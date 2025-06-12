Без отпечатков и осмотра врача: Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев - 12.06.2025 Украина.ру
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Без отпечатков и осмотра врача: Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев
Без отпечатков и осмотра врача: Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев - 12.06.2025 Украина.ру
Без отпечатков и осмотра врача: Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев
Президент РФ Владимир Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев. Это - будущие военные из стран СНГ, которые обучаются в России
2025-06-12T16:43
2025-06-12T16:43
новости
россия
днепропетровская область
владимир путин
снг
минобороны
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Соответствующий указ главы государства 12 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Из текста документа следует, что обучающиеся в России военнослужащие из СНГ могут находиться в стране вместе со своими семьями "без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации (сдачи отпечатков пальцев. - Ред.), фотографирования и медицинского освидетельствования".Уточняется, что это решение принято "в целях укрепления стратегического партнерства" и будет оставаться в силе до 31 декабря 2027 года. Реализацию указа будет обеспечивать Министерство внутренних дел совместно с Минобороны.Другие новости дня: Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка.
https://ukraina.ru/20250612/mishen-narisovana-v-drugom-meste-bouz-raskryl-odesskie-ugrozy-zelenskogo-1063868639.html
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новости, россия, днепропетровская область, владимир путин, снг, минобороны
Новости, Россия, Днепропетровская область, Владимир Путин, СНГ, Минобороны

Без отпечатков и осмотра врача: Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев

16:43 12.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев. Это - будущие военные из стран СНГ, которые обучаются в России
Соответствующий указ главы государства 12 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из текста документа следует, что обучающиеся в России военнослужащие из СНГ могут находиться в стране вместе со своими семьями "без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации (сдачи отпечатков пальцев. - Ред.), фотографирования и медицинского освидетельствования".
Уточняется, что это решение принято "в целях укрепления стратегического партнерства" и будет оставаться в силе до 31 декабря 2027 года. Реализацию указа будет обеспечивать Министерство внутренних дел совместно с Минобороны.
16:39
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