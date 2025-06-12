https://ukraina.ru/20250612/bez-otpechatkov-i-osmotra-vracha-putin-osvobodil-ot-migratsionnykh-trebovaniy-odnu-kategoriyu-1063869217.html

Без отпечатков и осмотра врача: Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев

Без отпечатков и осмотра врача: Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев - 12.06.2025 Украина.ру

Без отпечатков и осмотра врача: Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев

Президент РФ Владимир Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев. Это - будущие военные из стран СНГ, которые обучаются в России

2025-06-12T16:43

2025-06-12T16:43

2025-06-12T16:43

новости

россия

днепропетровская область

владимир путин

снг

минобороны

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Соответствующий указ главы государства 12 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Из текста документа следует, что обучающиеся в России военнослужащие из СНГ могут находиться в стране вместе со своими семьями "без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации (сдачи отпечатков пальцев. - Ред.), фотографирования и медицинского освидетельствования".Уточняется, что это решение принято "в целях укрепления стратегического партнерства" и будет оставаться в силе до 31 декабря 2027 года. Реализацию указа будет обеспечивать Министерство внутренних дел совместно с Минобороны.Другие новости дня: Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка.

https://ukraina.ru/20250612/mishen-narisovana-v-drugom-meste-bouz-raskryl-odesskie-ugrozy-zelenskogo-1063868639.html

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новости, россия, днепропетровская область, владимир путин, снг, минобороны