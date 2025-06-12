Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян - 12.06.2025 Украина.ру
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Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян
Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян - 12.06.2025 Украина.ру
Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, для чего Дональду Трампу была нужна ссора с Илоном Маском и в чём причина протестов в... Украина.ру, 12.06.2025
2025-06-12T15:30
2025-06-12T15:30
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, для чего Дональду Трампу была нужна ссора с Илоном Маском и в чём причина протестов в Калифорнии, а также рассказал, где закончится буферная зона между Россией и Украиной. 00:24 – Перенос переговоров из Стамбула в Москву: сможем ли договориться об Украине без неё самой? 05:03 – О новых людях в правительстве Украины;07:52 – Вышел ли Трамп из переговоров? 10:35 – О примирении Трампа и Маска;16:34 – Каковы причины протестов в Калифорнии? #Ордуханян #Москва #Стамбул #переговоры #ВСУ #Маск #СВО #война #Киев ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light": https://t.me/AmericaLightНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, новости, украина, россия, стамбул, дональд трамп, илон маск, рафаэль ордуханян, украина.ру, вооруженные силы украины
Видео, Новости, Украина, Россия, Стамбул, Дональд Трамп, Илон Маск, Рафаэль Ордуханян, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян

15:30 12.06.2025
 
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, для чего Дональду Трампу была нужна ссора с Илоном Маском и в чём причина протестов в Калифорнии, а также рассказал, где закончится буферная зона между Россией и Украиной.

00:24 – Перенос переговоров из Стамбула в Москву: сможем ли договориться об Украине без неё самой?
05:03 – О новых людях в правительстве Украины;
07:52 – Вышел ли Трамп из переговоров?
10:35 – О примирении Трампа и Маска;
16:34 – Каковы причины протестов в Калифорнии?

#Ордуханян #Москва #Стамбул #переговоры #ВСУ #Маск #СВО #война #Киев

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15:30Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян
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