война #Киев
ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light": https://t.me/AmericaLight
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
6 июня, 09:59Обмен пощечинами, или причем тут Канье Уэст: публичная ссора Трампа и Маска набирает оборотыМногие эксперты уверены, что правящий дуэт руководителя SpaceX и Tesla Илона Маска и президента США Дональда Трампа дал трещину, и вчерашние союзники перешли к открытым оскорблениям в социальных сетях
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