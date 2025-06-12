https://ukraina.ru/20250612/dlya-chego-byla-nuzhna-ssora-trampa-s-maskom-i-gde-proydt-bufernaya-zona-rossii-s-ukrainoy--ordukhanyan-1063865635.html

Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян

Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян - 12.06.2025 Украина.ру

Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, для чего Дональду Трампу была нужна ссора с Илоном Маском и в чём причина протестов в... Украина.ру, 12.06.2025

2025-06-12T15:30

2025-06-12T15:30

2025-06-12T15:30

видео

новости

украина

россия

стамбул

дональд трамп

илон маск

рафаэль ордуханян

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0c/1063865496_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53c692edd0ebf1544c254a04a4a4b941.jpg

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру объяснил, для чего Дональду Трампу была нужна ссора с Илоном Маском и в чём причина протестов в Калифорнии, а также рассказал, где закончится буферная зона между Россией и Украиной. 00:24 – Перенос переговоров из Стамбула в Москву: сможем ли договориться об Украине без неё самой? 05:03 – О новых людях в правительстве Украины;07:52 – Вышел ли Трамп из переговоров? 10:35 – О примирении Трампа и Маска;16:34 – Каковы причины протестов в Калифорнии? #Ордуханян #Москва #Стамбул #переговоры #ВСУ #Маск #СВО #война #Киев ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light": https://t.me/AmericaLightНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250606/1063693525.html

украина

россия

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, украина, россия, стамбул, дональд трамп, илон маск, рафаэль ордуханян, украина.ру, вооруженные силы украины